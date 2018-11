Întâlnire IMPORTANTĂ pentru justiția din România: Tudorel Toader și comisarul european Vera Jourova, discuții despre sistemul judiciar

Astăzi, la ora 15.00, la sediul Ministerului Justiției are loc o întâlnire între ministrul Justiției, Tudorel Toader, și comisarul european pentru Justiţie, Vera Jourova.

Anunțul a fost făcut în urmă cu două săptămâni, de Vera Jourova, într-o declarație pentru business-review.eu.

"Am sfătuit România cu privire la calea de urmat pentru pentru a depăşi criza din Justiţie şi mai trebuie să publicăm raportul MCV, care conţine recomandări complete cu privire la menţinerea unei calităţi ridicate a sistemului judiciar. Aştept cu interes cotinuarea dialogului cu reprezentanţii României. Mă voi deplasa în România peste 10 zile, unde voi vorbi cu ministrul Justiţiei şi cu alţi miniştri-cheie, pentru că sunt responsabilă şi de alte chestiuni. Luna aceasta va fi publicat şi raportul MCV cu privire la România. Am avut multe discuţii cu Tudorel Toader. Suntem în contact în mod frecvent. În câteva zile vor emite şi o opinie cu privire la ultimele modificări asupra Codului Penal şi a Codului de Procedură Civilă. Am văzut deja părerea Comisiei de la Veneţia pe acest subiect. Cred că România va reuşi să gestioneze preşedinţia Consiliului UE în 2019, dar şi criza internă. Sunt întotdeauna optimistă şi iubesc România", a declarat Jourova pentru Business Review.

Comisarul european a reiterat faptul că judecătorii independenţi sunt un pilon esenţial al dezvoltării democratice a României. Jourova a mai explicat că mesajul său a fost interpretat greşit de oficialii guvernamentali.

"Am avut un mesaj dur pentru România, dar am trimit asemenea mesaje pentru toate statele membre. Un sistem de justiţie independent este un pilon de bază pentru dezvoltarea democratică a oricărei ţări. Din păcate, mesajele mele pentru România au fost interpreate într-o manieră pesimistă. Nu aceasta a fost intenţia mea. Mesajul meu s-a referit la faptul că gesionarea preşedinţiei UE şi, în acelaşi timp, a problemelor interne ar fi o sarcină foarte dificilă - asta a fost ceea ce am zis", a mai declarat Vera Jourova.