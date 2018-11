Dezvăluiri INCENDIARE: Câți bani a încasat soțul șefei CSM de la Tel Drum

Soțul Simonei Marcu, avocatul Gil Vasile, ar fi încasat bani de la Tel Drum in toata perioada 2011 - 2017, cu exceptia anului 2014, suma totată fiind de 528.711 lei cu TVA, respectiv 430.567 de lei fara TVA, scrie ziare.com.

Mențiunile vin în contextul în care Rise Project arăta că printre documentele din valiza "Teleormanleaks"exista si o plata de 15.200 de lei facuta de Tel Drum in 2015, sub semnatura directorului executiv Petre Pitis, catre avocatul Gil Vasile, sotul sefei CSM, Simona Marcu, judecatoare la ICCJ in acel moment.

Citeste si Diplome false pentru profesori: Zeci de persoane sunt suspectate că au cumpărat documente de studiu. Descinderi ale polițiștilor

"Societatea Tel Drum a reprezentat un client ca oricare altul dintre sutele de clienti cu care am colaborat pe parcursul activitatii profesionale. Colaborarea a fost publica, iar raporturile financiare cu aceasta societate au fost declarate integral in raportarile fiscale periodice", a spus Gil Vasile, ulterior, potrivit sursei menționate.

În contextul noilor dezvăluiri, jurnaliștii ziare.com susțin că au încercat să îl contacteze pe avocat, însă nu au primit niciun răspuns, insa informatiile prezentate nu au fost infirmate, o reacție similară având și soția sa, Simona Marcu, președntele CSM.

Pe de altă parte, procurorii DNA susțin, în una dintre cauzele instrumentate, că firma Tel Drum este controlată de Liviu Dragnea.