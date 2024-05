Întâmplări pe care Regele Charles le-ar vrea uitate: în tinerețe, a supărat-o grav, de multe ori, pe Regina Elisabeta

Regele Charles, acum în vârstă de 75 de ani, a avut o tinerețe zbuciumată și și-a supărat de multe ori familia, inclusiv pe regina Elisabeta. Cu toate că în anii 70-80, când Charles era tânăr, nu existau atât de multe mijloace de transmitere instantă a informației, câteva scandaluri nu au scăpat de ochii de vultur ai presei britanice din vremurile respective.

Regele Charles și fiul său, prințul Harry, au o relație înstrăinată de câțiva ani și pare că nimic nu îl îmbunează pe regele britanic să își ierte fiul. Charles însă a avut și el o tinerețe zbuciumată și și-a supărat mama, pe regina Elisabeta, așa cum Harry l-a mâhnit pe el. Printre multele scandaluri prin care a trecut regele de-a lungul anilor, unul dintre ele a izbucnit în 1963, când Charles avea 14 ani.

La acea vreme, Charles urma cursurile internatului Gordonstoun din Moray, Scoția, exact ca tatăl lui, prințul Philip. În al doilea lui an de internat, prințul a făcut o călătorie cu colegii lui de clasă în Isle of Lewis, unde urma să ia masa și să vizioneze un film.

Charles a pornit un scandal monstru, după ce a băut alcool la 14 ani

În cartea scrisă de Sally Bedell Smith, „Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life” (trad. Pasiunile și Paradoxurile unei vieți improbabile), este descris în detaliu evenimentul. Aflat în barul Hotelului Crown din Stornoway, tânărul Charles era presat de colegi să consume alcool.

Acesta a cedat la presiuni și a comandat un pahar de lichior de cireșe. Conform celor scrise în carte, Charles și-a motivat alegerea într-un mod total nevinovat: „Am spus primul lucru care mi-a trecut prin minte, pentru că asta mai băusem și înainte, când era frig și eram la vânătoare”, a mărturisit acesta.

Presa a surprins imaginea, bodyguardul a fost dat afară

Problema a fost că în același bar se afla un fotoreporter care l-a fotografiat imediat pe tânărul prinț consumând alcool. „Nu am reușit niciodată să-l iert pentru că mi-a făcut una ca asta”, ar fi spus actualul rege. „Mie mi s-a părut că venise sfârșitul lumii și mai multe nu!”, stă scris în cartea amintită mai sus.

După ce a izbucnit scandalul, bodyguardul lui Charles, Don Green, care trebuia să nu-l scape din ochi pe adolescentul regal, a fost concediat. La acea vreme, Palatul Buckingham a negat că Charles a comandat și a băut o băutură alcoolică într-un bar dintre-un hotel scoțian.

Proprietarul barului a dat totul în vileag la ani distanță

Se pare însă că exact asta s-a întâmplat, căci în 2022, după moartea regretatei Regine Elisabeta a II-a, proprietarul Crown Hotel din Stornoway, Tom Strathmore, l-a invitat pe Regele Charles în pub, ca să bea un pahar.

„Dacă ar fi să-și mai îndrepte pașii către noi vreodată, îi oferim cu mare încântare orice își dorește să bea, un lichior de cireșe poate, așa cum i-am servit în urmă cu atâția ani, când avea doar 14 ani”, a declarat Strathmore.

Charles a ținut prima pagină a ziarelor mai ceva ca Harry

Acesta nu este singurul scandal prin care a trecut tânărul Charles. Sigur că unele întâmplări și alegeri diferă de cele ale lui Harry, căci și decadele în care cei doi și-au făcut de cap sunt diferite. Însă regele nu a fost nici el străin de distracții care o exasperau pe regina Elisabeta pe vremuri. Multe dintre scandaluri au fost pornite de la reputația de dandy pe care o avea viitorul rege.

Charles trebuia să aibă o iubită, posibil viitoare regină, care să fie virgină la momentul căsătoriei. Prințul chiar a avut o relație cu o fată de familie bună, posibil viitoare noră a reginei Elisabeta, dar presa a aflat despre o fostă mare iubire a ei care s-a consumat și în pat. Prințul Charles a rupt brusc legătura și și-a căutat în continuare o viitoare mireasă.

Charles era obișnuit al revistelor mondene, inclusiv Paris Match

La începutul anilor ’70, Charles şi fiica Ducelui de Wellington formau un cuplu minunat. Paparazzi îi urmăreau pas cu pas. Tânăra a cedat însă și a spus că nu-și dorește să fie în lumina reflectoarelor, scrie retetesivedete.ro.

La un moment dat, presa franceză era invadată de articole și fotografii cu prințul Charles, care-și trăia viața la intensitate prin vreo discotecă, la baluri sau în baruri, sau căutând relații cu tinere care ar fi fost și pe placul familiei regale. Revista Paris Match, în perioada anilor 70-80, până la căsătoria prințului cu Diana, l-a avut de nenumărate ori drept subiect monden.

Relația cu Camilla și promisiunea unei mirese potrivite

Evident că s-a aflat și de relația lui cu Camilla Parker, precum și despre măritișul ei cu Bowles.

Cel mai mare băiat al familiei regale britanice a declarat presei, care efectiv îl încolțise în acei ani, că se va căsători până la vârsta de 30 de ani, că va găsi mireasa potrivită să devină prințesă și viitoare regină.

Dar, până a găsit-o pe Diana Spencer, a avut o relație amoroasă cu sora ei mai mare, Sarah. Aceasta, însă, cu aventurile și distracțiile ei înecate în alcool, nu corespundea exigențelor. Astfel că Charles s-a declarat fermecat de Diana și a început să o curteze. Restul se știe.