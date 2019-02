INTERCEPTĂRI SCANDAL în USR, după alianța cu Dacian Cioloș: 'Vrea banii USR! Ne-a arătat pisica neagră, să acceptăm ce ne-au pus sub nas. Manual de manipulare'

După validarea Alianței 2020 USR-PLUS pentru europarlamentare, pe grupurile interne ale USR au apărut și primele mesaje de nemulțumire. Unii membri au spus că Dacian Cioloș le-a arătat pisica pentru a accepta lista comună, fiind un exemplu clasic de manipulare, potrivit postările obținute de MEDIAFAX.

„Ne-a arătat Cioloș pisica neagră, să acceptăm ce ne-au pus sub nas. Manual basic de manipulare”, transmite unul dintre membrii USR, într-o postare pe grupul de Facebook al partidului, obținută de MEDIAFAX.

Într-un alt mesaj transmis pe grupul intern, denumit „Poiana lui Iocan”, un membru al partidului condus de Dan Barna spune că este dezamăgit de ceea ce a văzut.

„Sunt destul de dezamăgit de ce am văzut astăzi la Comitetul politic. Atât atitudinea noastră, cât și a invitaților lasă de dorit, s-a discutat mult prea mult de împărțirea locurilor pe liste – o miză extrem de măruntă pentru misiunea noastră comună. Dacian Cioloș declară că vrea să evite soarta alianțelor de opoziție din trecut și că vrea să ofere o alternativă închegată pentru 2020 – un lucru ce ar trebui să ne bucure foarte mult. Dar propune în fapt un troc electoral pe 2-3 campanii, la care e dispus chiar să renunțe pentru o listă mai bună în această campanie. Majoritatea vorbitorilor din USR, animați de crezul sincer că reprezintă interesul nostru, insistă că ni se propune o înțelegere inechitabilă față de nivelul diferit de maturitate al celor două partide. Cioloș se urcă în barca noastră, vrea să-o strângem semnături, vrea ”banii USR””, arată un alt mesaj postat pe grupul de pe rețeaua de socializare.

Un altul reproșează faptul că negocierile pentru lista comună au fost complet nefavorabile USR și că atunci când cei de la PLUS au astfel de acțiuni ar trebui să își amintească de modul în care s-a mobilizat USR la strângerea de semnături pentru inițiativa „Fără penali în funcții publice”.

„Frumoasă alianță, păcat de negociere. Oamenii care au negociat o alianță în termenii cei mai defavorabili USR-ului ar trebui să se gândească la un singur lucru: #fărăpenali. Ar fi trebuit să își aducă aminte de acele momente în care, în ciuda tuturor criticilor și a zâmbetelor iscate atunci când spuneam că adunăm milionul de semnături, am reușit să mobilizăm zeci de mii de voluntari, să creăm o emoție în societate, să îi convingem pe oamenii din toate categoriile sociale – țin minte și acum bătrânelul care venea la Craiova, dintr-un sat de lângă, rrom să dea o mână de ajutor la semnături – să își pună semnătura pe o listă înaintată de un USR-ist”, a conchis un alt membru al USR.

USR a votat, sâmbătă, într-o ședință a Comitetului Politic care s-a desfășurat pe parcursul întregii zile, decizia unei liste comune la alegerile europarlamentare, iar alianța se numește „Alianța 2020 USR-PLUS”. Lista a fost validată cu 68 de voturi „pentru” și 9 voturi „împotrivă”.

Lista comună este formată din: 1. Dacian Cioloș, președintele PLUS, 2. Cristian Ghinea (USR), 3. Dragoș Pîslaru (PLUS), 4. Clotilde Armand (USR), 5. Dragoș Tudorache (PLUS). 6. Nicolae Ștefănuță (USR), 7. Vlad Botoș (USR), 8. Ramona Strugariu (PLUS), 9. Vlad Gheorghe (USR), 10. Alin Mituță (PLUS), 11. Anamaria Naomi Reniuț (PLUS), 12. Valeriu Nicolae (PLUS), 13. Oana Țoiu (PLUS), 14. Radu Ghelmez (USR), 15. Liviu Iolu (PLUS).

Președintele PLUS, Dacian Cioloș, a declarat, sâmbătă, după ce USR a votat formarea Alianței 2020 USR-PLUS pentru europarlamentare, că este un pas de început pentru coagularea forțelor de Opoziție, iar partidele noi au înțeles mesajul despre nevoia de schimbare transmis de români.

„Această listă comună este, de fapt, probabil cea mai bună listă pe care a avut-o România din 1989 încoace în materie de europarlamentari. Ne uitam - primii trei candidaţi de la USR, care acum sunt pe lista comună, au studii la trei universităţi de top la nivel mondial”, a declarat liderul USR, Dan Barna.

La rândul său, Cioloș a spus că își asumă până la capăt candidatura la alegerile europarlamentare.

USR mizează ca prin alianța celor două partide să obțină șase locuri eligibile la europarlamentare, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse politice.

