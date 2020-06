Interlop periculos, liber după prescrierea faptei: 'Am reușit ce nu a reușit nimeni în România'

Un interlop român acuzat de escrocherii imobiliare şi fugit de sub nasul poliţiei chiar din tribunal, Romeo Ursu, alias "Jenică Boenică", este liber după ce faptele s-au prescris.

„Sau îndeplinit termenele de PRESCRIPTIE A EXECUTARI PENALE, am reușit ce nu a reușit nimeni în România, sunt un OM LIBER după 12 ani dar inca serviciile de acasă prin Televiziunile care sunt DIRIJATE de ei,să mă ponegrească că și INTERLOP.

Autorități Romane,

am ridicat rangul de interlop la loc de CINSTE,pe cînd voi prin incompetență voastră,prin trădările voastre de neam și țară ați demonstrat de 30 ani unde ați dus țara și națiunea Română!!!

Interlopi de 30 ani,aduc tot ce agonisesc sau fura in Romania și acolo îi consumà,voi cei care ați dirijat Romania 30 ani ați furat din visteria tari și i-ați trimes prin străinătate banii,,,ACUM INTREB PE FIECARE CARE CITESTE ACESTE RINDURI

CINE SUNT INTERLOPI???!!”, scrie Ursu pe Facebook.