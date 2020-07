Internări de o zi pentru pacienţii non-COVID la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe

Spitalul Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe va mări, începând cu data de 1 iulie, numărul secţiilor care vor relua tratarea pacienţilor nonCOVID şi va opta, pe cât posibil, pentru internarea de o zi, astfel încât să creeze posibilitatea unui număr cât mai mare de bolnavi să beneficieze de servicii medicale, a declarat miercuri, conducerea instituţiei.

"În momentul de faţă, Urgenţa funcţionează aproape la maximum, deci pot să zic cam 90% din era pre-COVID. Patologii foarte variate şi foarte grave internate pe secţii, atât la Chirurgie, cât şi la secţiile Gastro şi Interne. De exemplu, numai săptămâna aceasta am avut trei amputaţii de membre inferioare deoarece s-au prezentat cu probleme (...) Accidente vasculare ischemice şi la tineri am avut două trombolite efectuate în această perioadă, una cu succes, alta cu mai puţin. Am convenit să internăm, în primă fază, doar urgenţele majore, dar de pe 1 iulie începem să facem şi internări programate, să le zic aşa, urgenţe întârziate (...) Bolile oncologice, hematologice, reumatologice acestea au funcţionat şi înainte, dar încercăm endoscopii inferioare, superioare (...), naşteri prin cezariană, de asemenea intervenţii chirurgicale oftalmologice, ORL şi dermatologice vor fi efectuate cu programare. Ţelul nostru este ca aceste intervenţii programate, pe cât se poate, să fie doar cu o internare de o zi. Dimineaţa vine pacientul, se face intervenţia şi pe cât este posibil seara să plece acasă, la domiciliu. Înainte de toate aceste intervenţii îi vom testa în laboratorul nostru şi vor fi programaţi după ce avem testul COVID negativ", a declarat directorul medical al Spitalului, dr. Roşu Matyas.Acesta e de părere că multe cazuri s-au agravat deoarece pacienţii nu au putut beneficia de tratamente în ultimele luni."Sunt convins că multe cazuri se datorează şi acestei situaţii epidemiologice şi nu numai la noi, în toată literatura de specialitate şi în străinătate despre acest lucru se vorbeşte, că au fost multe cazuri grave care nu se întâmplau dacă nu era această pandemie. Doar stentările la un infarct miocardic, am citit, că la nivel mondial au scăzut cam la 60% din ce a fost înainte", a mai spus directorul medical.Potrivit conducerii instituţiei, la ora actuală în spital sunt internaţi 15 pacienţi diagnosticaţi cu COVID-19 şi 11 suspecţi, în clădirea de Boli Infecţioase, iar în clădirea centrală, circa 130 de pacienţi cu alte patologii.Dr. Roşu Matyas a mai spus că din cauza măsurilor impuse pentru limitarea răspândirii noului coronavirus, capacitatea de internare a spitalului s-a redus la circa 50%, iar medicii vor selecta persoanele ce urmează să fie internate în funcţie de gravitatea cazurilor."De aceea facem internare de o zi acolo unde se poate, tocmai ca pacienţii să stea cât mai puţin, să nu ocupe paturile, să putem avea un rulaj mai mare", a adăugat acesta.