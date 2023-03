International Booker Prize 2023: Maryse Conde și Andrei Kurkov, printre scriitorii selectaţi pe lista lungă

Unul dintre cei mai cunoscuţi scriitori din Ucraina, un romancier ''întors din morţi'' şi o scriitoare care şi-a dictat cartea se află printre scriitorii selectaţi pe lista lungă a International Booker Prize 2023, informează theguardian.com.

Lista lungă ''celebrează varietatea şi diversitatea producţiei literare de astăzi'', a spus romanciera franco-marocană Leila Slimani, preşedinta juriului, potrivit Agerpres.

Premiul în valoare de 50.000 de lire sterline este acordat anual unui roman sau unei colecţii de nuvele scrise iniţial în orice limbă, traduse în Engleză şi publicate în Regatul Unit şi Irlanda. Recompensa financiară este împărţită în mod egal între autorul şi translatorul cărţii câştigătoare.

Cel 13 romane de pe lista lungă de anul acesta conţin trei limbi - bulgară, catalană şi tamil - care nu au mai apărut înainte în romanele nominalizate. În total, lista conţine 11 limbi şi trei scriitori - GauZ', Zou Jingzhi şi Amanda Svensson - ale căror creaţii sunt traduse pentru prima dată în limba engleză.

Maryse Condé care este, la 86 de ani cea mai vârstnică scriitoare nominalizată vreodată pe lista lungă a Booker Prize, i-a dedicat volumul nominalizat, ''The Gospel According to the New World'', soţului şi traducătorului Richard Philcox, întrucât autoarea suferă de o afecţiune neurologică din cauza căreia vorbeşte şi vede cu dificultate. Condé şi Philcox sunt prima echipă autor-traducător soţ-soţie prezentă pe lista lungă a acestui prestigios premiu.

Scriitorul ucrainean Andrei Kurkov, care scrie ficţiune în limba rusă, a fost selectat graţie romanului ''Jimi Hendrix Live in Lviv'', care va fi lansat la sfârşitul lui aprilie, în traducerea lui Reuben Woolley. Autorul indian Perumal Murugan, care s-a declarat ''mort'' ca scriitor în urma unor proteste organizat împotriva operei sale, este nominalizat pentru volumul ''Pyre'', tradus din tamil de Aniruddhan Vasudevan.

Alături de Slimani, din jurul de anul acesta mai fac parte Uilleam Blacker, unul dintre cei mai importanţi traducători literari din ucraineană din Marea Britanie; Tan Twan Eng, un autor din Malaysia care a fost anterior nominalizat la Booker Prize; Parul Sehgal, jurnalist şi critic la The New Yorker; Frederick Studemann, editor literar la Financial Times.

Romanele prezente pe lista lungă au fost selectate din 134 de cărţi publicate în perioada 1 mai 2022-30 aprilie 2023 şi propuse de edituri organizatorilor premiului.

Slimani a spus că lista este ''o celebrare a puterii limbajului şi a autorilor care doresc să împingă experimentele formale cât de departe posibil''.

''Am vrut să celebrăm ambiţia literară, stilul, originalitatea şi, bineînţeles, prin toate acestea, talentul translatorilor care au reuşit să redea toate aceste lucruri cu mare măiestrie'', a adăugat ea.

''Boulder'', semnat de Eva Baltasar şi tradus de Julie Sanches din catalană, spune povestea unei femei poreclite ''Boulder'' de Samsa, o femeie pe care o întâlneşte pe o navă comercială şi de care se îndrăgosteşte.

''Whale'', de Cheon Myeong-kwan, care este totodată şi cineast, este tradusă din coreeană de Chi-Young Kim şi este o colecţie de poveşti despre vieţile unor personaje conectate dintr-un sat izolat din Coreea de Sud.

''Standing Heavy'', de GauZ', tradusă din ivoriană de Frank Wynne, vorbeşte despre două generaţii de ivorieni care încearcă să răzbească ca muncitori fără acte în Paris.

''Time Shelter'', de Gheorghi Gospodinov, tradus din bulgară de Angela Rodel, vorbeşte despre deschiderea unei ''clinici a trecutului'', care oferă un tratament promiţător pentru bolnavii de Alzheimer: fiecare etaj reproduce în detaliu un deceniu de viaţă, transportând pacienţii înapoi în timp. În cronica pe care i-a dedicat-o acestui volum în The Guardian, Patrick McGuinness a scris că volumul ''nici că ar putea fi mai oportun''.

''Is Mother Dead'' este un roman în norvegiană semnat de Vigdis Hjorth şi tradus de Charlotte Barslund. Susie Mesure a scris în The Guardian că romanul este ''un studiu al frământărilor interioare neaşteptat de captivant''.

''The Birthday Party'', de Laurent Mauvignier, este tradusă din franceză de Daniel Levin Becker şi este plasată în decursul unei zile într-un cătun izolat din Franţa.

''While We Were Dreaming'', de Clemens Meyer, este tradusă din germană de Katy Derbyshire. Aceeaşi echipă autor-traducător a fost inclusă pe lista scurtă în 2017 graţie romanului ''Bricks and Mortar''. Publicat iniţial în 2007, ''While We Were Dreaming'', despre trei prieteni care copilăresc în Leipzig în perioada reunificării, este romanul de debut al lui Meyer.

''Still Born'', de Guadalupe Nettel, este tradus din spaniolă de Rosalind Harvey şi vorbeşte despre două femei care reflectă la ideea de a avea sau nu copii.

Amanda Svensson, traducătoarea în suedeză a romanelor lui Ali Smith, a fost nominalizată pentru volumul ''A System So Magnificent It Is Blinding'', o saga de familie despre tripleţi, tradusă din suedeză de Nichola Smalley.

Lista este încheiată de ''Ninth Building'', de Zou Jingzhi, tradusă de Jeremy Tiang din chineză şi care este o colecţie de viniete inspirate din copilăria autorului în timpul Revoluţiei Culturale.

Fiammetta Rocco, administrator al International Booker Prize, a spus că lista lungă ''demonstrează că lectura nu are graniţe''.

Lista scurtă, care va conţine şase titluri, va fi anunţată pe 18 aprilie, în cadrul Târgului de Carte de la Londra, iar câştigătorul va fi anunţat într-o ceremonie la Londra pe 23 mai.

Anul trecut, premiul a fost acordat romanului ''Tomb of Sand'', de Geetanjali Shree, tradus de Daisy Rockwell. A fost primul roman tradus din hindi care a câştigat premiul.