International Booker Prize căștigat de scriitorul francez David Diop

David Diop a devenit primul scriitor francez care a câştigat International Booker Prize, în valoare de 50.000 de lire sterline, a anunţat miercuri juriul, conform agerpres.

Cel de-al doilea roman al lui, „At Night All Blood is Black”, a fost inspirat de tăcerea străbunicului său senegalez legat de experienţele din Primul Război Mondial.

Premiul va fi împărţit între Diop şi traducătorul cărţii, scriitoarea americană Anna Moschovakis.

Pe lista scurtă pentru International Booker Prize s-au aflat „The War of the Poor” - Éric Vuillard, „The Dangers of Smoking in Bed” - Mariana Enríquez, „In Memory of Memory” - Maria Stepanova, „When We Cease to Understand the World” - Benjamín Labatut şi „The Employees” - Olga Ravn.

International Booker Prize este acordat anual pentru o carte care este tradusă în limba engleză şi este publicată în Regatul Unit sau Irlanda.

Câştigătoarea de anul acesta, semnată de scriitorul şi profesorul de literatură francez de origine senegaleză, portretizează evadarea unui tânăr din realitate şi spune povestea unui senegalez care a luptat pentru Franţa în timpul războiului.

Cartea a fost anunţată drept câştigătoare a premiului de către preşedinta juriului Lucy Hughes-Hallett, online, de la Coventry Cathedral.

Romanul „At Night All Blood is Black” a fost recompensat anterior cu Prix Goncourt des Lycéensm (Franţa), Prix Ahmadou Korouma (Elveţia) şi Strega European Prize (Italia).