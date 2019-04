Interpreta nigeriană Annahstasia Enuke va cânta în deschiderea concertului Lenny Kravitz de la Cluj-Napoca

Interpreta nigeriană Annahstasia Enuke va cânta în deschiderea concertului pe care Lenny Kravitz îl va susţine la BT Arena din Cluj-Napoca pe 6 mai.

Cântăreaţa în vârstă 23 de ani este originară din Los Angeles, studentă la Ştiinţe Politice şi Arte, şi a debutat discografic anul acesta, cu „Sacred Bull”, conform News.ro.

Biletele sunt disponibile online, pe lennykravitz.emagic.ro, la preţuri cuprinse între 160 lei şi 545 de lei, în funcţie de locul ocupat în sala. Biletele sunt, de asemenea, disponibile pe eventim.ro şi iabilet.ro.

Lenny Kravitz va reveni în România, după ce a concertat la Bucureşti în 2008, cu turneul „Raise Vibration” prin care îşi promovează cel de-al 11-lea album lansat la începutul lunii septembrie.

Născut pe 26 mai 1964, la New York, Leonard Albert Kravitz este cântăreţ, compozitor, actor şi producător muzical. Muzica lui cuprinde elemente rock, blues, soul, R&B, funk, jazz, reggae, psychedelic, pop şi folk. Premiat patru ani la rând cu trofeul Grammy al categoriei „Best Male Rock Vocal Performance”, Kravitz a primit, în decembrie 2011, însemnele Ordinului Artelor şi Literelor din partea statului francez. A lansat 10 albume de studio, iar între cele mai de succes se numără „Mama Said” (1991), „Are You Gonna Go My Way” (1993), „Circus” (1995) şi „It Is Time for a Love Revolution” (2008). Turneul de promovare a acestuia din urmă a ajuns şi la Bucureşti.