INTERVIU cu ambasadorul Turciei în România: SUA finanţează o organizaţie teroristă (VIDEO)

Emisiunea "Ambasador România", realizată de Alexandru Cumpănaşu, s-a mutat de la Antena 3 la STIRIPESURSE.RO. Prima ediţie a fost difuzată miercuri, 14 februarie, invitat fiind ambasadorul Turicei în România, Osman Koray Ertaş. Acesta a vorbit şi despre situaţia organizaţiilor kurde din regiune, acuzând SUA că sprijină cu arme PYD, considerată de Turcia organizaţie teroristă.

A.C.: - Domnule Ambasador, cine finanteaza PYD (Uniunea Democrata a Curzilor din Siria)?

AMB: - SUA. SUA ii finanteaza.

A.C.: - Cu bani?

AMB: - Cu armament. Deoarece Administratia Obama a decis sa nu lupte cu propriile trupe impotriva ISIS/DAESH ci sa se foloseasca de aceste "elemente" (n.r.: PYD). In viziunea noastra PYD este o organizatie terorista.

A.C:: - Cine finanteaza PKK? (Partidul Muncitorilor din Kurdistan)

AMB: - PKK are multi finantatori. Practic oricine are ceva de impartit cu Turcia gaseste in PKK un bun instrument de folosit impotriva Turciei. Astazi sunt pro X maine pro Y. Au finantare atat din regiune cat si de la nivel global. De exemplu Rusia nu recunoaste PKK drept o organizatie terorista in timp ce SUA si UE da...si cand vorbim cu colegii nostri rusi si ii intrebam de ce, vin cu diferite explicatii...

A.C:: - Atunci care este legatura dintre PKK si PYD?

AMB: - In ochii nostri sunt la fel: urmeaza acelasi leadership, vor impreuna crearea unui stat utopic marxist-leninist cu teritorii din Siria, Turcia, Irak si chiar Iran. In viziunea noastra sunt doua organizatii teroriste.

AC: - Dar SUA nu recunoaste PYD drept organizatie terorista...

AMB: - O să-i convingem.

Interviul integral video: