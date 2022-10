Interviu cu Eduard Burghelea, managerul Teatrului 'Bacovia': Venitul la teatru e un ritual; oamenii îşi doresc o altfel de experienţă

Venitul la teatru este un ritual, iar oamenii care calcă pragul unei instituţii teatrale îşi doresc o altfel de experienţă, consideră managerul Teatrului Municipal "Bacovia", Eduard Burghelea.

Acesta a acordat un interviu AGERPRES în contextul desfăşurării în aceste zile, la Teatrul ''Bacovia'', a Bacău Fest Monodrame.

Eduard Burghelea, unul dintre cei mai tineri directori de teatru din ţară, ne-a vorbit despre această ediţie a festivalului, care se apropie de final, dar şi despre instituţia pe care o conduce de aproape doi ani.

În opinia sa, teatrul este o formă de divertisment care nu trebuie să se afle în concurenţă cu alte forme de divertisment.

AGERPRES: Suntem la un festival de monodrame la Bacău - Bacău Fest Monodrame. Mai reuşeşte teatrul în ziua de azi să atragă publicul în condiţiile în care sunt tot felul de platforme de streaming, de filme care se pot accesa foarte uşor, foarte ieftin? Mai vine lumea la teatru?

Eduard Burghelea: Da, absolut, şi cred cu tărie că teatru nu ar trebui să se afle în concurenţă cu aceste platforme de streaming sau cu orice fel de formă de divertisment uşor şi la îndemână. Din punctul meu de vedere, cred că venitul la teatru în sine este un ritual şi cred că oamenii care calcă pragul unui teatru îşi doresc altfel de experienţă. Am fost foarte surprinşi că a trebuit să suplimentăm locurile la spectacolele din concurs şi ne-a bucurat foarte tare acest lucru. Drept urmare, cel puţin în Bacău există o comunitate interesată de acest festival, interesată de acest teatru şi asta ne bucură şi ne onorează.

AGERPRES: Cea de-a 28-a ediţie a Bacău Fest Monodrame a adus publicului băcăuan actori importanţi atât din ţară, cât şi invitaţi din străinătate. Cum este pentru Teatrul 'George Bacovia', pentru organizatorul evenimentului, această ediţie? Ce a fost cel mai greu, ce a fost cel mai frumos?

Eduard Burghelea: Ediţia 28 cred că este o ediţie importantă pentru teatrul băcăuan şi pentru comunitatea băcăuană, după doi ani de pauză, un an în care festivalul nu s-a ţinut şi un an în care el a fost ţinut într-o ediţie virtuală, pot spune că în primul şi în primul rând spectatorii sunt bucuroşi că am reluat festivalul în format fizic. În acest an, avem o serie de spectacole invitate, de concerte şi de tot felul de alte evenimente adiacente spectacolelor din concurs, fiindcă am vrut să bucurăm orice segment din public. Lucrurile frumoase aşa sunt. Nu există parte grea, dar există şi au existat şi probabil vor exista şi în continuare, ca la orice eveniment mai amplu sau orice festival, tot felul de momente dificile, de tensiuni, de discuţii în contradictoriu şi cred că sunt absolut normale în ceea ce priveşte implementarea şi desfăşurarea unui eveniment, unui festival. Mă bucur foarte mult fiindcă sunt manager de foarte puţină vreme în această instituţie, dar am găsit o echipă sudată, o echipă care lucrează de foarte multă vreme în această instituţie şi am primit foarte multă susţinere din partea lor şi le mulţumesc.

AGERPRES: Vin în concurs actori consacraţi, actori foarte tineri, dar şi actori din afara ţării. Cum ajunge acest festival peste graniţe?

Eduard Burghelea: Acesta este un festival de tradiţie în Bacău şi cred că este unic în ţară. Vizibilitate internaţională există, dorinţa de a participa a artiştilor din afara ţării a fost foarte mare, am avut un număr foarte mare de spectacole străine care s-au înscris în festival şi le mulţumim tuturor pentru interes. Probabil dat fiind faptul că, aşa cum spuneam şi mai devreme, festivalul se află la cea de-a 28-a ediţie, a căpătat de-a lungul timpului, indiferent de numele pe care l-a avut, o notorietate în breaslă la nivel mondial şi sunt bucuros fiindcă au fost foarte multe propuneri din străinătate, iar juriul de preselecţie a avut o muncă titanică şi sunt absolut convins că nu le-a fost uşor.

AGERPRES: Această ediţie are cel puţin două particularităţi - prima că un fost câştigător de acum zece ani este membru al juriului, este vorba de Alex Bogdan, iar cea de-a doua este legată de faptul că unele texte câştigătoare din anii precedenţi au fost cuprinse într-un volum.

Eduard Burghelea: Da, este un volum printat în ediţia anterioară şi am considerat de cuviinţă să oferim un volum de monodrame tuturor participanţilor. Mi se pare important faptul că există o bază foarte mare de dramaturgi interesaţi să scrie şi o monodramă, fiindcă sunt absolut convins că nu le este uşor şi nu este uşor. Dacă eu, din punct de vedere actoricesc, pot spune că monodrama sau one man / one woman show-ul este printre cele mai grele spectacole de susţinut pentru un actor, sunt absolut convins că şi pentru un dramaturg este o muncă dificilă, dar absolut plăcută. Cred că scopul oricărui festival sau cel puţin al acestui festival este ca oamenii să se întâlnească, să existe o întâlnire, să existe un schimb de know-how între toţi participanţii şi între participanţi şi spectacole invitate, şi adolescenţii de aici, şi publicul băcăuan.

AGERPRES: Adolescenţii fac şi ei parte din festival, având şi un juriu al lor.

Eduard Burghelea: Da, există şi un juriu al publicului tânăr, un juriu construit din adolescenţi. Ne bucurăm foarte mult şi Bacăul se bucură de o bază foarte solidă de tineri care îşi doresc să facă teatru sau care fac teatru în liceu, în şcoala generală. Există patru trupe de adolescenţi permanente, aş putea spune în Bacău, ceea ce cred că este nemaiîntâlnit în ţară, dacă nu greşesc. Sunt absolut convins că vor răsări mult mai mulţi artişti dintre aceşti tineri, indiferent că sunt actori sau regizori sau scenografi. Se întâmplă lucruri frumoase la Bacău şi sper că şi publicul se bucură la fel de mult ca echipa de organizare a festivalului, fiindcă un festival este o bucurie şi aşa ar trebui să rămână.

AGERPRES: Ediţia din acest an a Bacău Fest Monodrame este pe final. Cum ar caracteriza organizatorul desfăşurarea acestei ediţii?

Eduard Burghelea: Aşteptăm să se termine totul cu bine şi atunci cred că am putea să vorbim foarte aplicat de felul cum s-au desfăşurat toate lucrurile pe durata festivalului. Cred că există lucruri bune, cred că există şi lucruri care nu au funcţionat la fel de bine sau care au avut anumite blocaje. Pe final de festival, aproape de sfârşit, în această poziţie de manager şi de organizator nu ştiu cum să mă raportez, deoarece cu mâna pe inimă şi foarte sincer şi deschis vă spun că este primul festival organizat de mine împreună cu echipa teatrului şi am ascultat şi am fost foarte deschis tuturor părerilor care au venit de la restul echipei din teatru.

AGERPRES: Ce elemente consideraţi că asigură trăinicia teatrului, indiferent de vremuri?

Eduard Burghelea: Cred că un teatru ar trebui să răspundă comunităţii din care face parte. Evident, nu ar trebui să ofere şi el o formă de divertisment la fel de facil sau uşor ca televiziunea sau ca emisiunile sau ca platformele de care vorbeam mai devreme, dar cred că ar trebui să se adreseze, să fie mult mai deschis comunităţii din care face parte. Evident că putem să vorbim aici de construcţia unui repertoriu, despre trupa artistică, despre trupa tehnică, dar cred că, în final, teatrul ar fi trebuit să fie strâns legat de mediul în care se află şi să răspundă nevoilor care există în mediul local, cel puţin în cazul nostru.

AGERPRES: Sunteţi unul dintre cei mai tineri manageri de teatru din România, dacă nu chiar cel mai tânăr. Cât este de uşor pentru un tânăr manager să conducă un teatru, un teatru cu anvergura acestuia de la Bacău?

Eduard Burghelea: Da, nu este uşor, nu este uşor şi, într-adevăr, mă aflu printre cei mai tineri manageri din ţară, cred, şi am întâmpinat foarte multe dificultăţi. Am întâmpinat foarte multe probleme de înţelegere, în primul şi în primul rând, din partea mea, în ceea ce priveşte sistemul administrativ, în ceea ce priveşte organizarea unei instituţii publice de cultură şi a trebuit să mă adaptez foarte repede unui sistem care se mişcă greoi, care are nevoie de cereri, care are nevoie de solicitări, de avize, dar la fel, cred că uşor-uşor am început să deprind şi eu cum funcţionează administraţia unei instituţii de cultură şi, la fel, repet, mulţumesc enorm echipei din spatele festivalului, echipei organizatorice, sunt oameni dedicaţi, oameni care lucrează de foarte multă vreme în instituţie şi oameni care m-au primit şi m-au ghidat cel puţin în aceşti aproape doi ani de când mă aflu eu la conducerea Teatrului 'Bacovia'.

AGERPRES: Ce proiecte aveţi pentru următorii ani - premiere, alte festivaluri?

Eduard Burghelea: După cum bine ştiţi, Teatru Municipal 'Bacovia' are două secţii - secţia de animaţie şi secţia dramatică. Următoarea noastră premieră va fi "Păcală", în regia domnului Ciprian Huţanu, la secţia de animaţie, iar la dramă suntem în discuţii cu mai mulţi regizori dornici, care vor să vină să lucreze cu echipa artistică a teatrului. Ca proiecte de durată, ne dorim foarte mult să recâştigăm spaţiul din faţa teatrului, fiindcă e o problemă care persistă de foarte multă vreme. Este vorba despre hotelul din faţa teatrului, care este în litigiu şi împreună cu primăria facem toate eforturile pentru a desţeleni această situaţie. Am reuşit să recuperăm un foaier şi să finalizăm procesul la fel de greoi de a-l igieniza, aş putea spune, fiindcă cred foarte mult că în primul şi în primul rând ca un teatru să funcţioneze are nevoie de spaţii funcţionale, are nevoie de o infrastructură tehnică funcţională, are nevoie de foarte multe lucruri care cred că ţin de un soi de decenţă.