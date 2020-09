Interviu cu Iustina Irimia-Cenuşă, preoteasă și membră a Grupului folcloric 'Fetele de la Botoșani': 'Tinerii să nu uite că Hristos este direcția'

Iustina Irimia-Cenuşă este o interpretă de muzică populară, membră a Grupului folcloric „Fetele de la Botoșani”, mama unui copil şi soţia preotului Teodor Cenuşă.

Într-un interviu acordat exclusiv Agenţiei de ştiri Basilica, veți face cunoștință cu tânăra preoteasă Iustina-Irimia Cenuşă, o femeie puternică ce şi-a descoperit de mică vocaţia, cu principii puternice de viaţă pe care doreşte să le transmită generaţiei sale prin întreaga sa viaţă.

Basilica.ro: Pentru cei care încă nu te cunosc, cine este Iustina Irimia-Cenuşă?

Iustina Irimia-Cenuşă: Sunt o fată din Botoșani căreia îi place să creadă că aduce vara, sortită unei firi joviale, probabil datorită nașterii chiar de Ziua Copilului, care aspiră și admiră valorile perene ale binelui, frumosului și adevărului, fiică și soră mai mare, soție și mamă, născută și educată în dragostea față de semeni și față de spiritualitatea, cultura și tradiția românească, cu o dârzenie moștenită de la înaintașii localității natale – Flămânzi, un om între oameni, cu o activitate de 20 de ani în lumea muzicii populare din județul cu cele mai numeroase și importante personalități culturale.

Basilica.ro: Ce te-a determinat să cânţi şi când ai descoperit acest talent. Cui simţi că îi datorezi acest dar?

Iustina Irimia-Cenuşă: Educatoarea și învățătorii au observat inițial potențialul artistic, astfel încât mereu mă solicitau să cânt sau să recit la serbările școlare. Șansa mea a fost ca la una dintre aceste serbări să fie prezent și regretatul violonist, Constantin Lupu, care m-a remarcat și m-a invitat la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovorarea Culturii Tradiționale Botoșani – instituție în cadrul căreia acum sunt angajată.

Pe la 8-9 ani am început pregătirea cu domnia sa în cadrul Tarafului „Datina” din Botoșani, iar la 10 ani am obținut primul premiu, care a deschis oficial un drum al dragostei de folclor, pe care astăzi, la 20 de ani distanță, îl pot numi carieră.

Niciodată nu m-am considerat un talent deosebit, însă mulți mi-au spus că reușesc să transmit emoție și atunci am realizat că e de datoria mea spirituală să înmulțesc harul, talantul, pe care l-am primit de la Dumnezeu, iar dacă nu m-am oprit niciodată din a merge pe calea cântecului popular a fost datorită susținerii și încurajărilor familiei.

Basilica.ro: Eşti artistă, mamă şi preoteasă. Cum îmbini aceste responsabilităţi?

Iustina Irimia-Cenuşă: Toate ipostazele sunt manifestări ale aceleiași Iustine. Cu toții avem roluri multiple în viață.

Ca artist caut să transmit emoție celor care mă ascultă, ca mamă mă străduiesc să dau aripi puiului de om care ne colorează zilele, ca preoteasă încerc să fiu aproape de soțul meu și de parohia noastră.

Nu știu în ce măsură reușesc să îmbin armonios aceste valențe ale vieții mele, dar, ca orice om, mă străduiesc. Uneori sunt mai bine organizată și reușesc, alteori nu. E puțin mai greu atunci când sunt multe deplasări artistice, însă, prin susținerea familiei extinse, reușim să ne descurcăm.

Basilica.ro: Ştim că ai adoptat un copil. Ai un mesaj pentru cei care se gândesc sau își doresc să adopte?

Iustina Irimia-Cenuşă: Am acceptat să facem public acest aspect al vieții noastre tocmai pentru a transmite încurajări celor care au nevoie.

Pentru noi adopția este o binecuvântare, întrucât am simţit că Parascheva a venit în familia noastră ca un dar de la Dumnezeu. Răbdare, putere și nădejde dorim tuturor celor care se gândesc să facă acest pas.

Basilica.ro: Întâmplător sau nu, muzica este o pasiune comună a familiei de preot Cenuşă. Ne-aţi putea împărtăşi câteva sfaturi pentru o familie armonioasă? În cazul vostru, muzica a fost unul dintre aceste „ingrediente”?

Iustina Irimia-Cenuşă: Credința, muzica și pictura de icoane ne-au adus împreună. Nu știm dacă suntem în măsură să dăm sfaturi, dar iubirea, zâmbetul și iertarea sunt ingredientele care ar trebui să funcționeze în orice relație.

Basilica.ro: Care este sfântul protector al familiei voastre şi de ce l-aţi ales? De asemenea, spune-ne cum îl ajuţi pe Părintele Teodor în misiunea încredinţată, aceea de păstor de suflete?

Iustina Irimia-Cenuşă: Sfântul ocrotitor al familiei noastre este Sfântul Ierarh Nicolae, cel care ne-a întâlnit într-un mod minunat, după o perioadă în care i-am citit amândoi Acatistul și ne rugam pentru a ne găsi jumătatea; tot el ne-a binecuvântat logodna și căsnicia. Cred că soțul meu ar trebui să spună dacă și cum îl ajut :). Să știți că l-am întrebat și mi-a spus că ideile, simțul fin al observației și înțelegerea lipsei de acasă sunt principalul meu aport în misiunea lui.

Părintele Teodor Cenuşă împreună cu soţia sa şi copiii din Parohia Coştiugeni. Foto credit: Facebook / Iustina Irimia-Cenuşă

Basilica.ro: Care sunt coordonatele vieţii tale? Ai vreun motto?

Iustina Irimia-Cenuşă: Mă ghidez în viață după dictonul „Nihil Sine Deo”, iar unul dintre citatele preferate este: „Cum sunt ce-am fost, voi fi ce sunt!” (Nichifor Crainic).

Basilica.ro: Interpretezi atât piese folclorice, cât şi pricesne. Ce doreşti să transmiţi prin cântecele tale?

Iustina Irimia-Cenuşă: Sunt un artist care își pune sufletul în palmele publicului, cu toată gama dintre vulnerabilitate și puncte forte, iar prin cântecele mele încerc să spun povești autentice și să-mi împărtășesc trăirile și experiențele.

Nu cânt doar de dragul de a cânta, ci și pentru a transmite un mesaj emoționant, satiric, de bucurie, de îndemn sau de conștientizare.

De mică am cântat și pricesne, îmi plăcea să mă alătur stranei din biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Flămânzi. Unii spun că pricesnele sunt specifice ardelenilor, dar eu aș spune că ele pot fi cântate de orice creștin, al cărui suflet vibrează la mesajul acestora. Pe lângă pricesne și cântece populare, îmi plac enorm colindele și, mai nou, alături de soțul meu, cântecele folk.

Basilica.ro: Care sunt hobby-urile tale, în afară de muzică?

Iustina Irimia-Cenuşă: Sunt pasionată de lecturi, de filme, de călătorii și de fotografie. Când eram mică colecționam iconițe, în perioada școlii am jucat volei, în liceu am jucat teatru și am pictat icoane. În timpul facultății am făcut voluntariat și am fost membră ASCOR Iași. Îmi place să fiu activă și implicată în viața comunității.

Basilica.ro: Cum simţi publicul pe care îl ai? Care este relaţia ta cu el?

Iustina Irimia-Cenuşă: Din acest punct de vedere sunt o norocoasă pentru că cei care îmi sunt alături, care mă urmăresc îmi oferă o energie extrem de bună, de pozitivă prin feedback-ul lor (mesaje, comentarii), iar eu încerc să le răsplătesc dragostea evoluând ca artist și venind adesea înaintea lor cu surprize muzicale.

Basilica.ro: Ce recomandări ai pentru tinerii generaţiei tale? Am observat că pe contul de YouTube ai o secţiune de vlog unde încerci să le vii în ajutor. Recent, le-ai împărtăşit 30 de gânduri la 30 de ani.

Iustina Irimia-Cenuşă: Tinerilor aș vrea să le transmit să-și păstreze entuziasmul, să-și descopere sinele și pasiunile, să aibă grijă de prietenii lor, să-și iubească familia și să nu uite că Hristos e direcția, indiferent de calea pe care mergem către El!

Iustina Irimia-Cenușă

Născută în data de 1 iunie 1990, la Flămânzi, județul Botoșani, Iustina a crescut în spiritul principiilor și valorilor umane, morale și culturale învățate de la părinții ei. Din familie a preluat respectul pentru muzica, spiritualitatea și cultura românească. În anul 2000, Iustina a obținut Premiul de Debut la concursul „Satule mândră grădină” de la Bucecea și a început, în paralel, cursurile Școlii Populare de Arte din Botoșani.

Pe plan muzical, în 2002 începe colaborarea cu Orchestra Populară „Rapsozii Botoșanilor”, realizând primele înregistrări audio. La 12 ani ajunge prima dată în Topul Muzicii Populare la Radio Iași. În anul 2008 se alătură colectivului Ansamblului „Trei Generații” din Flămânzi.

În timpul, facultății colaborează cu Ansamblul „Doina Carpaților” al Casei de Cultură a Studenților din Iași, dirijor Marinică Botea. Din primul an de masterat începe colaborarea cu TVR IAȘI, fiind moderatorul emisiunii „Muzica ta” timp de 4 ani. În anul 2016 apare primul material discografic al Iustinei Irimia – „Cin’ te-o lăsat, dor, pe lume?”. În anul școlar 2016-2017 a coordonat alături de soțul ei grupul vocal „Dorulețul” al Seminarului Teologic „Sf. Gheorghe” din Botoșani.

Din 2017 începe frumoasa și de succes poveste a „Fetelor din Botoșani”, alături de care lansează inițial cântecul „Hai la Botoșani” – devenit cunoscut la nivel național și internațional extrem de repede, supranumit și „imnul județului”. Iustina Irimia, Lorena Dupu și Simona Mazăre, cunoscute publicului și ca „Fetele din Botoșani”, organizează anual spectacolul „Hai la Botoșani” (ajuns în 2020 la cea de-a treia ediție), care are ca scop promovarea județului în plan național prin aducerea la Botoșani a interpreților de muzică populară din toate zonele folclorice ale României.

În prezent, Iustina Irimia este referent cultural în cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani.

De 7 ani este căsătorită cu Teodor Cenușă, preot paroh la Parohia Coștiugeni, comuna Albești, județul Botoșani, iar din 2019 sunt părinții Paraschevei.