Interviu cu Lilla Debelka, vicepreședinte PSD Bihor: Prin ceea ce am întreprins, m-am străduit să aduc un plus de valoare

În cariera dumneavoastră politică aţi avut mai multe funcţii politice, ca de exemplu Secretar de Stat în cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, Preşedinte PSD Diaspora, membru al CEX Naţional al PSD, Preşedintele Organizației de Femei Social-Democrate Diaspora, Secretar Executiv al OFSD, Președinte al Cluburilor Femeilor Social-Democrate, Consilier Local, Președintele Comisiei Juridice din cadrul Consiliului Local din Oradea, iar în prezent Președinte al departamentului pentru Românii de Pretutindeni, din cadrul Consiliului Național PSD, Vicepreşedinte al PSD Bihor.

De ce ați intrat în politică?

Lilla Debelka – Dorința de a intra în politică a însemnat intenția mea de a aduce o schimbare în domeniile pe care le consider de o importanță majoră în societate, valorificând posibilitățile de afirmare ale competențelor mele. Domeniile la care fac referire sunt: educaţia, dezvoltarea relaţiilor sociale, a familiei, dar și emanciparea femeilor. Un individ, de orice gen ar fi el, este capabil să se afirme într-o ierarhie socială, dacă are perseverenţa şi calităţile necesare. Dincolo de prejudecățile formate în societatea noastră, eu cred cu tărie că „faptele fac diferenţa” şi că activitatea unei femei poate fi valorizată, în ciuda concepţiilor iniţiale nefavorabile ale celor din jur.

Sunt o femeie puternică şi am încrederea că, depășind o imagine sau o percepţie superficială, pot fi considerată drept o persoană capabilă, de care comunitatea românească are nevoie, pentru a contribui la modernizarea şi evoluția sa, atât din punct de vedere politic, cât şi social.

Cu ce vă ocupați în afară de politică?

Lilla Debelka – În urma studiilor mele, dar și datorită inițiativelor, pe care mi le-am asumat, reprezint, în calitate de manager, un organism de certificare și sunt auditor în diferite sisteme de management, în toate domeniile de activitate, atât în România, cât și în afara țării.

Profesia mea a fost un atu pentru activitatea mea politică, deoarece mi-a permis să cunosc numeroase probleme, cu care se confruntă țara la nivel de dezvoltare socială. Intrând în contact atât cu societăţile comerciale, cât şi cu angajaţii acestora, am ajuns să înţeleg mai bine dificultăţile, pe care le întâmpină fiecare şi să am la dispoziţie soluţii dintre cele mai viabile pentru toate problemele în parte.

Aţi fost Secretar de Stat în cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.Vă rog să prezentați în câteva cuvinte această perioadă

Lilla Debelka – Pentru mine, a fost o onoare să preiau în martie 2018 funcția de secretar de stat în Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și, încă din prima zi, mi-am asumat responsabilitatea profesională, morală și sufletească de a mă interesa de soarta românilor din diaspora, ajutându-i pe toți cei aflați în afara granițelor țării.

Prin numeroasele activități desfășurate, am reușit să cunosc mulți oameni deosebiți, care mi-au demonstrat că dragostea de țară, profesionalismul și omenia se pot manifesta oriunde în lume, indiferent de loc sau de timp. Am simțit mereu că inima românilor din străinătate bate pentru România, căci, indiferent unde au ajuns, ei au păstrat valorile noastre naționale, limba, istoria, tradițiile, obiceiurile și credințele.

În perioada în care am fost secretar de stat, am participat, din partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, și la ședințele de guvern și m-am ocupat, pentru un timp, de relația cu Parlamentul. Alături de colegii mei, am inițiat și am realizat proiecte care să susțină legătura cetățenilor din afara granițelor cu țara, am făcut instruiri, cu privire la proiectele implementate de MRP, precum „ Informare acasă! Siguranță în lume!” și am luat parte la diferite evenimente și festivaluri, prilejuite de aniversări importante, cum a fost Centenarul Marii Uniri. Toate aceste manifestări, în care am fost total implicată, au culminat cu participarea la evenimentele din cadrul Consiliului U.E., în perioada deținerii presedinției U.E. de către România

Prin ceea ce am întreprins, m-am străduit să aduc un plus de valoare funcției mele și m-am îngrijit de bunăstarea, spiritualitatea și identitatea românilor din afara granițelor. Există o Românie frumoasă în fiecare dintre noi și, oriunde s-ar afla, românii trăiesc și simt românește. În calitate de secretar de stat și de om, am dorit să arăt că României îi pasă de cetățenii săi și că, deși ei sunt departe, țara nu este niciodată departe de ei!

Cum doriți ca europenii să privească România și românii?

Lilla Debelka : Aş dori ca România să fie considerată o țară profund pro-europeană, atât din punct de vedere politic, cât și social. În perioada guvernării PSD, țara noastră a cunoscut o perioadă de modernizare și de dezvoltare socio-economică, menită să îmbunătățească calitatea vieții cetățenilor săi și să completeze imaginea pozitivă a României în lume.

Ce părere aveţi, care ar trebui să fie viziunea și dorința României pentru viitorul Europei?

Lilla Debelka: Unitatea și coeziunea trebuie să fie punctele-cheie ale viziunii românești asupra unui viitor mai sigur și mai prosper pentru UE și cetățenii săi.

Candidați la alegerile parlamentare? Ce tip de campanie credeți că trebuie făcută?

Lilla Debelka – Deocamdată, preocupările mele se îndreaptă înspre câștigarea alegerilor locale de către PSD, urmând să mă implic în campania electorală, pentru a obține rezultate și mai bune la alegerile parlamentare. Consider că trebuie să organizăm o campanie care să aibă consistență și responsabilitate, dovedind realizările înfăptuite în perioada de guvernare social-democrată. Sub coordonarea domnului Preşedinte PSD Bihor, Ioan Mang, sunt convinsă că vom câştiga alegerile locale în judeţ.

Ce doriţi să faceţi pentru orădeni?

Lilla Debelka – Avem foarte multe de făcut şi de îmbunătăţit în Oradea. După ce m-am întors din Bucureşti în Oradea, am rămas şocată de ceea ce am văzut. Şantiere peste şantiere, organizate haotic, spaţii comerciale goale, puterea de cumpărare foarte mică, posibilităţile de a face un sport, inexistente, investiţii realizate ineficient. Mulţi cetăţeni ai Oradiei suferă din cauza faptului că vor avea case demolate, expropriate cu forța. Nemaivorbind despre lipsa activităţilor culturale şi nepăsarea totală în ceea ce priveşte spaţiile verzi deja existente, care sunt distruse pentru respectarea unor ”planuri” de urbanizare.

Eu m-am născut în Oradea, la fel ca părinţii, bunicii şi străbunicii mei, am copilărit în Oradea şi, din păcate, nu a rămas prea mult din imaginea Oradiei, pe care am ştiut-o noi cu toţii, în afară de câteva clădiri care au fost readuse la starea lor iniţială, dar cu costuri imense plătite de cetăţeni.

În primul rând, în Oradea ar trebui să trăieşti democratic, liniștit și fericit, nu cu frica de a-ți bate cineva la uşă că îţi demolează casa sau că te execută silit, fiindcă nu ai putut plăti impozitul mare pentru clădirea sau terenul pentru care ai muncit toată viaţa.

Eu mă voi implica în totalitate în soluționarea problemelor, pe care cetăţenii Oradiei le întâmpină... Mă interesează sincer soarta tuturor și voi lupta pentru fericirea lor, pentru oportunitatea fiecăruia de a trăi decent într-un oraş cu adevărat european.