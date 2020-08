Interviu cu Mihai Silvăşan, antrenorul U BT Cluj: 'Cine se va adapta mai bine la aceste vremuri va avea de câştigat!'

Antrenorul echipei de baschet masculin U Banca Transilvania Cluj, Mihai Silvăşan, a vorbit, duminică, într-un interviu acordat Agenţiei News.ro, despre perioada de pregătire înaintea debutului în Basketball Champions League (BCL), dificultăţile legate de completarea lotului cu toţi străinii care au contracte, dar şi cum afectează situaţia pandemică antrenamentele şi planurile pentru sezonul 2020-2021. U BT Cluj este prima echipă din România care va intra în competiţii, în BCL, cu formaţia bosnică KK Igokea, în 15 şi 18 septembrie, în primul tur preliminar.

U BT Cluj s-a reunit în 3 august, cu 12 jucători, din care o parte sunt juniori, pentru că lotul de seniori nu este complet în prezent. Din cei şapte străini sub contract, la Cluj-Napoca au ajuns doar patru, iar unul din ei, americanul Justin Edwars, mai are de ”ispăşit” o săptămână de izolare după sosirea din SUA. Ceilalţi trei absenţi, Patrick Richard, Karel Guzman şi Gregory Vargas, întâmpină probleme legate de plecarea din SUA şi Cuba spre România, potrivit news.ro.

Citește și: Poliția și jandarmeria, mobilizare masivă la înmormântarea lui Emi Pian

Antrenorul Mihai Silvăşan, care se ocupă de pregătirea echipei împreună cu antrenorul coordonator Duško Vujošević, a vorbit pentru News.ro despre dificultăţile şi situaţiile neobişnuite pe care le întâmpină în această perioadă.

Care este situaţia echipei la o săptămână de la reunire?

Ne pregătim deocamdată în aer liber, în Parcul Babeş. Primele două săptămâni sunt rezervate acestui tip de pregătire, fără minge, iar apoi vom intra în sală. Acolo vom întâmpina alte greutăţi, pentru că reglementările din prezent impun distanţarea între jucători, fiecare să aibă mingea sa, fără contact între ei, fără pase, or baschetul chiar pe asta se bazează. Este foarte greu, dar ne rămâne să sperăm că se va mai schimba ceva privind măsurile de siguranţă şi ne vom putea pregăti normal. Noi ne-am setat că jucăm primele meciuri conform programării FIBA, adică în 15 şi 18 septembrie. După 20 august, FIBA ne va transmite ce decizii a luat, pentru că în acest moment, cu măsurile impuse, este greu de crezut că vom putea juca. Spun acest lucru deoarece şi la noi, şi în Bosnia e nevoie de acele 14 zile de izolare înaintea meciurilor. Or meciurile sunt programate la trei zile distanţă. Cum să facem izolarea? Noi nu putem intra în Bosnia fără ea, iar ei nu pot intra în România. Tare complicat şi frustrant. Trebuie să ne adaptăm aproape zilnic la schimbări, este această stare de incertitudine şi nu poţi face un plan sigur. Cred că cine se va adapta mai bine la aceste vremuri, va avea de câştigat.

Care sunt ultimele informaţii despre cei trei jucători străini, care nu au reuşit să ajungă încă în ţară?

Citește și: Șantajul dintre două videochatiste s-a terminat în instanță: ‘Știu ce faci, dragă fată norocoasă. Știu unde, știu pe ce site-uri, la ce studio’

Karel Guzman are probleme cu viza din Cuba, dar avem speranţe că se va rezolva totul săptămâna viitoare. Normal, el nu va intra în izolare, ţara sa nu este sub incidenţa măsurilor, şi sperăm să ajungă cât mai repede. Lui Patrick Richard i-a expirat paşaportul în luna iunie şi de atunci face eforturi cu autorităţile din SUA pentru a-l obţine pe cel nou, dar totul e blocat acolo. Autorităţile nu-i răspund. Sperăm şi în cazul său să aibă veşti cât mai repede şi să poată veni. Gregory Vargas e stabilit şi el în SUA, dar întâmpină probleme cu viza din ţara de origine, Venezuela. Am înţeles că sunt şanse mari să ajungă în 15 august la noi. I s-a născut copilul la finalul lunii iunie şi, la fel, în SUA întâmpină probleme cu paşaportul pentru copil. Îl vom aduce doar pe el, cel mai probabil, cu viză de turist, de trei luni, timp în care sperăm să se rezolve restul actelor sale. Este foarte greu să nu ai trei jucători din rotaţia de bază la pregătiri. Le trimitem programele individuale de pregătire, ţinem legătura cu ei tot timpul, vor avea şi schemele din timp, dar ne dorim mult să îi avem aici. Sper ca măcar doi să ajungă aici în 8-10 zile.

Cum se descurcă Justin Edwards în izolare?

Nu e uşor nici pentru el, dar mai are puţin, o săptămână. I-am dus în apartament o bicicletă, îşi face programul individual, elementele de forţă la aparate şi e protejat maxim. Pe rând, băieţii din echipă îi duc mâncarea în apartament fără a ajunge în contact, astfel că sunt respectate toate condiţiile de siguranţă cerute.

Cum percepi ca antrenor perioada pandemică prin care trecem? Cum e afectat baschetul?

Cea mai afectată zonă din baschet este cea a copiilor şi juniorilor, din păcate. Noi suntem un caz fericit, am reuşit să montăm aceste terenuri în aer liber, iar copiii şi juniorii noştri se pot pregăti. Însă am vorbit cu mulţi oameni din baschet, iar în ţară nu au unde să se antreneze, astfel că se lasă, iar asta o vom resimţi puternic în 2-3 ani. La seniori, cred că 99,9 % din echipele din Europa au scăzut bugetele, jucătorii au scăzut şi ei pretenţiile. Cred că cel mai important este să nu fie stopate competiţiile. În Spania şi Germania, de exemplu, s-a jucat sezonul până la final, în Israel la fel, sper să fie şi la noi aşa cu reluarea Ligii Naţionale. Din ce am înţeles ar fi 15 echipe înscrise, care ar urma să joace din 9 octombrie tur-retur, fără grupe valorice. Sper să începem la timp. Cel mai prost scenariu ar fi să nu pornească Liga Naţională şi ar fi de evitat cu toate sacrificiile, cel mai bun să începem la timp, iar unul de mijloc probabil cu turnee. E important să fie mai multe variante, ca să putem începe competiţia.

În condiţiile pandemice şi incertitudinea începerii sezonului aţi stabilit obiectivele?

Cu siguranţă. Ca întotdeauna, ne dorim câştigarea campionatului şi a Cupei României, iar în BCL obiectivul principal este calificarea în grupe. Am obişnuit lumea cu obiective înalte, avem sponsor puternic care îşi doreşte performanţă. Lotul ne este definitivat, aşteptăm doar completarea lui şi pregătirea în formulă completă. Dacă nu vom reuşi să aducem cei trei jucători de bază vom fi nevoiţi să ne reorientăm de urgenţă, ce pot spune?

Spectatorii sunt parte din spectacolul baschetului, dar în prezent accesul lor la meciuri este sub semnul întrebării. Cum va fi să jucaţi cu tribunele goale?

Nu va fi bine nici pentru noi, nici pentru fani. Se ştie ce mult contează la Cluj atmosfera creată de fani, iar spectacolul este complet cu ei. Ne dorim fani la meciuri, dar dacă vor fi restricţii ne vom adapta, ce putem face? Avem mulţi abonaţi, iar pentru toţi fanii era bucuria lor de final de săptămână, împreună cu familiile sau prietenii. Îmbucurător că am văzut în Polonia şi Italia că au fost meciuri amicale la care s-a permis accesul spectatorilor în număr mai mic şi cu respectarea măsurilor de siguranţă, dar s-a permis. Ne rămâne să sperăm că va fi posibil şi la noi, mai ales că BT Arena este mare şi se pot respecta condiţiile de siguranţă.

În alte sporturi de echipă, la fotbal de exemplu, la descoperirea unor cazuri de infectare cu Covid-19 s-au amânat meciuri. Este o măsură bună şi pentru baschet?

Nu cred că are sens să fie oprită toată echipa timp de două săptămâni şi de la a juca. Corect ar fi să fie testaţi toţi, iar cine e pozitiv să respecte tratamentul, carantina, în timp ce restul să continue pregătirea şi meciurile. Nu putem opri totul şi să fim exagerat de preventivi. Varianta cu testare înainte de meciuri, cu 24-28 de ore, cât se stabileşte, cred că e cea mai bună. Sigur că se poate amâna un meci dacă nu ajung rezultatele la timp, dar nu de fiecare dată când s-ar descoperi un caz. Nu poţi ţine o echipă în formă dacă tot timpul sunt întreruperi.

Cum au trecut lunile de pandemie pentru tine şi care este mesajul tău privind protecţia?

Există multe teorii ale conspiraţiei în aceste zile. Nu este de luat nimic în glumă privind acest coronavirus. Chiar avem o prietenă de familie, medic la Spitalul de Boli Infecţioase, şi ştiu cât de grav este. Eu m-am purtat responsabil şi asta transmit tuturor. Nu m-am panicat, dar am respectat indicaţiile autorităţilor – purtarea măştii, spălarea mâinilor tot timpul, distanţarea socială în primul rând. Recomand tuturor să respecte măsurile, pentru că ne dorim cu toţii să avem parte de viaţă liniştită şi sigură, dar şi să ne revedem cu bine la meciurile de baschet.

U Banca Transilvania Cluj a încheiat lider sezonul 2019-2020 la momentul întreruperii din cauza pandemiei, astfel că va reprezenta România în Basketball Champions League.

U BT Cluj va întâlni echipa KK Igokea (Bosnia), în 15 şi 18 septembrie, în turul I al BCL, iar în turul următor, pentru calificarea în grupe, ar urma să joace cu câştigătoarea dintre Fribourg Olympic şi Sporting, în 22 şi 25 septembrie. Dacă trece şi turul secund, U BT Cluj va evolua în grupa C a competiţiei.