Interviu cu producătorii serialului 'The Time Traveler’s Wife' de la HBO: 'Atinge sufletul multor poveşti umane'

Producătorii Sue Vertue („Sherlock”, „Coupling”) şi Brian Minchin („Doctor Who”, „Torchwood”) dezvăluie detalii de culise despre serialul „The Time Traveler’s Wife”, difuzat de HBO şi HBO Max, într-un interviu publicat în exclusivitate de News.ro.

Primul sezon al serialului format din şase episoade a debutat pe HBO şi HBO Max în 17 mai. Serialul rulează pe HBO şi primele două episoade sunt disponibile pentru streaming pe HBO Max.

Povestea adaptată de Steven Moffat după cunoscutul roman semnat de Audrey Niffenegger este regizată de David Nutter. „Soţia călătorului în timp/ The Time Traveler's Wife” îi are ca protagonişti pe Clare Abshire (Rose Leslie) şi Henry DeTamble (Theo James) a căror căsnicie are o singură problemă: călătoria în timp.

Cum a fost perioada de dezvoltare pentru „The Time Traveler’s Wife”?

Sue Vertue: Păi, totul a început pentru că Steven Moffat a adorat cartea în urmă cu mulţi, mulţi ani, când a citit-o. A scris o poveste inspirată de ea într-un episod din „Doctor Who”, pe care l-a văzut şi Audrey Niffenegger şi cred că apoi a inclus asta în altă carte. Deci cumva comunicau unul cu celălalt. Şi apoi Brian, cred că tu ai vorbit cu Steven, nu-i aşa?

Brian Minchin: Da, ne apropiam de finalul perioadei în care făceam „Doctor Who” împreună şi eu îmi doream mult să produc o poveste de dragoste. Ştiam că Steven iubeşte această carte, aşa că m-am uitat la ce drepturi de adaptare erau disponibile. Steven era foarte bucuros de idee. Şi mi se pare că e persoana perfectă pentru a adapta această poveste. E sclipitor când vine vorba de acel amestec de comedie, dramă şi filozofie, dar e şi expert la poveşti care nu se desfăşoară cronologic. Dar în principiu a fost vorba de cât de mult iubea cartea.

SV: Şi el este şi un tip siropos şi romantic, pentru că, aşa cum ştii, e o minunată poveste de dragoste.

BM: Nu intenţionam să zic asta, dar da, Moffat e siropos.

Casa lui Clare e atât de importantă pentru poveste. Cum aţi găsit acea locaţie şi cum aţi creat platourile?

BM: L-am avut pe David Nutter, regizorul nostru incredibil, care a regizat toate cele şase episoade. Cred că primul lucru pe care l-au făcut el şi designerul nostru, Henry Dunn, a fost să plănuiască cum arată poiana şi cum arată casa. S-a decis chiar de la început că poiana va fi un platou, pentru că trece prin toate anotimpurile şi condiţii de vreme – trebuie să controlăm ploaia şi zăpada şi Theo apare (dezbrăcat câteodată). Şi apoi au găsit un exterior superb pentru casă în statul New York. Asta a fost o căutare importantă şi apoi Henry a construit toate interioarele pentru ea. A fost prima pe care ne-am propus să o facem şi a stat în centrul acestui sezon pentru că, aşa cum Clare vede lucrurile, e un spaţiu idilic din copilărie pe care îl explorează; acolo îl cunoaşte pe acel călător în timp, aşa că ştiam că trebuie să ne iasă bine.

SV: Ce iubesc la poiană este că fiecare cadru în care apare titlul în episoade este cumva diferit de cel de dinainte, cu hainele şi pantofii. Probabil nu ar trebui să dezvălui acest lucru înainte ca publicul să vadă, dar îmi place mult lucrul ăsta.

Ce fel de poveste de dragoste e aceasta?

SV: Cred că ce i-a plăcut lui Steven la proiect e că în viaţă mulţi oameni chiar ajung să fie căsătoriţi şi fericiţi. Şi cu toate astea, nu există multe seriale care să vorbească despre asta. De obicei poveştile se opresc cam acolo unde oamenii se căsătoresc şi apoi „asta e tot”. Cred că Steven şi-a dorit mult să exploreze această idee şi o poveste de dragoste care nu e spusă şi nu se petrece în ordine cronologică. Dar nu e, de fapt, un serial cinic, ba deloc. E un show care te face să te simţi bine.

BM: Şi asta ne-a atras pe toţi - iubirea adevărată e reală în serialul nostru, ceea ce e drăguţ.

Ce credeţi că face ca „The Time Traveler's Wife” să fie o poveste atemporală care rezistă în timp?

BM: E o poveste despre doi oameni al căror destin e să fie împreună, dar şi despre cum poţi să menţii o căsnicie atunci când există problema călătoriei în timp. Atinge sufletul multor poveşti umane, adică faptul că ai o relaţie majoră în viaţa ta, indiferent de ce altceva ţi se mai întâmplă. Este despre cum răspunzi la provocări şi cum treci prin ele. Eu cred, de asemenea, că e foarte amuzantă şi sexy şi înfricoşătoare şi plină de aventură, ca show de televiziune. Şi cred că e o poveste grozavă, pentru că ideea de călătorie în timp adaugă atât de multe elemente acolo.

SV: Iar Rose şi Theo… Cred că chimia dintre ei e atât de grozavă. E o adevărată bucurie să-i vedem jucând împreună.

Cum au ajuns să fie distribuiţi în aceste roluri?

SV: Păi, David Rubin, directorul de casting, a fost cu adevărat sclipitor. Dar avem tendinţa şi să-i rugăm pe toţi să dea probă pentru rolurile lor, pentru că e greu să ne închipuim care va fi rezultatul cu acele anumite cuvinte dacă nu citesc replicile. Aşa că amândoi au făcut asta. Apoi am avut o probă de chimie pe ecran, pentru că ai putea avea doi actori sclipitori care nu sunt deloc potriviţi unul cu celălalt. E ceva esenţial, în mod evident, ca ei să aibă chimie în acest serial - chiar dacă am testat-o pe Zoom, ceea ce a fost cumva ciudat.

BM: Din punctul meu de vedere, amândoi aduc atât de multe detalii şi nuanţe în interpretările lor. De la început erau perfecţi ca Henry şi Clare şi au reuşit să facă rolurile să le aparţină. Ţin minte că Audrey Niffenegger a venit pe platouri în Chicago şi a văzut scena care se petrece în afara bibliotecii. Şi a zis: „păi, chiar asta se întâmplă. Ei sunt Clare şi Henry”. Aşa am simţit şi noi la probă. A fost unul din acele momente grozave, în care le-a ieşit pur şi simplu. Sunt actori grozavi şi ce am făcut împreună a fost cumva magic, credem noi.

SV: E interesant: când îl vedeţi pe Theo care îl joacă pe Henry la două vârste diferite, chiar ai impresia că sunt doi oameni diferiţi care se enervează unul pe celălalt. Uiţi că sunt de fapt aceeaşi persoană.

A trebuit să comprimaţi sau omiteţi multe din roman pentru a face povestea să funcţioneze?

BM: HBO a fost un studio grozav cu care să ne parteneriem, pentru că le plac lucrurile cumva grandioase. Le plac serialele care sfidează limitele. Şi cred că noi nu am vrut să încercăm să limităm ce voiam să facem. Ştii că dacă un show are călătorie în timp în titlu, vrei să arăţi personajul în tot felul de locuri diferite. Am vrut să facem ceva pe placul oamenilor care iubesc această poveste şi aceste personaje.

O producţie de televiziune HBO şi Warner Bros., după cartea lui Audrey Niffenegger, seria este produsă executiv de Steven Moffat („Doctor Who”, „Sherlock”), Sue Vertue şi Brian Minchin prin Hartswood Films; Joseph E. Iberti; şi David Nutter.