Interviu cu Robert Negoiță: Parcul IOR se poate întregi! Instanța stabilește, joi, dacă cele 12 ha retrocedate revin sau nu bucureștenilor

În 2005, printr-o decizie a primarului Adriean Videanu, primarul general din acel moment, 12 hectare din Parcul IOR au fost retrocedate. Primarul Robert Negoiță a contestat punerea în posesie a terenului și a câștigat pe fond. Într-un interviu în exclusivitate pentru Știripesurse, primarul Sectorului 3 a vorbit despre posibilitatea ca Parcul IOR să se reîntregească începând chiar din această săptămână, întrucât decizia finală va fi luată joi, 5 noiembrie, de judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Domnule Negoiță, pare că, în ultimii ani, a fost continuă luptă organizată împotriva spațiilor verzi în București... Tot mai multe au căzut în mâinile „băieților deștepți”.

Din păcate, mafia retrocedărilor și-a întețit activitatea în ultimii ani, făcând presiuni din ce în ce mai mari pentru ca aceste terenuri retrocedate ilegal să intre în posesia lor sau să li se plătească despăgubiri materiale, sute și sute de milioane de euro. Ba mai mult, în alegerile ce tocmai au trecut, au candidat oameni care au promis public că îi vor despăgubi, în condițiile în care terenurile sunt retrocedate abuziv și ilegal. Tonul l-a dat Băsescu, apoi Videanu, iar astăzi, la 15-20 după ei, noi tragem ponoasele și ne luptăm în instanțe să ne recuperăm parcurile, locurile de joacă, parcările...

Ați câștigat pe fond cele 12 hectare din Parcul IOR, când nimeni nu vă mai dădea nicio șansă, iar proprietarii așteptau din moment în moment să intre în posesie. Mai așteptați decizia definitivă.

Da, a fost o luptă infernală pe care am dus-o împreună cu echipa de la Primăria Sectorului 3, iar fix în urmă cu un an, Curtea de Apel a constatat nulitatea absolută a dispoziției administrative nr. 4333/18.05.2005 prin care Adriean Videanu a retrocedat o parte din Parcul IOR. Joi, toată povestea asta se poate închide. Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție trebuie să se pronunțe în recursul pe care l-au făcut reprezentanții mafiei retrocedărilor la decizia Curții de Apel. Sper că domnii judecători să reziste presiunilor enorme la care am convingerea că sunt supuși și să ia o decizie în favoarea comunității. Poate fi un precedent important pentru București și pentru România, în lupta de a recupera spațiile verzi pierdute în favoarea rechinilor imobiliari. Avem speranța că, la sfârșitul acestei săptămânii, Parcul IOR va fi reîntregit, fiind redat astfel Bucureștiului și locuitorilor acestuia, chiar dacă oamenii care ar fi trebuie să lupte pentru reîntregirea acestui parc au pus umărul la tergiversarea acestui dosar, sabotând bucureștenii.

Primăria Capitalei a contestat, inexplicabil, decizia Curții de Apel de anulare a retrocedării

La ce vă referiți mai exact?

După decizia Curții de Apel prin care s-a constatat nulitatea absolută a deciziei prin care s-a hotărât retrocedarea, cei care se vor a fi proprietarii terenului revendicat au făcut recurs. Dar asta nu m-a surprins, era de așteptat. Eh, ce m-a lăsat însă mască a fost că Primăria Capitalei s-a alăturat acestui demers și a constatat la rândul ei decizia Curții de Apel. Practic, în loc să fie de partea bucureștenilor și să salute decizia judecătorilor, Primăria Capitalei a făcut front comun cu reprezentanții mafiei retrocedărilor. Instanța decide că cele 12 hectare din Parcul IOR să fie redate oamenilor, iar Primăria Capitalei zice că nu e în regulă acest lucru și că trebuie să fie date celor care au solicitat ilegal retrocedarea? E inadmisibil! Care mai e menirea aleșilor locali atunci dacă luptă pentru prosperitatea unor „băieți deștepți”, așa cum i-ați numit dumneavoastră, și nu pentru binele cetățenilor?

Practic, acuzați Primăria Capitalei și pe Gabriela Firea că nu au apărat interesele bucureștenilor?

Primăria Capitalei, prin departamentul ei juridic, analizând documentele depuse la dosar și motivarea instanței putea să constate foarte simplu că anularea deciziei administrative de retrocedare a lui Videanu este justificată. Dar au ales să conteste decizia judecătorilor și să se poziționeze de partea celor care încearcă să văduvească locuitorii Sectorului 3 de 12 ha din Parcul IOR. Dumneavoastră puteți explica o astfel de decizie? Puneți-vă în locul oamenilor care așteaptă ca acest parc să le fie redat. Cum te-ai poziționa tu ca cetățean dacă ai afla că un om pe care l-ai votat ca să te reprezinte face tot posibilul ca tu să pierzi bucata respectivă de parc? E ceva inexplicabil.

Când vor putea locuitorii sectorului pe care îl conduceți să se bucure de întregul parc?

Dacă Doamne Ajută joi vom avea o decizie favorabilă din partea judecătorilor, vom începe de îndată igienizarea, în primă fază, a parcului, apoi amenajarea acestuia. Vom curăța terenul de buruieni, de deșeuri, pentru că zona este un focar de infecție în acest moment, dar fiind proprietate privată nu putem interveni. Vom monta rețeaua de iluminat public, vom amenaja un spațiu de joacă, vom monta coșuri de gunoi, vom extinde sistemul de irigații și pe bucata respectivă, iar în primăvară vom avea încă 12 hectare de parc la fel ca celelalte 85.