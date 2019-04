INTERVIU Doina Gradea, după un an în fruntea TVR: 'Sunt presiuni din toate părţile posibile'

Doinea Gradea, preşedinte-director general al Televiziunii România, vorbeşte într-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO despre activitatea din ultimul an, despre planurile de viitor în fruntea televiziunii publice, dar şi despre unele subiecte sensibile, cum ar fi influenţa politică, neînţelegerile cu unii angajaţi şi diverse alte presiuni. "Nu răspund la presiuni, desi sunt în fiecare moment, din toate părţile posibile", afirmă şefa TVR. Aceasta arată că, în mandatul său, televiziunea publică a ajuns pe profit.

Reporter: - A trecut un an de când aţi fost numită preşedinte-director general de Consiliul de Administraţie şi un an şi jumătate de când aţi fost numită interimar în funcţie. Ce aţi găsit aici?

Doina Gradea: - Chiar aş vrea să le spun tuturor că este foarte uşor de pe margine. Să fim mai atenţi când comentăm de pe margine. Şi e foarte complicat sau diferit din interior. Probabil că şi eu am comentat de pe margine - îmi aduc aminte anii foarte îndepărtaţi – referitor la ce se întâmplă în TVR. Deşi lucram într-o televiziune private, îmi păsa de TVR. Însă e complet diferit din interior, în momentul în care eşti pus să semnezi zilnic pentru milioane de euro şi să răspunzi pentru fiecare om în parte din cei aproape 2300 de oameni pe care i-am avut ca o medie a numărului de personal în 2018. A fost un an în care probabil am acumulat mult mai multă experienţă decât în cei 27 de ani de muncă în presă. A fost un an în care s-au întâmplat multe şi de toate. Bune, mai puţin bune, eu nu le numesc rele. Dar când am tras linie a ieşit un profit net la televiziunea publică. Sunt voci care spun că nu e bine să obţinem profit. Eu spun, ca manager, că da, acesta este obiectivul unui manager: să obţină profit fie şi un leu. Noi am obţinut mai mult de un leu, e puţin peste un million de lei profit net. A fost un an în care am semnat un contract colectiv de muncă, după mulţi ani, pe un termen de un an şi jumătate, şi am oferit o stabilitate angajaţilor. A fost un an în care câştigurile salariale medii în TVR a fost de 6000 de lei brut, ceea ce nu este deloc puţin. A fost un an în care am făcut evenimente incredibil de mari, am relansat evenimentele mari.

Reporter: - Haideţi să o luăm pe domenii. Înainte să preluaţi mandatul, întotdeauna se invocau datoriile istorice ale TVR. Care este situaţia în momentul de faţă?

Doina Gradea: - Situaţia în momentul de faţă este că lucrăm pe buget, aproape 90 şi ceva la sută, veniturile fiind foarte predictibile, în acest fel având o imagine mult mai clară. Să nu credeţi că este simplu să obţii bani de la bugetul statului, că ţi-i dă cineva pentru că aşa trebuie. Nu, sunt discuţii cu Ministerul de Finanţe, sunt discuţii în primul rând în interior când mergem cu o proiecţie de buget către Ministerul de Finanţe, că nu ne putem duce cu cheltuieli nejustificate. Şi apoi sunt discuţii la nivel de Guvern, unde te întreabă pentru fiecare leu şi este normal acest lucru, pentru că sunt bani publici. Iar noi, dacă nu avem o argumentaţie solidă în spate, de la fiecare manager – pentru că nu mă duce u să răspund pentru tot, eu sunt doar reprezentanta managementului din TVR, eu lucrez cu echipa – nu putem abţine acele surse. Prin urmare, am avut venituri de 403 milioane de lei. Din multe puncta de vedere, suntem cea mai mare companie media din România: în termen de buget, număr de angajaţi, acoperire naţională (sunt 5 studiouri teritoriale, cred că am rămas singuri cu staţii teritoriale), număr de business unit-uri (avem 11 business unit-uri: trei canale principale, TVR HD, două internaţionale şi cinci studiouri teritoriale). Anul 2018 a fost o creştere de audienţă. Nu foarte mare, dar care ne-a adus venituri semnificative din publicitate, cu aproape 15% mai mult.

Reporter: - Concret, pentru cititorul neavizat, ce s-a schimbat în această perioadă, ce a trasformat TVR dintr-o gaură neagră într-o companie pe profit?

Doina Gradea: - S-a schimbat modelul operational. Lucrăm pe buget, nicio emisiune nu intră în grilă dacă nu are aprobare, dacă nu există un format foarte clar, cu bugetul afferent. Fiecare manager, fiecare producător îşi respectă bugetul şi formatul de-a lungul anului. Nu producem găuri. Dacă se poate, să avem chiar şi margine de profit, din care să finanţăm investiţii suplimentare în producţie sau chiar în tehnică.

Reporter: - Sună normal. De ce este asta o chestiune inedită la TVR?

Doina Gradea: - E foarte normal, dar aici nu a fost aşa niciodată. Producătorii nu şi-au primit bugetul, managerii nu şi-au primit autoritatea. Eu, când am venit aici, am găsit în primul rând “sindromul înaltei porţi”. Toată lumea venea la preşedinte. După un an de zile, sindromul a fost eradicat, aş putea spune. Oamenii au înţeles că trebuie să meargă spre şefii ierarhic superiori în primul rând. Dacă nu rezolvi, mergi mai departe. S-a schimbat acest model operational, care este unul normal, potrivit, adecvat vieţii de televiziune din România. Mai mult decât atât, nu mai lucrăm pe bază de cum a fost până acum, ci pe bază de proceduri foarte clare şi de legi care ne guvernează.

Să nu uităm că televiziunea publică a plătit anul trecut 34 de milioane de lei înapoi la stat, din taxe şi impozite. Noi susţinem cu 15% din veniturile din publicitate producţia de filme româneşti. Este cel mai mare procent din Europa, dublu faţă de televiziunile private. Suntem singura televiziune care avem programe dedicate minorităţilor pe toate canalele. Şi dânşii trebuie susţinuţi, trebuie promovaţi. Suntem singura televiziune din România care are programe pentru persoanele cu dizabilităţi. Când nu ne place, întrebăm de rantinguri la TVR, ce audienţă face TVR. Dar trebuie să facem şi emisiuni care nu generează rating. Misiunea publică a TVR constă şi în difuzarea acestor producţii. Ele nu pot face ranting la nivelul show-urilor de divertisment la televiziunile private, dar lucrăm la ele să fie într-un format cât mai atractiv.

Tot ce înseamnă costuri în această societate trebuie controlate de manageri. Ei nu le controlau, nu le ştiau integral. Am provocat panică la început în rândul managerilor, pentru că ei nu ştiau că asta trebuie să facă sau nu au fost lăsaţi să facă asta. Am descoperit oameni care ar fi vrut să facă mai mult şi nu au fost lăsaţi să facă mai mult. Aş vrea să spun că fac parte dintr-o echipă de management extraordinară, cu un curaj nebun, care îşi dedică viaţa în fiecare zi. Nu cred că am cunocut o echipă mai bună de management decât cea cu care lucrez acum. Nu exagerez şi nu vreau să fac imagine acestei echipe, dar sunt asaltaţi la fel ca mine de tot felul de probleme şi de tot felul de presiuni şi rezistă şi merg mai departe.

Reporter: - Vorbeaţi despre angajaţii TVR. Au fost, chiar recent, anumite tensiuni cu sindicatul. Din exterior nu s-a înţeles foarte bine care a fost problema. Care este situaţia în momentul de faţă?

Doina Gradea: - Noi avem un dialog social permanent cu partenerul nostrum. Discuţi cu sindicatul reprezentativ. Te aşezi la masă şi discuţi contractual colectiv de muncă. Rezultatul relaţiei între noi şi sindicatul reprezentativ este contractual colectiv de muncă, care este în vigoare, de care toată lumea este mulţumită, aş putea spune. Întotdeauna este loc de mai bine, dar trebuie să ai susţinere în buget. Eu nu pot să promit oamenilor sau să angajez costuri care nu sunt posibile în bugetul Televiziunii. Nu-mi permit să fac acele “găuri negre”. Vreau să spun că nu am făcut niciun compromis până acum şi nu voi face. Probabil că asta mi-a atras unii duşmani, dar nu voi face niciun compromise, pentru că ar însemna slăbiciune în exerciţiul bugetar, ar însemna costuri nejustificate. Sindicatul despre care vorbiţi este unul dintre sindicatele care sunt în TVR, dar nu este cel reprezentativ. Evident, dânşii mă pot acuza de absolut orice. Nu vreau să fiu iubită, nu caut popularitate.

Reporter: - Deci există alte sindicate în TVR, care au mai mulţi membri? Din relatările din media reieşea o altă imagine.

Doina Gradea: - Nu există un sindicat care să aibă mai mulţi membri decât sindicatul reprezentativ, care este reprezentativ printr-o hotărâre judecătorească. E dreptul dânşilor (a sindicatului nereprezentativ, n.r.) să susţină orice, dar trebuie să aibă şi susţinere ceea ce spun.

Reporter: - Care este situaţia salariilor în TVR? Oamenii sunt mulţumiţi, e loc de mai bine, se plătesc salariile la timp?

Doina Gradea: - Dacă se plăteşte ceva la timp la TVR, sunt salariile. Au fost într-adevăr mai demult perioade când conturile au fost blocate. Salariul mediu în TVR este de 6000 de lei brut. O medie a câştigului salarial net este de 3570 de lei. Anul acesta va fi mai mare. Avem 2238 de angajaţi, avem contract colectiv de muncă, valabil până la sfârşitul acestui an, care stipulează anumite drepturi în plus pentru angajaţi. Vom avea primă de Paşti, primă de Crăciun, tichete de masă. Nu au mai fost prime de peste 10 ani. Chiar aş vrea, dacă e posibil, să nu mai revenim la situaţii în care conturile au fost blocate şi nu se ştiau de unde se plătesc salariile în TVR. Poate atunci comisiile de resort din TVR ar fi trebuit să se întrebe de ce se întâmplă asta, nu astăzi, când facem, de ce facem. Da, trebuie să urmărească să respectăm legislaţia, dar nu de ce facem, de ce a venit ăla, de ce nu e ăla pe post, da’ de ce e ăla, da’ de ce e ălă plătit aşa. Comisiile au fost şi în alte vremuri, când aici erau conturi blocate şi erau colaboratori plătiţi. Dar acestea au fost deciziile de management de la momentul respectiv, rapoartele Curţii de Conturi nu au arătat nimic în neregulă. Mergem mai departe, ne facem treaba în limitele prevăzute de lege.

Reporter: - Au fost câteva evenimente în ultimul an, pe care le-am putea numi scandaluri. Dincolo de explicaţiile din Comisiile de Cultură ale Parlamentului, nu aţi oferit prea multe declaraţii. De ce evitaţi acest lucru?

Doina Gradea: - Evit să dau pentru că politica mea de căpătâi este cea managerială în beneficiul societăţii. A intra în dialog, în scandaluri, în discuţii, în controverse publice cu diferite entităţi, indiferent care ar fi ele, nu ar însemna decât un minus pentru TVR. Dacă sunt declaraţii politice, să le facă cei care fac declaraţii politice. Eu nu răspund la declaraţii politice. Dacă sunt declaraţii care nu sunt bazate pe realitate, eu nu pot să mă disculp sau să intervin. Sunt foarte strictă, nu fac niciun fel de compromise, oricâte presiuni s-ar face asupra mea. Şi se fac. De când sunt aici, din prima zi, din toate părţile. Nu fac niciun compromis şi nu răspund la presiuni. O spun de câte ori este nevoie: nu răspund la presiuni, desi sunt în fiecare moment, din toate părţile posibile. S-a obişnuit toată lumea cum sunt. Probabil am şi porecle în discuţiile private, dar asta sunt. Agenda mea este una singură, politica mea este una singură, repet: de a face un management coerent, împreună cu o echipă care îşi asumă decizii, un management adecvat la piaţa de televiziune din 2019. Este singura şansă ca această televiziune să rămână în picioare şi să revină acolo unde îi este locul, să fie o televiziune echilibrată, aşa cum trebuie să fie orice televiziune publică din Europa.

Reporter: - Vorbeaţi despre o descentralizare a puterii în TVR. Cât de implicată sunteţi în controlul editorial al TVR?

Doina Gradea: - Din punct de vedere editorial, în primul rând, eu nu am acces la sumarul ştirilor TVR, nu l-am cerut niciodată, nu particip la niciun fel de şedinţe din punct de vedere editorial, desi îmi pot exercita controlul ierarhic superior, stă în atribuţile mele conferite prin Legea 41. Dar nu fac acest lucru, pentru că este acolo un management solid, în care am mare încredere şi care are un stil de a lucre prin care a înţeles să fie aproape de colegi şi, în primul rând, să respecte Legea 41. Noi trebuie să ne informăm, să fim echilibraţi, să fim echidistanţi, să nu fim nici pro, nici contra cuiva. Aici nu mă refer numai la subiectele politice, ci la toate subiectele. Chiar dacă e un subiect social, ei nu pot lua o declaraţie de la cineva care dă în altcineva fără să aibă ambele opinii sau toate opiniile posibile. Revenind la conţinutul editorial, nu sunt implicată, dar de câte ori este nevoie, am discuţii cu şefii de la ştiri şi mă informează. Avem şedinţe de lucru şi mă informează în ce priveşte stabilirea grilelor, proiecte noi în cadrul direcţiei de ştiri, tot felul de propuneri pe care doresc dânşii să le facă. Ce urmăresc, de câte ori este câte o situaţie, să fie respectată legea şi regulamentele interne. Am avut un subiect acum ceva timp, când o colegă de la ştiri a refuzat să se mute de pe un domeniu pe altul. Am avut discuţii cu şefii de la ştiri.

Reporter: - Vă referiţi la Andreea Dumitrescu, fosta mea colegă de la stiripesurse.ro?

Doina Gradea: - Nu am ştiu că a fost la stiripesurse.ro. Eu o apreciez şi o respect pentru ceea ce face din punct de vedere profesional, dar deciziile sunt ale colegilor de la ştiri, ale managerilor de la ştiri. Dânşii îşi stabilescu propriul model operational, înăuntrul direcţiei ştiri. Şi dânşii au obiective. Noi aici avem obiective. Cred că este prima dată în istoria TVR când şefii şi-au asumat obiective de rating, de conţinut, de calitate şi trebuie să şi le atingă. Şi atunci sunt liberi să ia decizii. Evident, respectând toată legislaţia în vigoare şi regulamentele interne.

Reporter: - Tot în domeniul editorial, este întrebarea din mintea tuturor: Având în vedere modelul de numire a conducerii, este idea de politizare a TVR. Care este relaţia dumneavostră personale şi instituţională cu politicul şi cum se reflect ea asupra activităţii TVR?

Doina Gradea: - Sper să nu mai existe vreodată politizare. Este evident că modelul de numire este stabilit prin lege şi nu este doar în România acest model. Este în majoritatea ţărilor europene acest model, adică sunt numiţi fie de Parlament, fie de Guvern. În ce priveşte numirile, mi-aş dori ca toate partidele membre ale Parlamentului să înţeleagă să trimită profesionişti în Consiliul de Administraţie, tocmai pentru că este mult mai uşor în a lua decizia majore, în a progresa când ştii, când înţelegi domeniul respectiv. În ce priveşte relaţia mea cu politicul, eu am fost propusă aici de un partid căruia îi mulţumesc. E o recunoaştere pentru mine faptul că, desi nu sunt membră de partid, nu am avut niciun fel de relaţie cu niciunul dintre membrii acestui partid, am fost propusă să vin întâi în Consiliul de Administraţie, după care director general interimar şi apoi preşedinte. Aş putea spune că am prieteni în politică, în viaţa privată, dar de care cu care nu am timp să mă aud sau să mă văd. Sunt 27 de ani în care am fost în media şi cunosc foarte multă lume din mediul politic. Relaţiile mele politice sunt la modul acesta: sunt chemată la instituţiile respective, mă duc cu respect întotdeauna, dacă nu pot, spun care sunt cauzele, dar aceste sunt singurele mele relaţii politice.

Reporter: - Deci nu există un “fir roşu” pe care sună un lider politic să dea dispoziţii?

Doina Gradea: - Nu şi sper să nu existe. Sper ca reprezentanţii clasei politice să înţeleagă că a avea o televiziune publică serioasă, solidă, echidistantă înseamnă să intervină cât mai puţin în activitatea TVR.

Reporter: - Ce planuri aveţi pentru următoarea perioadă, cum veţi încerca să creşteţi audienţa TVR?

Doina Gradea: - Aş vrea să încep cu faptul că anul trecut, printre lucrurile extraordinare pe care le-ar realizat a fost unul major, şi anume că am făcut o analiză extrem de serioasă la preluarea mandatului. E un raport care a fost prezentat Consiliului de Administraţie. Raportul a arătat nişte lucruri extrem de dure care s-au întâmplat în televiziunea publică. Urmare a acestui raport, am venit cu propunerea de viziune de mandat al acestui Consiliu de Administraţie, care înseamnă un plan de acţiune pentru relansarea TVR. Acest plan, care a fost votat în unanimitate de către membrii Consiliului de Administraţie, în septembrie 2018, include toată viziunea acestui Consiliu de Administraţie, propusă de un grup, legat de ce urmează să facem pe termen mediu şi lung, dar şi pe termen scurt. Asta înseamnă o nouă politică editorială a Societăţii Române de Televiziune, stabilită negru pe alb, deşi ea este stabilită prin Legea 41, nu trebuia să o mai stabilim o dată, o identitate a canalelor televiziunii publice, pe baze ştiinţifice, pe baza unui studiu complet pe care l-am făcut împreună cu compania IRES. Studiul a stabilit că TVR 1 trebuie să fie un canal generalist. În orice ţară din Europa, televiziunea publică are în primul rând un canal generalist puternic, TVR 2 este un canal orientat spre familie, tradiţie, educaţie, TVR 3 este un canal regional şi de cultură, TVR Internaţional este un canal generalist destinat românilor din afara ţării, iar TVR Moldova un canal destinat românilor de peste Prut.

Reporter: - Deci nu vom vedea o schimbare radicală de profil a unuia dintre cele cinci canale.

Doina Gradea: - Schimbarea radicală este la TVR 1, dar nu are cum să fie dintr-odată. TVR 1 a fost până anul trecut un canal a cărui identitate era bazată mai mult pe actualitate şi eveniment. Acum este un canal generalist, a cărui identitate este dată de mixul de programe: ştiri, filme, seriale, documentare, sport. Îi dai omului acest mixt de programe care definesc un canal generalist. Oamenii aşteaptă de la noi în primul rând un canal generalist, care să fie TVR 1, aşa cum a fost şi în trecut. Planurile sunt de a face aceste canale aşa cum a stabilit cercetarea şi aşa cum le-am votat. TVR 1 să revină în primele cinci televiziuni din România, TVR 2, de asemenea, în top 10. Dar asta nu este pe termen scurt, pentru că nu poţi dintr-odată. Şi politicul, de asemenea, trebuie să înţeleagă că odată ce ai dat mandat unei echipe să conducă o instituţie cum este TVR, nu poţi să faci schimbări ca până acum, atât de frevente, pentru că nu fac decât să ducă la lipsa de consistenţă şi la scăderea puterii TVR, la listă de stabilitate. Trebuie lăsată echipa de management a televiziunii publice să construiască. Evident, trebuie supravegheată, să nu încalce legislaţia, dar nu poţi într-un an sau doi să faci lucruri mari, nu ai cum. Deci planurile sunt să ne întoarcem acolo de unde am plecat, ca loc în clasament. Nu poţi să o faci decât investind în conţinut, dar conţinutul nu înseamnă doar programe, ci înseamnă şi marketing, înseamnă şi investiţii serioase, ca să ai o calitate a imaginii. Aici nu s-au făcut investiţii de peste 10 ani. Anul trecut au fost făcute cele mai mari investiţii din ultimii 20 de ani în TVR.

Reporter: - Urmează să introduceţi formate noi de emisiuni, poate chiar cumpărate din străinătate, să acoperiţi noi evenimente sportive?

Doina Gradea: - TVR a difuzat anul Campionatul Mondial de Fotbal de la Moscova, care ne-a dat cele mai mari audienţe de la un campionat mondial. În plus, am profitat de acest eveniment extrordinar şi am făcut o serie de emsiuni care au consolidat acest brand. Nu ne uităm la formate internaţionale, ci ne uităm la formate româneşti. De formate internaţionale sunt interesante în primul rând televiziunile comerciale şi e foarte bine. Noi, ca televiziune publică, trebuie să promovăm identitatea românească, valorile româneşti. Formatele internaţionale se găsesc greu şi sunt mult prea scumpe, nu se pot amortiza eficient. Cred în puterea de creaţie a celor din piaţa locală. Dovadă faptul că am avut formate interesante din piaţa locală, cum este „Câştigă România”. Este un format care este pe TVR 2 de mai multe sezoane, prezentat de Virgil Ianţu şi chiar a fost cumpărat în exterior de televiziuni din America. Noutăţile în grilele de primăvară sunt mai puţine. Este o grilă intermediară, pentru că orice televiziune care se respectă îşi lansează grila în toamnă. Vor fi surprize foarte mari în toamnă. Deocamdată revenim cu „Câştigă România”, lucrăm la un quiz show nou pe TVR 1, am dat ştirilor puterea ştirilor şi vom avea un jurnal de la 20.00 la 21.30, matinalul începe la ora 6.00 şi ţine până la 9.00 şi sunt mai multe suprize. Pe TVR este un format nou care o are gazdă pe Oana Mareş. A fost decizia managementului de la TVR 2, potrivindu-se cu noua identitate a canalului. Va fi o emisiune zilnică orientată spre probemele de familie, spre subiectele din cotidian.

Reporter: - Aţi resuscitat şi Cerbul de Aur. Cum a fost prima ediţie?

Doina Gradea: - Este pariul meu. Cred că se poate. În afara faptului că a fost un succes de imagine, după atâţia ani, am realizat ce aşteptare a fost. Aşteptare în primul rând din partea publicului, din partea localnicilor din Braşov, din partea autorităţilor care ne-au strijinit, nu numai din Braşov, ci şi Guvernul României. A fost o aşteptare din partea concurenţilor din afară. Am avut un număr foarte mare, a fost o preselecţie extraordinară. Am selectat doar 18 în finală. În afara faptului că a fost un câştig de imagine internă şi internaţională, a fost un adevărat training pentru oameni de a lucra în echipă la standarde cât mai înalte. TVR, dacă mai e nevoie să dovedească ceva, este singura televiziune din România care poate să evenimente foarte mari. Urmează vizita Sanctităţii sale Papa Francisc, unde suntem offical broadcaster, suntem official broadcaster pentru cele şase luni de preşedinţie la Consiliul UE şi zilnic vin felicitări şi din ţară şi de la Bruxelles pentur echipa de profesionişti a TVR. Cerbul de Aur se va face şi anul acesta. Anul trecut a fost un an special, anul Centenarului, au fost cinci zile de festival. Anul acesta revenim la un festival normal, modern, cu solişti moderni, cu o scenotehnică modernă. Va fi ceva cu totul şi cu totul nou şi cu siguranţă va plăcea. Este în primul rând un traing pentru oamenii noştri de a lucra împreună, de a lucra cu aparatură nouă, de a face evenimente mari. Dacă vedeţi poza colegilor mei din ultima seară de la Cerb, era atâta fericire pe chipurile noi, care transmitea „We did it!”. Oamenii ăştia din TVR merită totul. Sunt profesionişti. Dar, din păcate, din cauza acestor schimbări prea dese de management şi-au pierdut încrederea, sunt deprofesionalizaţi şi au făcut ca o cortină, ca un sistem de autoprotecţie. De multe ori nu mai vor niciun fel de schimbare, nici măcar una pozitivă. Ştiu că nu sunt premiaţi dacă fac lucruri extraordinare, pentru că s-au întâmplat lucrurile acestea în trecut, ştiu că orice proiect cu care vin nu este apreciat. Noi de lucrurile astea ne lovim în fiecare zi încercăm să le explicăm că suntem altfel, suntem ca ei, nu suntem şefi şi atât. Suntem oameni şi venim din rândurile lor. Nu putem lucra decât cu ei, nu dăm ordine. De asta spun că Cerbul a fost cel mai minunat moment de anul trecut, în care am fost o echipă cu adevărat.

Reporter: - Deşi nu lipsesc nici acum atacurile, în privinţa cheltuielilor pentru ediţia din acest an.

Doina Gradea: - Ce pot să vă spun este că nu am cum să răspund la toate aceste atacuri. Când sunt chemată la forul nostru superior, la Parlament, vin şi răspund cu argumente de management. Cerbul, ca orice alt eveniment, ca orice altă emisiune, are un buget, are un format. Bugetul este aprobat. Dacă depăşeşte o anumită sumă, este aprobat de Consiliul de Administraţie. A fost aprobat, este în bugetul pe anul acesta. Dacă are un buget aprobat, el nu trebuie să iasă din buget. Atâta vreme cât el stă în acel buget, nu cheltuieşte un leu în plus, cât respectăm toate procedurile, ne poate ataca oricine, dar nu face decât rău TVR. Trebuie să înţeleagă toată lumea, şi în special factorii devidenţi, că a ataca TVR fără argumente solide nu face decât rău. Nu am făcut nimic în afara legii. Mai departe este decizia managementului, care trebuie lăsat să decidă asupra oportunităţilor de a alege un cântăreţ sau altul. Aici nu există ca un om singur să ia o decizie. Am spus mai devreme despre eradicarea sndromului „înaltei porţi”. Nu eu iau decizii, nu directorul de la TVR ia decizii. Sunt mai mulţi oameni, sunt comisii de negociere. Ce se spune şi ce mai aud pentru mine nu contează. Eu ştiu cum se întâmplă lucrurile aici, suntem verificaţi, controlaţi, respectăm legislaţia. Orice concurs care se face este potrivit legii. Ce spune lumea poate să spună din invidie, poate să spună pentru că nu doreşte (şi ştiu că există interese) să existe o televiziune română puternică. E normal, iei din bucăţica altora.

Reporter: - Atacurile vin şi urmare a unor evenimente din ultimul an, cum a fost scandalul Pătraru, care v-a afectat poate cel mai mult imaginea.

Doina Gradea: - Imaginea mea personală este a mea şi pentru asta o să mă apăr. Suntem într-un proces, este dreptul meu, a fost alegerea mea. Consilier că nu a fost legal ce a făcut, dar eu mai mult de atât nu am ce să spun. Dânşii pot să spună ce doresc, dar trebuie să şi răspundă pentru ceea ce spun, ca fiecare dintre noi. Când am spus ceva, atâta timp cât nu am argumente, răspund în faţa legii. Să nu se bazeze nimeni pe faptul că eu nu reacţionez, pentru că într-o zi voi reacţiona. Pentru fiecare lucru în parte nu am timp. Am treabă în fiecare zi, împreună cu colegii mei. Nu am timp să-mi văd nici familia, dar nu e niciun fel de problemă. Va veni timpul. În fiecare zi le dau curaj colegilor să mergem mai departe, pentru că finalul muncii noastre sunt grilele de programe, nu sunt ce a spus X sau ce a spus Y sau Z. Noi ne concentrăm să facem grile. Până la grile sunt mulţi paşi şi dacă nu eşti atent la fiecare pas, ajungi să dai grile de care nu eşti mulţumit tu în primul rând şi apoi telespectatorii.

Reporter: - Raportul Consiliului de Administraţie este public?

Doina Gradea: - Raportul va fi public din data de 15, îl vom publica. Sunt date publice şi vor da naştere probabil la alte şi alte comentarii.

Reporter: - De ce aţi renunţat la Facebook când aţi devenit preşedinte-director general al TVR?

Doina Gradea: - Cred că la o săptămână după preluarea funcţiei am constatat că sunt asaltată de tot felul de mesaje mai mult sau mai puţin în regulă, de oameni care brusc şi-au adus aminte de existenţa mea, cu care nu mă mai auzisem, nu mă mai văzusem de zeci de ani. Nu că nu-mi făcea plăcere, dar nu mai aveam timp să urmăresc social-media. Nu am timp nici să citesc presa câteodată. O fac dimineaţa la 5.30, când îmi încep ziua şi o mai fac o dată la ora 23.00, când îmi termin ziua. Asta este tot ce pot să fac. Mai departe, nu cred că este atât de important să fiu conectată în social media. Nu este niciun alt motiv.

Reporter: - Ce obiective aveţi la nivel internaţional?

Doina Gradea: - Un obiectiv major al nostru este readucerea televiziunii publice la nivelul televiziunilor publice europene. Suntem membri European Broadcasting Union (EBU), organizaţia care reuneşte toate televiziunile publice şi radiourile publice din Europa, unde ani de zile, din cauza instabilităţii financiare, nu am fost activi, nu am fost băgaţi în seamă sau aşa am considerat noi că trebuie să fim. Am reînceput să fim extrem de activi, împreună cu colegii din Radio, să facem o echipă minunată acolo, să contăm.

Reporte: - Ce înseamnă concret faptul că aţi început să fiţi activi în EBU?

Doina Gradea: - Înseamnă că ne-am ridicat şi am spus când am considerat ceva în neregulă, la sfârşitul anului trecut am spus că suntem de acord cu sistemul învechit de alegeri. Nu a făcut asta TVR până acum, la cel mai înalt nivel. Acolo sunt şefii tuturor televiziunilor publice din Europa, care sunt extrem de puternice. Am cerut locuri în board-uri, susţinem dintre colegii noştri să fie parte din board-uri, comitete, funcţii de conducere la aceste organisme internaţionale. Suntem din ce în ce mai activi la acest nivel. De curând am fost invitaţi de preşedintele Parlamentului European, domnul Tajani, la Bruxelles, unde am stat la masă cu cele mai mari televiziuni private şi publice din Europa. Televiziunea publică română a fost acolo, a fost parte din acele discuţii foarte importante. Asta înseamnă să contezi, să fii acolo, lângă toţi ceilalţi.