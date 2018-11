Interviu INCENDIAR cu șeful Hidroelectrica: 'Băieţii deştepţi' din energie nu au dispărut, încă ne pândesc la cotitură

"Băieţii deştepţi" din energie, care în trecut făceau profituri uriaşe cu energia ieftină de la Hidroelectrica, nu au dispărut, ci pândesc la cotitură şi încearcă să obţină din nou privilegiile pe care le-au pierdut, a declarat Bogdan Badea, directorul general al Hidroelectrica, într-un interviu acordat AGERPRES.

El a precizat că Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, duce lupte grele pe toate fronturile cu grupurile de interese care încearcă în permanenţă să căpuşeze din nou compania de stat. Contractele cu "băieţii deştepţi" au fost reziliate în 2012, după ce producătorul de energie a intrat în insolvenţă.Potrivit lui Badea, scumpirea energiei din ultima vreme s-a manifestat în toată Europa, ca urmare a costurilor mari de mediu, însă diferenţa în factură, pentru un consumator obişnuit, este echivalentul unui pachet de ţigări pe lună. Totuşi, în opinia sa, dacă dorim energie nepoluantă, trebuie să facem şi sacrificii în acest sens.Totodată, şeful Hidroelectrica a anunţat un program de investiţii ambiţios, de peste un miliard de euro în următorii cinci ani, care include achiziţia unor producători de energie eoliană şi fotovoltaică.

Badea a vorbit, în interviu, şi despre noile planuri pe care le are cu privire la proiectele istorice din portofoliul companiei, care au fost până acum bariera principală în calea listării la bursă.



AGERPRES: Aţi anunţat rezultate financiare record pentru acest an. Cum a fost posibil?

Bogdan Badea: Anul 2018, aşa cum arată rezultatele din primele nouă luni, va fi un an foarte important pentru Hidroelectrica. Estimăm că până la sfârşitul anului profitul brut va depăşi pragul psihologic de 2 miliarde de lei, faţă de 1,6 miliarde anul trecut. Sigur că, pentru a ajunge la aceste rezultate, este necesară o programare foarte bună şi o planificare a zonei de producţie, o planificare optimă a lucrărilor de mentenanţă, astfel încât să nu se suprapună, pe cât posibil, cu perioadele de viitură şi cu perioadele în care debitele afluente pe râurile interioare sunt semnificative şi se poate produce energie electrică.



Aici există şi o componentă care ţine de prognozele meteo. Practic, întreaga producţie şi planificare a Hidroelectrica se face pe baza prognozei meteo şi, din păcate, nu de puţine ori faţă de ceea ce s-a prognozat realitatea ne-a demonstrat că vremea este schimbătoare şi ne-a pus în dificultate, dar avem soluţii pentru aceste situaţii.



Anul acesta, spre deosebire de anul trecut, ne-am propus să intrăm în iarnă cu o rezervă în lacuri substanţială. Din păcate, 2017 a fost un an hidrologic sub media multianuală, ne-a pus multe probleme. Nici anul acesta nu este lipsit de probleme. Din august ne confruntăm cu o secetă care ne-a afectat producţia, însă rezerva de apă din lacuri a făcut posibilă respectarea planului de producţie lună de lună şi am intrat deja în programul de iarnă cu o rezervă substanţială.



AGERPRES: Aveţi un departament specializat pe prognoze meteo?

Bogdan Badea: Avem mai multe contracte. Anul acesta am încheiat un contract şi cu Administraţia Naţională de Meteorologie, a fost o licitaţie publică şi ne bucurăm că au câştigat. Nu este singurul contract pe care îl avem, întrucât prognozele meteo înseamnă foarte mult pentru noi.



AGERPRES: Cam cât la sută dintre prognoze se adeveresc?

Bogdan Badea: N-aş vrea să fac această estimare. Câteodată se adeveresc, câteodată nu.



AGERPRES: Puteţi să ne explicaţi mai bine cum aţi ajuns la acest profit-record?

Bogdan Badea: Profitul-record înseamnă, pe de o parte, atenţie maximă la partea de cheltuieli şi o bună programare a producţiei, care trebuie să meargă mână în mână cu departamentul de trading şi vânzare. Pe de o parte, trebuie să vindem şi trebuie să o facem la preţuri cât mai bune, pentru că funcţionăm într-o piaţă competitivă şi concurăm atât cu producătorii de energie, cât şi cu traderii din piaţă. Aici este o piaţă mult mai dinamică decât în alte zone.



În acest sens, Hidroelectrica a abordat o strategie prudenţială. Am învăţat mult din greşelile trecutului, care au condus la insolvenţă în 2012, suntem atenţi la contractare, nu ne mai supracontractăm, aşa cum se întâmpla în trecut - ai, n-ai apă, contractezi şi nu la preţuri avantajoase. Departamentul nostru de trading a căpătat multă experienţă şi cred că este o piesă importantă, alături de colegii din producţie, în ceea ce înseamnă rezultatele financiare deosebite ale companiei.



Pe de altă parte, nu facem cheltuieli nejustificate. Ne uităm la fiecare cheltuială şi încercăm să obţinem preţuri cât mai bune pentru serviciile şi produsele pe care le achiziţionăm.



Există foarte multe discuţii despre profitul Hidroelectrica, de ce este atât de mare, de ce nu este mai mic, parcă suntem chiar certaţi câteodată pentru acest profit, însă cred că acesta este scopul nostru principal, să facem profit pentru acţionari, să avem o producţie cât mai bună, să asigurăm stabilitatea sistemului energetic naţional şi am făcut-o de fiecare dată conform solicitărilor şi de multe ori în plus faţă de ceea ce ne-am asumat.



Trebuie să folosim această perioadă de rezultate deosebite pentru a ne gândi la viitor. În acest sens, la nivelul companiei s-a elaborat un plan de afaceri, un program de investiţii extrem de ambiţios, de peste un miliard de euro, pentru investiţii în următorii cinci ani.



Dorim să diversificăm activităţile pentru a splita riscul meteorologic şi ne gândim să intrăm şi în zona de producţie din alte surse regenerabile. Mă refer aici la energie eoliană şi la parcuri solare, astfel încât perioadele de secetă, mai ales din vară, să fie compensate cu energie produsă tot din surse verzi, energie eoliană şi fotovoltaică. Spre deosebire de mulţi alţi jucători, avem capacitatea să ne compensăm singuri eventualele dezechilibre. Aşa cum le putem face pentru alţii, le putem face şi pentru noi.



AGERPRES: Aveţi ceva concret aici?

Bogdan Badea: Suntem în proces de analiză a proiectelor existente în piaţă, deja puse în funcţiune. Urmează să demarăm, după aprobarea de către acţionari a planului de afaceri, o procedură competitivă, astfel încât oricare investitor care doreşte să vândă să poată participa şi să alegem cele mai bune oferte din piaţă.



AGERPRES: La capacitatea hidro pe care o aveţi, care ar fi corespondenţa în alte regenerabile, astfel încât să puteţi echilibra producţia, la nevoie?

Bogdan Badea: Sunt calcule care se fac, noi am mers pe valori maximale, dar depinde de ceea ce ne va oferi piaţa, de preţ. N-aş vrea acum să avansez nişte cifre.



AGERPRES: Dar în ceea ce priveşte componenta de trading?

Bogdan Badea: Şi aici Hidroelectrica a crescut foarte mult în ultima perioadă, din punctul de vedere al numărului de clienţi. Din ce în ce mai mulţi consumatori mari se îndreaptă către Hidroelectrica. Aş menţiona Metrorex, RATB, Holcim, este o creştere semnificativă şi pe această zonă şi este o linie de dezvoltare care trebuie să continue.



AGERPRES: Contractul cu Biserica Ortodoxă...

Bogdan Badea: Este şi el.



AGERPRES: Ne puteţi spune ce cantitate şi dacă a avut loc o licitaţie?

Bogdan Badea: Contractele de furnizare se fac în baza regulamentului aprobat de ANRE, practic şi dumneavoastră puteţi solicita o ofertă de la Hidroelectrica şi veţi primi o ofertă. Clienţii pe care îi avem au solicitat oferte din toată piaţa şi au ales-o pe cea mai bună. Ne place să credem că, din moment ce au ales oferta Hidroelectrica, înseamnă că a fost cea mai bună din acel moment.



AGERPRES: Cât la sută din producţia Hidroelectrica este vândută pe termen lung şi cât pe PZU (piaţa spot - n.r.) şi pe piaţa de echilibrare?

Bogdan Badea: PZU este o piaţă marginală pentru Hidroelectrica, între 3% şi 5%. Preferăm să vindem pe termen lung, la preţuri stabile. Avem contracte de livrare inclusiv pentru anul 2020. Vindem pe termen lung, vindem predictibil, avem o strategie de hedging aprobată de acţionari în acest sens şi o respectăm. De aceea, variaţiile punctuale dintr-o anumită zi, dintr-un trimestru sau dintr-o lună a preţului la energie nu afectează profitabilitatea Hidroelectrica, atâta vreme cât mare parte din energia pe care o producem în acel moment este deja vândută cu mult timp în urmă.



AGERPRES: Cum caracterizaţi piaţa de energie din România?

Bogdan Badea: Este o piaţă dinamică. Spuneam că Hidroelectrica şi, în general, producătorii de energie funcţionează într-o piaţă concurenţială, nu doar noi între noi, ci şi cu traderii de energie. Pe de altă parte, într-un viitor, sper că nu foarte îndepărtat, piaţa se va deschide şi vom avea voie să tranzacţionăm energie şi în afara României, astfel încât întreaga piaţă se va reaşeza ţinând cont de conjunctura regională şi europeană.



AGERPRES: Dar în ceea ce priveşte preţurile?

Bogdan Badea: Urmărim cu mare atenţie preţurile din celelalte ţări. Preţurile mari la energia electrică din România nu sunt numai la noi, se întâmplă în toată Europa, iar creşterea destul de mare din ultima perioadă este generată de preţul emisiilor de carbon. Ştim foarte bine, s-au luat nişte decizii la COP 21, iar Europa şi-a asumat ţinte foarte ambiţioase de decarbonizare, ţinte care vin la pachet cu o presiune foarte mare, în special pe producătorii de energie din surse clasice, cărbune, chiar şi gaz, care au în structura costului certificatele de emisii. Producătorii trebuie să se alinieze la noile standarde de emisii, ceea ce înseamnă investiţii suplimentare, deci presiunea este uriaşă.



Dacă dorim energie nepoluantă, trebuie să facem şi sacrificii în acest sens. Şi atunci ştiu că orice variaţie de preţ se reflectă şi în industrie, şi în buzunarul fiecăruia dintre noi şi trebuie văzut în ce măsură fiecare dintre noi este dispus să plătească nişte lei în plus pentru acest deziderat. Cred că, la nivelul consumatorului final, nu mă refer aici la industrie, acest efort în plus ar însemna, probabil, plastic vorbind, un pachet de ţigări în plus sau în minus pe lună, pentru ca atât noi, cât şi copiii noştri, să trăim într-un mediu mai curat. Schimbările climatice se întâmplă şi ne afectează.



Sigur că nu putem să nu ne întrebăm, într-o astfel de dinamică, cu ce capacităţi de producţie venim în loc, pentru că e clar că nu toţi participanţii din piaţă pot rezista acestei presiuni şi atunci, privind trendul ascendent pe care consumul de energie electrică îl are în România şi în toată Europa - vedeţi că maşinile electrice sunt din ce în ce mai întâlnite, chiar şi în România - este clar că trebuie să crească şi producţia. Este nevoie de capacităţi de producţie care să preia consumul suplimentar, iar, în acest sens, Hidroelectrica analizează toate proiectele istorice pe care le are în portofoliu. Încercăm să le optimizăm şi încercăm să extragem fiecare MW din aceste proiecte, care nu au fost dimensionate iniţial doar pentru producţia de energie electrică.



Ne canalizăm pe componenta energetică şi încercăm să le finalizăm. În acest sens, probabil că în perioada următoare o să vedeţi propuneri ale conducerii Hidroelectrica pentru fiecare dintre aceste obiective. Este unul dintre targeturile noastre pe acest an, să propunem acţionarilor nişte decizii cu privire la aceste obiective, care au rămas într-o zonă de incertitudine de la intrarea în insolvenţă şi până acum.



AGERPRES: Nu se punea problema renunţării la ele?

Bogdan Badea: Ba da, se punea problema renunţării la unele dintre ele, însă acum am reluat analiza economică, având în vedere noile preţuri la energie şi ţinând cont de toate condiţiile din piaţă, de stabilitatea macroeconomică. Acestea sunt inputuri care sunt necesare atunci când facem modelarea financiară a acestor proiecte şi ceea ce acum trei-patru ani, la un preţ de 130-140 de lei pe MWh, nu făcea sens, se demonstrează că în acest moment face foarte mult sens.



S-a crezut foarte multă vreme că poţi să cumperi energie din PZU în fiecare zi şi că preţul energiei va scădea. A fost necesară corecţia din 2017 ca să înţelegem că e bine, mai ales cei cu foarte mulţi clienţi în portofoliu, să-şi achiziţioneze energia din timp, pe platforme predictibile, pe termen lung, nu să stea speculativ. Pentru că astăzi merge, mâine merge, dar poimâine poate nu mai merge şi am avut nişte insolvenţe de renume în zona traderilor, iar toate acestea ne-au făcut să regândim strategia.



Hidroelectrica a fost puţin afectată de aceste lucruri, pentru că, aşa cum vă spuneam, filozofia noastră a fost cu totul alta. Sigur că a fost o presiune mare, inclusiv pe producători, mai ales din zona celor care nu şi-au achiziţionat energia din timp şi au încercat să mute responsabilitatea pe producători. Este uşor de remarcat unde au fost problemele din piaţă. Iar acolo unde reglementarea nu a fost foarte clară, este bine să o reanalizăm, astfel încât astfel de situaţii să nu mai fie posibile.



Piaţa de energie din România este destul de matură, suntem destul de avansaţi comparativ cu alte pieţe şi cred că suntem destul de bine pregătiţi în ceea ce priveşte exigenţele europene în materie de tranzacţionare energie. Rămâne chestiunea când se va deschide piaţa şi cum va înţelege fiecare să se poziţioneze, odată ce vom funcţiona într-o piaţă regională.



AGERPRES: Se mai fac speculaţii acum în piaţă?

Bogdan Badea: Nu ştiu să vă răspund la această întrebare. Întrebaţi autorităţile cu atribuţii în acest sens. Noi nu am făcut şi nu facem speculaţii.



AGERPRES: Însă există o investigaţie deschisă de Consiliul Concurenţei, care suspectează că aţi încălcat anumite reguli de piaţă.

Bogdan Badea: Da, aş vrea să fac următoarea precizare: nu este o investigaţie deschisă, este o suspiciune vizavi de o presupusă manipulare a pieţei. S-au pus la dispoziţie toate datele şi punem în continuare. Ne dorim să se clarifice cât mai repede această chestiune, care cumva umbreşte toată munca depusă de Hidroelectrica până în prezent şi considerăm că este total incorectă această abordare. Suntem la dispoziţia tuturor instituţiilor statului cu atribuţii în acest sens, astfel încât să se clarifice rapid aceste chestiuni, deoarece zona de incertitudine pe noi ne afectează foarte tare. Dorim să ne listăm la bursă şi nu am vrea ca astfel de suspiciuni, nesusţinute în final şi de argumente, să planeze asupra companiei, astfel încât valoarea companiei, când ne propunem spre listare, să scadă din chestiuni artificiale.



AGERPRES: Credeţi că este cineva interesat să afecteze imaginea companiei?

Bogdan Badea: Daţi-mi voie să nu vă răspund la această întrebare. Ne uităm cu mare atenţie.



AGERPRES: Aţi spus mai devreme că există voci care vă ceartă că aţi făcut un profit mare. Cine sunt cei supăraţi că aveţi un profit mare?

Bogdan Badea: Voci. Noi, ca manageri, considerăm că rolul nostru principal, atunci când ocupăm o astfel de poziţie, este să facem un profit cât mai bun pentru acţionarii noştri, să ridicăm valoarea companiei, acest profit să vină la pachet şi cu o dezvoltare pe termen lung şi aceste performanţe să se păstreze.



Sigur că nu toată lumea priveşte cu ochi buni performanţele Hidroelectrica. Şi atunci se pot face multe speculaţii. Poate sunt unele grupuri de interese care consideră că Hidroelectrica ar trebui să revină la situaţia de dinainte de insolvenţă, când vindea energie pe care n-o avea, la preţuri preferenţiale, făcea investiţii fără niciun sens economic, doar să cheltuiască bani, mentenanţă acolo unde nu era cazul şi aşa mai departe.



Am învăţat destul de multe lucruri din tot ce s-a întâmplat în perioada dinainte de insolvenţă, am urmărit şi lungul proces de restructurare care a fost necesar ulterior intrării în insolvenţă şi nu dorim să mai ajungem în astfel de situaţii.



AGERPRES: Deci "băieţii deştepţi" încă pândesc la cotitură?

Bogdan Badea: Încă pândesc la cotitură şi, după cum observaţi, încă se duc lupte grele pe toate fronturile cu "băieţii deştepţi". Să nu credeţi că au dispărut, ei există şi vor încerca în permanenţă să revină la privilegiile pe care le-au avut în trecut. Mă bucur că luni (12 noiembrie - n.r.) statul român a înregistrat o victorie extraordinară de importantă în lupta cu "băieţii deştepţi" (traderul Alpiq a pierdut procesul cu statul român la ICSID pentru rezilierea contractului cu Hidroelectrica, în 2012 - n.r.) şi este un semnal pozitiv. Este datoria fiecăruia dintre noi să facem ca lucrurile din trecut să nu se mai întâmple.



AGERPRES: Aţi primit o adresă de la Ministerul Energiei pentru a distribui dividende suplimentare?

Bogdan Badea: Da, s-a solicitat managementului companiei să facă o analiză privind posibilitatea distribuirii unor dividende suplimentare. Facem această analiză şi urmează să convocăm Adunarea Generală a Acţionarilor pentru distribuirea dividendelor suplimentare. Rezultatele financiare din acest an ne permit, la fel cum ne-au permis şi anul trecut, să facem un astfel de demers. Problema este de cuantum şi vrem să ne asigurăm că suma pe care o vom propune pentru repartizarea ca dividend suplimentar nu va afecta nici profitabilitatea companiei, nici cash-flow-ul şi nici planul de afaceri pe care tocmai l-am elaborat. (Între timp, compania a anunţat că a propus în AGA distribuirea de dividende suplimentare în valoare de 550 de milioane de lei. - n.r.).



AGERPRES: Când vă veţi lista la bursă?

Bogdan Badea: Aici datoria noastră, a managementului companiei, este să aşeze lucrurile astfel încât compania să fie pregătită în totalitate pentru listarea la bursă şi vă spuneam mai devreme despre acele investiţii care, cumva, au fost frâna principală în calea listării la bursă. S-a considerat că este necesară întâi o decizie privind soarta lor, apoi ulterior să se facă această listare la bursă.



Vă spuneam că orice element care este neclar ar putea diminua valoarea acţiunilor pe care le vom propune spre vânzare şi atunci încercăm să avem o companie curăţată din toate punctele de vedere, astfel încât statul român să obţină cel mai bun preţ. Este o companie valoroasă, o companie puternică, cu potenţial mult mai mare decât aţi văzut până acum. Şi cred că asta încercăm să demonstrăm.