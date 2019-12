VIDEO Interviu Marius Tucă Show. Rodica Mandache: S-au schimbat lucrurile cele bune

Actrița Rodica Mandache a afirmat, la emisiunea „Marius Tucă Show”, că în ultimiii 30 de ani s-a schimbat și ce era bun, și ce era rău, dar a subliniat că, deși au voință, oamenii sunt neputincioși să iubească, să comunice, să facă o bucurie celuilalt.

Prezentăm principalele declarații ale actriței Rodica Mandache la emisiunea “Marius Tucă Show”:

„Absolut tot timpul am emoții și știi cum simt înainte de spectacol, cum aș fi într-un avion și trebuie să sar cu parașuta și e problema, cred că a tuturor și a celor viteji și a celor fricoși ”.

„Emoția o simt tot timpul, dar oboseala o simți mai puțin pentru că îți place ce faci, îmi place mult ce fac, îmi place ce joc, am avut norocul ăsta să joc numai lucruri care îmi plac foarte mult sau poate sunt ca portughezii, adică mă mulțumesc cu ce mi-a dat Dumnezeu”.

„Până acuma nu am avut uimirea asta pe care o am, că am trăit cu atât de mulți, atât de mari, că am jucat cu ei, că m-am bucurat să pot vorbi, să mergem la imprimări, să mergem la filmări, până acum nu am mai avut așa ceva. Și acum sunt atât de uimită și exact cum nu cred că... știi când simți golul ăla că nu o să mai ai 17 ani și nu o să mai fii frumoasă și... așa e și cu ei”.

„În clipa în care îi văd, ți-am spus, simt că e ceva al meu și eu mă simt mult mai rotundă, mai bogată, mai împlinită pentru că i-am cunoscut și încă ceva, din fiecare rămâne și în noi. Țin minte când am jucat cu Bibanu și felul lui de a fi, de a mă înțepa...”

„Amza era foarte bun, Amza era un om foarte bun, știu că o dată a venit la filmare și avusesem o emisiune numai cu mine și cântam și mi-a spus, am stat cu inima așa strânsă că se aproprie aparatul și jucam mai multe vârste și se aproprie aparatul, ei și după ce s-a apropriat am zis, nu, e bine, dar sigur oricine putea să spună asta, dar el o spunea cu așa o bucurie, cu o încântare, ca un copil care povestea... Amza era un om bun”.

„Toți am avut depresurizarea de a trece de la epoca comunistă, la cea de acum. Îmi e dor de mine, de noi din perioada aceea, 4- 5 ani cât au fost în care credința era uriașă, speranța era uriașă...”

„Îmi e dor de noi cum eram, cum vorbeam, vorbeam altfel, atunci dacă m-ai fi chemat într-o emisiune puteam să mut cu vorbele mele studioul de aici până în Piața Victoriei și bineînțeles că aveam o energie extraordinară, dragostea era foarte mare pentru tot și toată lumea era în partea lui de sus, toți funcționam în partea noastră de sus”

„Regele Mihai (m-a emoționat) pentru că a avut pe umeri o istorie cumplită, sarcini de nedus, grele, foarte grele, a fost un sacrificat și eu nu am fost regalistă, la început nici nu credeam că se poate, că pot să gândesc așa ceva, sarcini militare a avut, strivitoare aproape și faptul că a rezistat demn și cu suferință, l-a făcut simbolul binelui. Eu îmi aduc aminte că înmormântarea lui a fost un moment foarte important al acestui popor”

„Nu poate să îmi fie dor de perioada aia pentru că eu, eu sunt un individ, simțeam că fruntea mea este lipită de genunchi, de asta am început cu șunca și cu apa caldă, dar în același timp simțeam că fruntea mea este lipită de genunchi. La un spectacol, era o ramă pe un perete și atunci a venit cineva și a spus dați jos rama aceea să nu se creadă că ați spus o ramă goală în locul tovarășului Ceaușescu. Și îmi aduc aminte că eram obraznică și deșteaptă și am zis ?”

„Am studenți și asta îmi face și bine și rău. Prima generație de studenți pe care am avut-o, în clipa când povesteam ceva sau le răspundeam, sau încercam să le fac educația, ei erau așa, foarte uimiți și într-o admirație foarte totală. A doua generație era un pic mai grăiți, a treia, ultima generație, nu are ce să facă cu ce le spun, nici nu mă ascultă și atunci eu mă simt pe o insulă pustie și ca un cățel care nu poate lătra și degeaba spun”

„Oamenii vor să se iubească și nu știu cum. Și sunt într-o neputință totală în comunicare, în Biblie se spune distrugerea cărării de la om la om o să fie sfârșitul lumii, adică distrugerea comunicării adică în clipa în care noi nu o să mai știm să ne dăm mâna și nu mai știm, nu mai știm...”

„Analfabetul secolului 21 o să fie cel care nu înțelege, nu cel care nu știe să citească și am ajuns deja la asta... Nu știu să se iubească, nu știu să citească, nu știu să își ocupe timpul, nu știu să facă o bucurie celuilalt, ar vrea, dar nu pot. E o neputință undeva”.

„E greșeala noastră pentru că pe noi ne-au crescut foarte bine părinții noștri și noi nu am știut să îi creștem pe ei. Ei doresc să plece din țară, tu i-ai opri? Nu poți să îi oprești pe cei care nu poți să îi oprești, sunt foarte mulți care vor să plece și foarte mulți care vor să se întoarcă, sunt confuzi”

„E un gol, e undeva un gol pe care îl simți tot timpul și este dureros pentru că, așa cum am spus la începutul emisiunii, mi-am dorit și am sperat că o să se schimbe lucrurile rele, că o să rămână cele bune. S-au schimbat și cele bune și cele rele și sunt multe care te seacă”

„E vorba că asta este o meserie în care îți dorești să joci dorești să fii căutat, dorești să fii folosit și pe urmă vin și banii și respectul și așa mai departe. Dar în primul rând vrei să joci”.