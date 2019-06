INTERVIU Mircea Lucescu a vorbit cu Marius Tucă despre fotbalul românesc: 'E într-un moment critic' + ce părere are despre Halep și Hagi

Mircea Lucescu, cel mai titrat antrenor român, are numai cuvinte de laudă pentru Simona Halep și Gică Hagi. “Il Luce” a dezvăluit, la emisiunea „Marius Tucă Show”, cine sunt antrenorii pe care îi apreciază și cui datorează clasarea pe locul 2 în topul antrenorilor cu cele mai multe trofee, relatează Mediafax.

Redăm principalele declarații ale lui Mircea Lucescu la emisiunea Marius Tucă Show:

Despre faptul că se menține în formă: Cred că fotbalul e vinovat pentru toată această stare psihică, fizică, competițiile în raportul cu oamenii.

Despre Simona Halep: De fiecare dată când pot mă uit la ea și o admir într-adevăr. Ce a putut să facă pumnul acesta de om este incredibil (...) și cât de greu este să te menții, că a ajuns nu a fost mare problemă, dar e de câțiva ani acolo (...) e foarte greu și mai ales acum au apărut o pleiadă de jucătoare tinere, din punct de vedere fizic super dotate, cărora trebuie să le facă față.

Despre dominația echipelor mari: Din cauza forței financiare, echipele mari, echipele care câștigă titluri, sunt cele care au istorie, tradiție, adică să câștigi titluri și încrederea suporterilor (..) și putere sportivă care e foarte importantă, adică accesul pe care îl ai la Comisiile Europene, la UEFA la FIFA.

Despre absența marilor jucători în echipele din Rusia: E foarte greu să suporți iarna rusească, să faci transferele, voiajele de aproape 4-5 -6 ore, ajunge dimineața, e foarte greu pentru jucătorii mari să suporte astfel de condiții.

Despre revenirea la conducerea unei echipe din Italia: Nu mai e timpul pentru mine, devine din ce în ce mai greu pentru un antrenor cu o anumită vârstă să stabilească un raport foarte amical, foarte apropriat de jucătorii foarte tineri. Diferența e prea mare în toată chestia asta și atunci poți să conduci, poți să consiliezi, poți să fi într-o postură în care să… tip Ferguson la Manchester

Despre situația din campionatul intern: E într-un moment critic pentru că a fost o perioadă în care s-a permis apariția unor echipe fantomă și au dispărut branduri importante, cei care aduceau tradiția, aduceau spectatori, aduceau puterea economică, ar fi trebuit în momentul acela să intervină organizațiile locale să susțină echipa

Despre Gică Hagi: Am avut o continuitate cu el, a debutat, adică a început cariera internațională și de mare nivel profesional cu mine și a terminat-o cu mine. Deci a început la 18 ani cu mine echipa lui cu mine și a terminat la 36 de ani la Galatasaray și îmi pare atât de rău că nu a vrut să mai rămână.

Despre locul 2 în clasamentul antrenorilor cu cele mai multe trofee: Am urmărit cu interes antrenorii, de la fiecare cred că am luat câte ceva. Sunt recunoscător tuturor antrenorilor mei...și de la (Piști Kovacs) dezinvoltura lui și modul în care privea lumea în general, avea o deschidere extraordinară, într-adevăr o deschidere mondială, europeană, mondială. Știa să se comporte cu cel mai neînsemnat jucător și să se comporte și cu cel mai important jucător.

Despre greșelile din cariera sa: Greșeala iarăși pe care am făcut-o a fost că imediat după Revoluție m-am lăsat atras de primul om care m-a contactat, și ăsta a fost Anconetani care a venit la meciurile noastre, ultimele meciuri disputate sub presiunea momentelor și evenimentelor de la noi și atunci ca să ies am plecat la Pisa, pe urmă m-am legat de Brescia, am stat prea mult poate și acolo vreo cinci ani

Despre calitățile unui antrenor: Calitățile lui nu sunt doar să facă o echipă și să o pună pe teren, ăsta e ultimul lucru care poate să fie, dar capacitatea lui de a analiza jocurile, a echipei lui, a echipei adverse, capacitatea lui de a interveni în momentul oportun, de a vedea cum ar putea să se desfășoare jocul în continuare

Despre negocierile din Turcia: Eu m-am decis să iau o echipă și să lucrez zilnic nu să aștept două-trei luni. Am vorbit cu președintele Federației, ne-am pus de acord, am lăsat un antrenor ca să vină, am avut niște discuții foarte serioase și cu Fenerbahce și cu Besiktas și pe urmă am văzut că lucrurile nu sunt așa cum mi-aș fi dorit să fie și atunci am renunțat, am zis mai stau, nu are niciun rost.

Despre ideea monitorizării jucătorilor: Eu m-am dus la Hunedoara și am simțit nevoia să monitorizez jucătorii mei și am luat doi copii dintr-o familie apropiată mie, băiat și fată, și i-am pus în tribună, și i-am spus uite urmărește și tu jucătorul ăsta, pentru că eu jucam, și spune-mi și mie cum aleargă, notează-ți acolo pe foaie (...) am vorbit cu ei și pe urmă și-au adus zece copii care să facă asta. Stau în tribună și urmăreau, centralizau și pe urmă îmi dădeau mie. Așa a început asta.

Marius Tucă: Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune „Marius Tucă Show” la Smart TV, am plăcerea ca să fie invitat în studioul nostru domnul Mircea Lucescu, bună dimineața, ora nu contează la care facem emisiunea, bine ați venit. M-am uitat la o emisiune pe care am făcut-o cred că acum aproape 20 de ani, e și o surpriză, o să vedeți imagini de atunci, dar trebuie să recunosc că nu v-ați schimbat foarte mult și în dialogurile pe care le-am avut vă întrebam, apropo dacă vreți să luați echipa națională a României, ce nume că nu mai sunt tânăr că am și eu o vârstă, nu spunem vârsta, dar trebuie să recunosc că arătați ca acum 20 de ani, ca la emisiunea de atunci, nu s-a schimbat absolut nimic.

Mircea Lucescu: Da, mulțumesc, cred că fotbalul e vinovat pentru toată această stare psihică, fizică, competițiile în raportul cu oamenii.

Marius Tucă: Dar sport nu cred că mai faceți?

Mircea Lucescu: Nu atât… m-am oprit o dată când după un joc de tenis am simțit că se rupe ceva și a trebuit pe urmă să stau un an și jumătate până când m-am vindecat. Și pe urmă am lăsat-o mai moale.

Marius Tucă: Da chiar mulți fotbaliști care au jucat și tenis de câmp în același timp, iar cei care sunt în zodia leului cum sunteți dumneavoastră au talent cam în tot ceea ce fac.

Mircea Lucescu: Nu știu dacă e așa, dar în orice caz sunt pasionat de toate sporturile, unele practicându-le, altele observându-le sau analizându-le sau eu știu, televiziunile, ziarele vreau să știu, adică ce e mai important în toată chestia asta este că am această curiozitate în a ști ce se întâmplă cu sportivii, mai ales cu sportivii români și ce se întâmplă în lume.

De fiecare dată când pot mă uit la Simona Halep și o admir într-adevăr. Ce a putut să facă pumnul acesta de om este incredibil

Marius Tucă: E adevărat. Vă uitați la Simona Halep?

Mircea Lucescu: Bineînțeles, de fiecare dată când pot mă uit la ea și o admir, într-adevăr. Ce a putut să facă pumnul acesta de om este incredibil pentru că sunt…

Marius Tucă: Sunt puțini sportivi români care ajung în vârful ierarhiilor…

Mircea Lucescu: Și cât de greu este să te menții, că a ajuns nu a fost mare problemă, dar e de câțiva ani acolo și acesta este lucrul cel mai greu pentru că trebuie să te reînnoiești permanent dacă nu te ghicesc ceilalți, te analizează, își găsesc mijloace de contracarare, e foarte greu și mai ales acum au apărut o peladă de jucătoare tinere, din punct de vedere fizic super dotate, care trebuie să le facă față.

Marius Tucă: Păi, la Roland Garros acum sunt câteva 4 jucătoare au 17-18 ani.

Mircea Lucescu: Da, dar ce fizic, sunt antrenate pesemne de la vârsta de 3-4 ani pentru performanțe internaționale.

Marius Tucă: Dar asta, apropo de ghicit, uite că atunci când vine vorba de fotbal și marile echipe, chiar dacă toată lumea le vede jocul sunt mai greu de învins, chiar dacă sunt ușor de ghicit...

Mircea Lucescu: Păi nu, că în general titlurile și le dispută între ei, deci se cunosc foarte bine, cele mici nu mai au acces la masa (…) nu mai au deloc loc, din ce în ce mai mult s-au stratificat.

Din cauza forței financiare, echipele mari, echipele care câștigă titluri sunt cele care au istorie

Marius Tucă: De ce credeți asta?

Mircea Lucescu: Din cauza forței financiare, echipele mari, echipele care câștigă titluri, sunt cele care au istorie, nu ca la noi care apăreau peste noapte care câștigau și dispăreau, istorie trebuie să ai pentru că nu te acceptă lumea mondială a sportului, tradiție, adică să câștigi titluri și atunci chiar dacă ai un moment de cumpănă, poți reveni și încrederea suporterilor există putere financiară pentru că fără asta nu se mai poate, iar cum se distribuie în momentul de față banii în competițiile europene, întotdeauna sunt în avantaj echipele mari ca de altfel le fac și mai puternice, își pot permite să arunce pe piață zeci de milioane, sute de milioane de euro pentru a lua un jucător și putere sportivă care e foarte importantă, adică accesul pe care îl ai la Comisiile Europene, la UEFA la FIFA peste tot de o manieră se tratează o echipă de acest fel și de altă manieră echipele mici care, mă uitam la mine dacă s-ar fi întâmplat meciul cu Ucraina, fiind antrenorul echipei Turciei, cu 2 goluri valabile unul este afară, altul în offside, nu am făcut decât să arăt arbitrului că a greșit, nu am făcut nimic altceva. M-au lăsat primul meci cu Croația, am câștigat cu Croația și al doilea meci m-au trimis în tribună cu o zi înainte de meci. Toate astea s-au făcut în favoare cuiva. S-ar fi întâmplat cu echipa, îmi aduc aminte când Irlanda, chiar dacă juca împotriva Franței, într-un meci unde Franța a câștigat 1-0 a fost un scandal imens în Europa occidentală de greșeala pe care a făcut-o arbitru atunci, deci nu mai este și nu spun că este intenționat, este o distanță psihologică o spun italienii, față de echipele mari și față de jucătorii mari, există o altfel de înțelegere față de jucătorii proveniți mai ales din părțile astea estice ale Europei. Acum spun, e foarte greu pentru echipele din est să mai ajungă în fazele finale ale competițiilor, adică dacă una dintre ele ajunge în sferturi de finale ca și cum a câștigat Champions League sau Europa League, a mai fost o perioadă, posibilitatea de a câștiga Cupa UEFA, acum și acolo sunt echipele foarte mari pentru că și acolo au început să fie bani mulți, pentru că acolo este și interes deosebit, un titlu înseamnă foarte mult, ați văzut ce a fost și la ultimul meci Chelsea cu Arsenal și de aceea e foarte greu. Atâta timp cât campionatele astea ale Europei nu ajung la nivelul campionatelor din vest e foarte greu, sunt 5 campionate mari ale Europei și al 6-lea se mai vede, pentru că al 6-lea campionat este considerat în funcție de participarea suporterilor, participarea publicului. Și asta e iarăși un lucru foarte important, toată lumea spune: păi dacă nu jucăm bine și nu câștigăm competiția cum să vină publicul la stadion, ei nu e chiar așa, publicul ar fi trebuit să vină la stadion indiferent dacă își iubește echipa de suflet.

Marius Tucă: Dăm exemplu Liverpool, nu a câștigat campionatul în Anglia de 30 de ani, asta nu înseamnă că Liverpool nu are stadionul plin la fiecare meci.

Mircea Lucescu: Și nu numai Liverpool, ci toate celelalte echipe, acesta e campionatul englez, de aceea și sunt atât de mulți bani, s-a investit enorm și returul se vede imediat, se vede prin imaginea pe care au creat-o prin banii pe care le revin mai ales din transmiterea la televiziune, vedeți acum mi se pare că a fost un clasament că Real Madrid, Manchester …

Marius Tucă: Exact Liverpool, Barcelona sunt 5-6 echipe care…

Mircea Lucescu: Și cum te poți lupta cu aceste echipe care iau cei mai tari jucători, pe aceste echipe nu le poți bate decât cu o extraordinar de bună organizare de joc, cu posibilitatea de a construi o echipă o perioadă mai lungă, surprinzându-i printr-o foarte bună pregătire.

Marius Tucă: Ceea ce ați făcut.

Mircea Lucescu: Noi am avut o perioadă, prin anii 90, extraordinară cu rivalitatea Steaua-Dinamo în special și cu Craiova a 3-a echipă, a creat această …

Marius Tucă: A creat niște echipe până la urmă care s-au…

Mircea Lucescu: Da, a creat echipe, a creat jucători, a creat stare de spirit, stadioanele arhipline, au ajutat enorm de mult performanța care a ținut-o pe urmă și în deceniul următor echipa națională pentru că erau jucători toți crescuți în perioada aceea…

Marius Tucă: Sfârșitul anilor 80.

Mircea Lucescu: Rămânând aceiași jucători talentați, avem jucători talentați.

Singura țară care ar mai putea ajunge la masa bogaților este Rusia

Marius Tucă: Am fost foarte aproape de o semifinală cu Brazilia, adică numai un ghinion s-a întâmplat. Deci nici o șansă pentru noi și cei din estul Europei să ajungă la masa bogaților?

Mircea Lucescu: Nu, încă mult timp de acum încolo. Singura țară care ar mai putea face lucrul acesta este Rusia. Și-au pus la punct infrastructura, stadioane extraordinare peste tot, suporterii au început să vină în număr din ce în ce mai mare, au creat o rivalitate între echipe…

Marius Tucă: Da, dar marii jucători nu ajung la echipele din Rusia.

Mircea Lucescu: Da, pentru că e foarte greu să suporți iarna rusească, să faci transferele, voiajele de aproape 4-5 -6 ore, ajunge dimineața, e foarte greu pentru jucătorii mari să suporte astfel de condiții. Ar fi putut Turcia pentru că ei au investit enorm de mult, ajungând în situații de faliment toate echipele astea mari ale Turciei, Galatasaray, Beșiktaș, Fenerbahce sunt câte 400 de milioane datorii.

Marius Tucă: 400 de milioane de euro nu?

Mircea Lucescu: Da, de euro, datorii, deci e foarte greu, tot din dorința de a ajunge să joace în fazele finale ale competițiilor europene, au permis echipelor să joace cu străini. Galatasaray a câștigat campionatul acesta cu 11 jucători permanent pe teren, străini, nici un jucător turc. Celelalte câte 7-8-9, chiar și echipele mai mici. Sigur asta a creat un campionat interesant, destul de puternic și foarte urmărit de suporteri, dar nu a fost de ajuns în a face pasul în Europa, pentru că, până la urmă, câștigarea unui campionat important și să aduci pe urmă mai departe în competițiile Europene.

Marius Tucă: Nu cred că au trecut de grupele Ligii campionilor?

Mircea Lucescu: A trecut, anul trecut Beșiktaș atâta tot, dar după primul meci…

Echipa națională a României este într-un moment important. Cred că am avut răbdare destul de mult

Marius Tucă: La revedere. Și cu echipa națională a României?

Mircea Lucescu: Ce pot să spun cu echipa națională a României, este într-un moment important, cred că am avut răbdare destul de mult, vorbesc de suporteri, eu mă pun în postura suporterilor, dar de acum încolo există și speranțe pentru că am văzut această generație de jucători tineri, educați, construiți mai mult decât talent, talent am avut întotdeauna, și asta este meritul în principal al lui Gică Hagi, care a dat o linie de confruntare cu celelalte echipe, mizând foarte mult pe jucători tineri, dar, din păcate, posibilitățile lui financiare nu l-au ajutat să mențină, trebuie să vândă, nu are bani ca să mențină. Ori această, știu și eu de la Șahtior, cred că Șahtior dacă rămânea cu aceeași jucători și nu vindeau, că s-au vândut, puteau să joace un rol mare în primele 4 -5 -6 echipe europene, dar a fost nevoie să vândă, a lăsat loc altor jucători, același lucru cu Gică Hagi. Deci, acum toată problema e de consolidare pentru că fără o foarte bună organizare nu poți câștiga nimic.

Marius Tucă: Bun. Ne vom califica la campionat la anul?

Mircea Lucescu: Greu de spus, să sperăm că lucrurile se vor întâmpla în felul acesta, sigur, greu cu Spania pentru că joacă același stil de joc cu noi, dar întotdeauna noi am făcut meciuri bune cu Spania. Suedia și Norvegia, dacă nu le dăm mingea…

Marius Tucă: În Spania nu ați antrenat niciodată?

Mircea Lucescu: Nu, e și foarte greu pentru... poate că aș fi putut la un moment dat, dar am rămas legat de echipele pe care le antrenam, am putut de mia multe ori, nu numai odată, dar țineam foarte mult la jucătorii de la Șahtior, la tinerețea lor, simțeam că ei au nevoie de experiența mea.

Marius Tucă: Sunteți un om care construiți echipe, nu ați condus niciodată cu excepția lui Inter, o perioadă, echipe gata făcute.

Mircea Lucescu: Din păcate acolo a fost o greșeală de a fi ajuns… oricine ar fi vrut să ajungă acolo, dar în mod normal o echipă trebuie să o iei de la începutul sezonului, atunci să ai o lună de zile la dispoziție. Eu am intrat în decembrie și am avut 5 victorii extraordinare pe San Siro, 5-0, 4-0,5-1,6-2, dar, din păcate, am avut ghinionul să se accidenteze Ronaldo, să se accidenteze Simeone, să se accidenteze Zamorano, am pierdut niște jucători, iar ceilalți erau vreo 10 jucători fără contract care creau presiune să joace. Am făcut greșeala de a mă lăsa dominat în anumite momente de unii dintre ei, adică în sensul în care trebuia de la început, imediat să..., trebuie să o sfârșesc. M-a ajutat foarte mult după aceea, o experiență deosebită era legată de experiența cu Brescia, pentru că cu Brescia reușisem două promovări extraordinare, pentru că atât de greu e să obții, ne cunoaștem câștigătorii de campionate, dar să nu uităm la câștigătorii de promovări. Ce se întâmplă? În Italia campionatul diviziei B, este campionatul antrenorilor, iar campionatul diviziei E este campionatul președinților de club, cei care investesc mai mult, vedeți ce se întâmplă cu Fiat-ul lui Agnelli și cu Juventus și devine din ce în ce mai bogat. Nici anul viitor nu îl va detrona nimeni, cum greu detronezi…

Marius Tucă: Ceea ce nu s-a întâmplat în Italia de mulți ani, adică e o dominație totală a Juventus-ului.

Mircea Lucescu: Pentru că ei își permit să cumpere cei mai buni jucători, au stadionul, în momentul în care au făcut stadionul lor, din momentul acela au avut cel puțin 13-14 puncte în plus câștigate pentru că stadionul, ca o echipă să fie campioană trebuie să câștige toate meciurile acasă, să nu piardă punct acasă, asta dă încredere și pe urmă punctele de afară le iau oricum pentru că…

Devine din ce în ce mai greu pentru un antrenor cu o anumită vârstă să stabilească un raport foarte amical, foarte apropiat de jucătorii foarte tineri

Marius Tucă: Ați mai antrena în Italia dacă ar veni o ofertă?

Mircea Lucescu: Nu, nu cred, pentru că nu mai e timpul pentru mine, devine din ce în ce mai greu pentru un antrenor cu o anumită vârstă să stabilească un raport foarte amical, foarte apropiat de jucătorii foarte tineri. Diferența e prea mare în toată chestia asta și atunci poți să conduci, poți să consiliezi, poți să fi într-o postură în care să… tip Ferguson la Manchester, el nu mai antrena în ultimii ani, el avea 4-5 antrenori care antrenau, el venea doar la pregătirea jocurilor, stabilirea formației, analiza, urmărea…

Marius Tucă: Deci, în momentul în care ajungi la o vârstă, diferența prea mare între tine ca antrenor, jucătorii care sunt undeva șa 20 de ani, douăzeci și…

Mircea Lucescu: Nemaiținând cont că oamenii din jur, cei din presă, în general din mass-media sau suporterii, imediat la prima înfrângere te căsăpesc... e prea bătrân, nu mai știe nimic, sunt astfel de aspecte și astfel de reacții care, dar…

Marius Tucă: Ne întoarcem la echipa națională a României, știți că de 30 de ani se tot vorbește că o să vină din nou Mircea Lucescu la echipa națională a României și uite că nu ați ajuns niciodată, de ce?

Când am plecat de la națională am spus că nu mă mai întorc niciodată. Și eu, și Răzvan la fel

Mircea Lucescu: Păi nu, pentru că atunci când am plecat am spus că nu mă mai întorc niciodată și eu, și Răzvan la fel, eu am plecat după 4-0 cu Austria, pentru că am considerat-o o nedreptate strigătoare la cer, faptul că construisem o echipă total tânără, jucători de la Craiova și Hunedoara plus cei care au apărut, Steaua Dinamo, plus Steaua începuse că avea jucători tineri să … și Dinamo la fel să apară în prim planul performanței, deci era o echipă foarte tânără. A profitat după aceea după 1990 de acea echipă cei care au condus mai departe, dar ‘84…

Marius Tucă: Deci niciodată la echipa națională?

Mircea Lucescu: Da, și e și normal, nu e bine să te întorci acolo unde ai mai fost, am rămas cu această satisfacție că lumea m-a dorit timp de 30 de ani la echipa națională.

Marius Tucă: În ‘84 ce? Spuneați ceva de ’84, ce s-a întâmplat?

Mircea Lucescu: Păi în ‘84 a fost Campionatul European, a fost în doi ani, deja construisem o echipă care s-a calificat la Campionatul european, dar în spatele ei aveam o generație de jucători bine crescuți ca într-o echipă normală de club și 17 meciuri internaționale amicale în perioada aceea, făceam iarna și vara câte 3 săptămâni de pregătire. Deci în spatele fiecărui jucători, așa cum am făcut și la Hunedoara, așa am făcut și la Șahtior, întotdeauna în spate aveam titulari jucători tineri care făceau…

Marius Tucă: Aveam fără Ilie Balaci marele absent, cu Ilie Balaci Dumnezeu să îl ierte…

Mircea Lucescu: Era altceva.

Marius Tucă: Era liderul generației, liderul echipei…

Mircea Lucescu: Din păcate s-a accidentat atunci în februarie…

Marius Tucă: Știu că dumneavoastră vi l-ați dorit foarte tare și ați vrut să îl luați în Italia să îl includeți în lot. În Italia ați vrut să îl luați la Campionatul European și să se trateze acolo și a fost cineva care nu a vrut să…

Mircea Lucescu: Da, nu a vrut, a zis că avem și noi în țară doctori pentru asta și l-au operat un doctor care i-a tăiat ligamentul atunci. El se accidentase la turneul acela de la Paris câștigat de noi cu 1-0 mi se pare cu Botafogo și cu Paris Saint-Germain, am făcut o demonstrație pentru România, era înaintea calificării, era mi se pare în 1983, o demonstrație… și am fost invitați cu gândul că am putea ajunge acolo. A fost o demonstrație de fotbal, am jucat stadionul plin pe Parc des Princes a fost, nu era Saint – Denis. S-a accidentat acolo după care în iarnă s-a refăcut și pe urmă în iarnă iarăși s-a accidentat. A fost o prostie din partea celor care au decis să jucăm în luna februarie, jucam duminică, numai ca să terminăm campionatul, duminică, marți, vineri și duminică, patru meciuri pe săptămână în februarie când stadioanele noastre erau dezastruoase. După el mi-a părut extraordinar de rău că nu l-am avut, adică și toamna aceea când nu a jucat nici la Bratislava, nu a jucat nici în Cipru, dar revenea, talent mare oricum, sigur că s-a vorbit mult și despre Dobrin, același lucru.

Marius Tucă: Despre Dobrin s-a vorbit, despre Balaci, Hagi. I-ați clasifica într-un fel sau fiecare jucător cu…?

Mircea Lucescu: Nu, fiecare cu calitățile lor, astfel de jucători la nivelul acesta de performanță, de talent, de valoare nici nu merită să faci o asemenea dispută, cine e mai bun, fiecare are calitățile lui.

Marius Tucă: Deci nu vă mai întoarceți niciodată la națională, nici dacă vă cheamă, uite anul care vine?

Mircea Lucescu: Cine vrea să mă cheme? Indiferent cum, asist cu cea mai mare plăcere, văd ce se întâmplă.

Marius Tucă: Totuși ne uităm pe toate clasamentele, un clasament aici al tuturor timpurilor la trofee sunteți pe locul 2 și o să vorbim despre asta, totuși dacă vine cineva din federație și vă invită?

Mircea Lucescu: Dar federația a fost la un moment dat, eram la Kiev, a fost în Marsilia, primul care a revenit a fost Lupescu.

Marius Tucă: Avem pe ecran acum, sunteți pe un… incredibil loc 2, după Ferguson cu 32 de trofee. Și făceam observația, în primii 3 ,Ferguson a antrenat în Marea Britanie, în Anglia și Scoția parcă, nu?

Mircea Lucescu: În Scoția prima dată și numai în Marea Britanie.

Marius Tucă: Și Lobanovsky numai la Dinamo Kiev.

Mircea Lucescu: Ucraina și URSS.

Marius Tucă: Pe când dumneavoastră la câte echipe? La câte echipe ați…?

Mircea Lucescu: Până și Jock Stein, mai … eu la 5 echipe, 5 țări diferite. A fost România, a fost Turcia, a fost Ucraina, fost Rusia, am câștiga Super Cupa Europei, a fost Italia, două promovări pe care le consider la fel de importante ca …

Marius Tucă: Ca și când ați câștiga un titlu în altă parte. Suntem între noi și nu ne vede nimeni, totuși dacă vine cineva…

Mircea Lucescu: Haideți să nu vorbim despre lucrul acesta că nici nu se pune problema acum, este vremea generației nouă de antrenori, avem o generație bună de antrenori, ei trebuie să ducă mai departe cu foarte multă…

Marius Tucă: Dacă se pune problema?

Mircea Lucescu: Nu, nu s-ar pune problema, nu trebuie să se pună problema toată chestia asta.

Marius Tucă: Totuși, nu ne-am calificat de 20 de ani la un campionat mondial.

Mircea Lucescu: O să reușim de data asta, sper. Bine, poate, sigur nu aș vrea să ne încărcăm cu iluzii, nu va fi ușor, dar eu cred că jucătorii noștri au calitățile necesare pentru a înfrunta echipele mari ale Europei, pentru că e mult mai greu în Champions League, acolo unde construiești o echipă cu cei mai buni sau Europa League. Când vorbești de o echipă națională atunci sunt doar jucătorii acelei țări, care nu întotdeauna sunt cei mai buni din lume, deci avem șanse mari, nu văd cum ar putea să fie mai bună decât noi nici Suedia, nici Norvegia, deci și ei au jucători din campionatele importante, dar nu sunt super valori.

Marius Tucă: Aș putea spune că am pierdut la Suedia nepermis.

Mircea Lucescu: Nepermis, este o echipă în formare, este o echipă tânără, este nevoie de ceva timp pentru toate astea, important este să nu îi pierdem pe băieții ăștia tineri. Acum toată lumea este concentrată pe turneul final din Italia, sub 21, care este foarte importantă, o reușită acolo, nu spun să câștige titlul, dar o reușită acolo pentru foarte mult timp va da echipei naționale mari posibilitatea să acceadă în turneele finale, de aceea e un moment favorabil, nesusținut de condițiile din fotbalul românesc din țară, foarte puține investiții, foarte puțin entuziasm…

Un moment critic pentru fotbalul, campionatul intern. S-a permis apariția unor echipe-fantomă și au dispărut branduri importante

Marius Tucă: E într-un moment critic fotbalul, campionatul intern?

Mircea Lucescu: Da, pentru că a fost o perioadă în care a permis eu știu, nu pot să spun, s-a permis apariția unor echipe-fantomă și au dispărut branduri importante, cei care aduceau tradiția, aduceau spectatori, aduceau puterea economică, ar fi trebuit în momentul acela să intervină organizațiile locale să susțină echipa, atunci când nu exista un investitor, nu exista un investitor atunci, trebuia pentru că era important pentru imaginea orașului. Când o echipă tip Arad era în divizia A se vorbea tot timpul despre Arad, în toate ziarele.

Marius Tucă: Dar sunt și orașe care nu au, Brașovul nu are.

Mircea Lucescu: Din ce în ce mai puțin, se vorbește foarte mult în alt sens, poate în turism poate despre ele, dar nu despre sport, unde sport interesează populația în fiecare moment al zilei, vedeți toate emisiunile, televiziunile încep și se termină cu niște noutăți din sport, din fotbal.

Marius Tucă: Dar sunteți de acord cu sistemul acesta din play-off și play-out?

Mircea Lucescu: Nu au ce să facă, poate sunt, să devenim din ce în ce mai buni atâta timp cât nu există siguranța că …

Marius Tucă: Păi nu, facem un campionat cu 16 echipe să se joace de la un capăt la altul.

Mircea Lucescu: Da, dar ar trebui să dea echipele respective, să asigure continuitatea în competiție, când nu se retrag la un moment dat din competiție că nu au rezultate, nu au niște... și atunci strică tot, așa cel puțin 12 echipe… se poate, eu cred că vor lua în discuție, a fost un moment necesar pentru… gândiți-vă juca Mioveni în divizia A, juca Urziceni în divizia A, ușor, ușor acestea încep să dispară și să apară din nou Cluj.

Marius Tucă: Păi stați nu intră acum Clinceni?

Mircea Lucescu: Asta cu Clinceni este iar o problemă, bine acolo este un om căruia îi place fotbalul, dar nu e de ajuns pentru …

Marius Tucă: Avem Clinceni, avem Chiajna, Chiajna nu mai avem că retrogradează. Mă rog, spuneți-mi se mai poate construi o echipă națională așa cum ați făcut-o dumneavoastră în anii 80 sau sunt cu totul altele metodele în momentul acesta, de la selecție, antrenamente, jocuri amicale ?

Mircea Lucescu: În primul rând…

Marius Tucă: Adică aveați un stadiu extraordinar de pregătire? Făceați selecția tuturor jucătorilor, construiați?

Mircea Lucescu: E un campionat foarte puternic, nu uitați că echipele noastre jucau în fazele finale ale competițiilor europene atunci, e adevărat că se putea mai mult decât acum, erau mai echilibrate forțele dar… Craiova era, Argeș era, Steaua, Dinamo nu mai vorbim, UTA făcea performanță.

Marius Tucă: Acum echipele de club sunt internaționale.

Mircea Lucescu: Și asta este o problemă destul de importantă pentru că toate, dădeam exemplu cu Turcia, același lucru, când ai posibilitatea în campionat să joace atât de mulți străini, e mai ușor pentru președinți să aducă jucători care creează imagine, din toate părțile, îi plătesc un salariu, în general iau jucători la sfârșit de contract, iau jucători care au avut o carieră și care vor să termine cu un bun contract, atâta tot, nu mai crești nimic, nu mai schimbi jucători, nu mai vinzi, nu mai cumperi și doar acumulezi datorii, una după alta. Și aici s-a lucrat foarte puțin la nivelul juniorilor, copiilor sunt foarte puțini, s-a investit foarte puțin.

Marius Tucă: Ați făcut 40 de ani de antrenorat?

Am peste 40 de ani de antrenorat, fără nici un fel de an sabatic

Mircea Lucescu: Păi da, nu am făcut socoteală, dar am peste 40 de ani, fără nici un fel de an sabatic.

Marius Tucă: Fără nici un fel de îndoială, acum sunteți pe cale să intrați în an sabatic.

Mircea Lucescu: Vreau să văd cum e viața și în afara terenului.

Marius Tucă: Când ați plecat? Eu vă văd în fiecare dimineață la cafea liniștit, veniți pe jos.

Mircea Lucescu: Dacă nu găsesc ceva care să îmi dea satisfacție, nu mai e o problemă de bani, e o problemă de a avea eu satisfacția unei activități care să producă și să cred, nu să fiu folosit pentru a crește jucători și pentru… nu. Vreau să fiu folosit pentru a crește jucători ca să facă o echipă competitivă și care să câștige.

Marius Tucă: Nu vă mai permiteți luxul să pierdeți.

Mircea Lucescu: Să pierdem, vă dați seama de tot ceea ce am reușit până acum ar fi…

Marius Tucă: Exact, adică nu puteți acum la finalul carierei să rămâneți cu ideea „doamne ce Lucescu pierdea” și așa mai departe.

Mircea Lucescu: Prefer să rămân cu tabloul acela…

Marius Tucă: E adevărat, păi tabloul acela rămâne, e foarte greu de schimbat din păcate sau din fericire. Hai să mai vedem o dată clasamentul să vorbim un pic despre asta, păi e foarte greu Lobanovsky, săracul nu prea mai e cineva acolo care să, Guardiola s-ar putea, Mourinho, Mourinho totuși e... Cum vedeți ...

Mircea Lucescu: Guardiola va fi primul, nici Mourinho, și Mourinho va avea probleme pentru că Guardiola în afară de câștigarea titlurilor, construiește echipe.

Marius Tucă: Deci este pe gustul dumneavoastră.

Mircea Lucescu: Da, el construiește echipe.

Marius Tucă: Mourinho este un antrenor de echipă.

Mircea Lucescu: Mourinho este un antrenor care are nevoie de... el a fost pe primul loc în ceea ce privesc transferurile de jucători, Guardiola acum l-a ajuns și el, Guardiola și-a luat jucătorii cei mai talentați tineri, a plătit foarte mult pentru ei, Mourinho ia jucători deja formați, foarte puțini jucători tineri.

Marius Tucă: Guardiola, Hagi sunt antrenori pe gustul dumneavoastră.

Hagi a făcut istorie în Turcia, după părerea mea cel mai influent jucător din istoria turcilor în privința câștigării titlurilor

Mircea Lucescu: Da, sunt pe gustul meu. Hagi, e normal, pentru că am avut o continuitate cu el, a debutat, adică a început cariera internațională și de mare nivel profesional cu mine și a terminat-o cu mine. Deci a început la 18 ani cu mine, echipa lui cu mine, și a terminat la 36 de ani la Galatasaray și îmi pare atât de rău că nu a vrut să mai rămână. Bine turcii erau datori foarte mult și în toată această perioadă de aproape 18 ani a fost perioadă de la Brescia, care, părerea mea că l-a relansat, nu a fost ușor, nu a fost greu, adică după Real Madrid a venit la mine, pe urmă a plecat, l-am lăsat să plece, l-am lăsat pentru că era Hagi și țineam foarte mult la el, la Barcelona și și-a relansat cariera. De acolo a făcut istorie în Turcia, după părerea mea cel mai influent jucător din istoria turcilor în privința câștigărilor titlurilor. Extraordinară a fost toată perioada aia, și pe urmă, sigur, poate nu ar fi trebuit să se grăbească atunci, ar fi trebuit să mai aștepte puțin un an, doi, și poate după aceea să preia echipa națională. A luat-o prea devreme și a avut și a avut și ghinion, că trebuie să spun că a avut și ghinion.

Marius Tucă: Un ghinion incredibil, nu pot să uit niciodată meciul cu Slovenia, nu pot să uit niciodată meciul ăla, i s-a retezat prea devreme... Dar uite că până la urmă a construit Viitorul, poate dacă rămânea la Națională...

Mircea Lucescu: A demonstrat încă o dată că ambiția, dincolo de pricepere, este un lucru extrem de important.

Marius Tucă: Bun, hai să ne uităm la clasamentul ăsta. Ați avut idoli sau modele în ceea ce privește antrenorii?

Mircea Lucescu: Am urmărit cu interes antrenorii, de la fiecare cred că am luat câte ceva. Sunt recunoscător tuturor antrenorilor mei și de la Piști Kovacs dezinvoltura lui și modul în care privea lumea în general, avea o deschidere extraordinară, într-adevăr o deschidere mondială, europeană, mondială. Știa să se comporte cu cel mai neînsemnat jucător și să se comporte și cu cel mai important jucător. De la Angelo Niculescu liniștea lui extraordinară, siguranța pe care o dădea jucătorilor, niciodată nu răbufnea, niciodată nu sărea, nu critica, foarte echilibrat, câteodată când într-adevăr lucrurile nu mergeau așa cum trebuie mai ridica puțin vocea, dar foarte rar. Traian Ionescu care a fost un muncitor teribil pe terenul de fotbal, lucra cu fiecare jucător în parte, îmi aduc aminte când se juca cu libero, când s-a trecut la patru, eu eram tânăr aveam 18 ani, eram la Dinamo, cum lucra cu frații Nunweiller în faza de apărare, cum să dubleze pentru că nu știau în perioada aceea, și mulți alții. Bineînțeles că cei internaționali prea puțini pentru că noi nu aveam televiziuni și nu aveam acces la informații.

Marius Tucă: Da, dar după Revoluție ați avut vreun antrenor la care v-ați uitat și v-a inspirat sau v-a plăcut?

Mircea Lucescu: Nu, pentru că deja atunci la Revoluție eram foarte sus.

Marius Tucă: Erați foarte sus, erați Mircea Lucescu deja.

Mircea Lucescu: Da, eram foarte apreciat peste tot, în Italia... Greșeala iarăși pe care am făcut-o a fost că imediat după Revoluție m-am lăsat atras de primul om care m-a contactat, și ăsta a fost Anconetani care a venit la meciurile noastre, ultimele meciuri disputate sub presiunea momentelor și evenimentelor de la noi și atunci ca să ies am plecat la Pisa, pe urmă m-am legat de Brescia, am stat prea mult poate și acolo, vreo cinci ani, am avut posibilitatea în perioada aceea să mă duc la echipa, dar Corioni nu mă lăsa.

Marius Tucă: Ați avut legături sentimentale cu... și v-ați lăsat cumva dus de legăturile sentimentale și Ahmetov... la fel ați stat 12 ani, dar de ce să stai 12 ani până la urmă.

Mircea Lucescu: Da, întotdeauna am fost foarte sentimental, și la Hunedoara am stat cinci ani, mi-a plăcut...

Marius Tucă: Păi ați luat-o de la zero...

Mircea Lucescu: Da, dar mi-a plăcut și la Dinamo când am venit tot de la zero am luat-o. N-aș fi plecat de la Dinamo nici în 1990 dacă...

Marius Tucă: Sunteți un constructor.

Mircea Lucescu: Vreau să spun că Dinamo în 90 era una din cele mai mari echipe din Europa, pe Partizan i-am bătut cu 3-0 sau 2-0 și au venit acolo o mulțime de ziariști.

Marius Tucă: Și de ce ați plecat?

Mircea Lucescu: Pentru că cine a avut puterea în mână și semnătura... au plecat 12 jucători, m-am luptat cât am putut, am fost la toți miniștrii, am fost la toți oamenii care luaseră puterea imediat, rugându-i să nu distrugă acea echipă de club. Au fost generali care s-au pretat la foarte multe lucruri....

Marius Tucă: Să nu mai hotărască generalii în România și în general să nu mai hotărască.

Mircea Lucescu: Dacă îmi aduc aminte era unul Suceavă.

Marius Tucă: Nu mai contează.

Mircea Lucescu: Nu mai contează.

Klopp sigur îmi place foarte mult, e alt stil de joc, ați văzut finala

Marius Tucă: Și dintre antrenorii tineri vă place Guardiola pentru că el construiește, Klopp vă place?

Mircea Lucescu: Klopp sigur îmi place foarte mult, e alt stil de joc, ați văzut finala...

Marius Tucă: Păi, vorbim imediat și despre...

Mircea Lucescu: Păi, vorbim acum.

Marius Tucă: Da, semifinalele în primul rând.

Mircea Lucescu: Semifinalele au fost extraordinare pentru că s-au întâlnit două echipe cu stiluri de joc diferite.

Marius Tucă: În ambele semifinale.

Mircea Lucescu: În ambele semifinale.

Marius Tucă: Și Ajax cu Totenham și Barcelona cu Liverpool.

Mircea Lucescu: Și asta a făcut ca spectacolul să atingă un nivel foarte mare, în finală s-au întâlnit două echipe cu același stil de joc. Am avut și ghinionul, noi spectatorii, să se marcheze acel gol în minutul doi, din momentul acela...

Marius Tucă: Meciul a fost terminat.

Mircea Lucescu: Nu, cred că a primat faptul că Klopp a pierdut celelalte două finale dinainte și atunci și-a închis... nu a mai vrut să mai riște nimic, a rezultat un fotbal nu prea bun, în afara ultimelor zece minute când Toteham a făcut totul pentru a câștiga. Pe urmă s-a văzut diferența între Pochettino și Klopp. Klopp cu experiența finalurilor anterioare, Pochettino cu prima lui finală, pentru că eu nu aș fi renunțat la Lucas Moura sau i-aș fi dat drumul mult mai devreme pentru că era un jucător care putea să dezechilibreze adversarii prin calitățile lui tehnice.

Marius Tucă: Păi cu Ajax practic a făcut meciul vieții.

Mircea Lucescu: Cu Ajax pesemne că emoțiile create de atmosferă, de meci, de toate astea nu i-au permis să gândească mai repede schimbările, poate dacă schimba mai repede era...

Marius Tucă: Ajax v-a plăcut?

Mircea Lucescu: Ajax mi-a plăcut foarte mult, inconștiența unor jucători foarte tineri și care nu aveau absolut nimic de pierdut și care au dat totul și plus organizarea.

Experiența antrenorului. Când nu ai bătrâni trebuie să-i cumperi

Marius Tucă: Mai puțin semifinala, totuși să câștigi cu 1-0 acolo și să ai 2-0 pe teren propriu la pauză....

Mircea Lucescu: Același lucru. Experiența antrenorului. Când nu ai bătrâni trebuie să-i cumperi. Eu îmi aduc aminte de la Campionatul Mondial din 70, noi aveam pe lângă echipă pe Emerich Vogl, care era consilier, nu intervenea doar observa, dar pesemne că discuțiile pe care le purta cu Angelo Niculescu duceau la niște decizii. Asta era atunci, acum lucrurile se schimbă, acum sunt staff-uri extrem de largi.

Marius Tucă: Asta vreau să zic, care e diferența între un staff de atunci, un antrenor de atunci, și ce se întâmplă acum, e o diferență imensă.

Mircea Lucescu: Acum ca în toate domeniile de activitate se merge pe specializare. Dacă pe vremuri un antrenor era considerat un antrenor bun prin tot ceea ce făcea acoperind absolut toate zonele....

Marius Tucă: Adică era și selecționer, el alegea jucătorii...

Mircea Lucescu: Foarte important pentru că, calitățile lui nu sunt doar să facă o echipă și să o pună pe teren, ăsta e ultimul lucru care poate să fie, dar capacitatea lui de a analiza jocurile, a echipei lui, a echipei adverse, capacitatea lui de a interveni în momentul oportun, de a vedea cum ar putea să se desfășoare jocul în continuare, și trebuie să dăm foarte multă forță unui... de aceea în Anglia există managerul antrenorului care vede că echipa are nevoie de un anumit tip de jucători în anumite situații....

Marius Tucă: Și managerul face asta, ar fi ideal să fii și manager și antrenor?

Mircea Lucescu: Să fii un bun comunicator astăzi, e un lucru extrem important, acum antrenorii au câte doi-trei specialiști în comunicare în spatele lor, care îi spun ce să vorbească, înainte de meci, după meci, în afară de aspectele tactice.

Marius Tucă: Plus conferințele de presă.

Mircea Lucescu: Vorbesc de conferințele de presă.

Marius Tucă: Conferințele de presă, nu comunicarea cu jucătorii.

Mircea Lucescu: Nu comunicarea, comunicarea cu jucătorii o face antrenorul direct, dar pentru toate celelalte, pentru că ești analizat și din acest punct de vedere, mai ales din acest punct de vedere ce spui, cum spui, ce se întâmplă după ce ai spus.

Marius Tucă: Klopp are niște conferințe de presă spectacol.

Mircea Lucescu: Spectacol, e și un tip inteligent, s-a pregătit special pentru toată chestia asta cred că a făcut și când era la Mainz cred că a făcut și cursuri speciale pentru acest lucru.

Marius Tucă: Legate de comunicare.

Mircea Lucescu: După cum de fapt și Guardiola mai puțin la început, pe urmă a învățat să facă, cum de fapt și Mourinho la fel, pentru că un jucător mare nu a fost dar știa despre, am citit ultima carte scrisă de un englez și spunea cum prin modul lui de comportament mai ales cu unii dintre ziariști, manipulau puțin lumea fotbalului prin comunicare, făcând comunicarea în favoarea lui prin alții, ceea ce îl interesa pe el să facă. Știa ce să-i spună și ce să scrie.

Eu consider că în fotbal lucrul cel mai important este președintele, pentru că el bagă banii, și trebuie ținut cont de filozofia președintelui

Marius Tucă: Dar multă vreme Mourinho a fost zeu în fotbal ca antrenor și asta datorită...

Mircea Lucescu: Ei, acum lucrurile sunt în felul acesta, se ocupă, nu mai vorbesc că și din punctul de vedere al antrenamentelor. Sunt antrenori cu fazele fixe care nu fac altceva decât să studieze, să analizeze, nu numai echipa adversă, ci tot ceea ce se întâmplă în lumea fotbalului și îți preia de acolo ceea ce ar putea conveni echipei proprii și multe alte lucruri. Deci, ce vreau să spun că activitatea de antrenor e o activitate extrem de complexă, nu mai vorbesc de organizare, că organizarea în momentul de față este esențială să poți să organizeze toți acești oameni, nu numai jucătorii, păi toți cei care sunt în jurul echipei pentru că până la urmă singurul om responsabil este antrenorul. Dacă unul dintre acești oameni nu-și face datoria, dacă nu este totalmente devotat antrenorului principal, lucrurile scârțâie, nu pot să obțină rezultate, ei trebuie să facă un grup extrem de apropiat și de omogen și cu aceeași filozofie. Eu consider că în fotbal lucrul cel mai important este președintele, pentru că el bagă banii, și trebuie ținut cont de filozofia președintelui. Președintele trebuie să-și angajeze un antrenor cu care are același tip de filozofie, nu poate, iar antrenorul transmite aceeași filozofie comună cu a președintelui, o transmite jucătorilor. Eu am avut această șansă, cu Ahmetov am avut o...

Marius Tucă: O chimie. Mai mult decât asta...

Mircea Lucescu: În care tot așa, el pesemne că a învățat cu mine, pentru că avea 38 de ani, el și recunoaște, mai țin când am venit prima dată... eu eram deja învățat.

Marius Tucă: Ați învățat în relația asta, apropos de președinte.

Mircea Lucescu: Foarte mult, extraordinar de inteligent, tremura când a adus un buchet de flori ... Pe urmă la sfârșit când am plecat...

Marius Tucă: V-a împins pe scări?

Mircea Lucescu: Nu, nu! Soția a spus: Când plecăm de aici aș vrea să plec cu un același buchet de flori! Ne-a invitat la el, uite alt buchet, ne-am despărțit prietenește, dar el a rămas apoi trei ani cu echipa mea, acuma se schimbă să vedem cum va fi, a jucat cu aceeași jucători.

Marius Tucă: Pe care i-ați format, echipa pe care ați creat-o. Dar și la turci, cu echipa Turciei ați făcut asta, o selecție, da?

Mircea Lucescu: Aseară a marcat două goluri fundașul dreapta pe care eu l-am descoperit în Divizia B, nu-l lua nimeni și am vorbit cu antrenorii hai domnule uitați-vă la el. L-am băgat în meciul cu Rusia, mi se pare, și cu Iran era în lot, în orice caz l-a cumpărat Lille, a devenit titular la Lille, a jucat toate meciurile și a terminat pe locul doi în campionatul Franței și în Champions League, jucător la 20 de ani. Pe urmă am mai descoperit unul în Divizia a treia la Eskișehir l-am adus direct...

Marius Tucă: Deci tot dintr-o selecție.

Mircea Lucescu: Dintr-o selecție, pe urmă au jucat, joacă cu Berih, care joacă tot 21 de ani, l-a luat Sassuolo, dar îl ia Juventus acum. Deci, jucători cu talent îi găsești peste tot în lume, important este să te preocupe și să-i analizezi, sigur că poți să dai și rateuri...

Marius Tucă: Și să-i promovezi.

Mircea Lucescu: Și să-i promovezi, să ai curaj să-i promovezi, eu am riscat toate rezultatele pentru acești jucători, acum sunt șapte-opt titulari din ăștia jucători tineri.

Marius Tucă: Deci a meritat experiența asta cu Turcia.

Mircea Lucescu: Da, din toate punctele de vedere. Pe urmă eu m-am decis să iau o echipă și să lucrez zilnic, nu să aștept două-trei luni. Am vorbit cu președintele Federației, ne-am pus de acord, am lăsat un antrenor să vină, am avut niște discuții foarte serioase și cu Fenerbahce și cu Beșiktaș și pe urmă am văzut că lucrurile nu sunt așa cum mi-aș fi dorit să fie și atunci am renunțat, am zis mai stau, nu are niciun rost.

Marius Tucă: Foarte bine. Deci stafful unei mari echipe din ziua de astăzi, vorbim de echipele mari din Liga Campionilor, trebuie să funcționeze perfect ca o mașinărie perfectă, să aibă antrenori, antrenori principali, manageri, președinte.

Modalitatea de comunicare este extraordinar de importantă. La turci, jucătorii străini care veneau aveau pe margine câte șapte-opt translatori

Mircea Lucescu: Trebuie să aibă pe margine și translatori pentru că toți jucătorii mari în momentul de față după o anumită perioadă, trecând de la o echipă la alta, au învățat limbi străine, vorbesc vreo patru-cinci limbi străine, învățând limbi străine au acumulat și ceva în plus chiar în cultura lor. Modalitatea de comunicare este extraordinar de importantă. La turci, jucătorii străini care veneau nu învățau limba turcă decât dacă veneau o perioadă mai lungă, aveau pe margine câte șapte-opt translatori, pentru fiecare jucător un translator.

Marius Tucă: Incredibil.

Mircea Lucescu: Păi, da, și mai ales un antrenor astăzi trebuie să știe patru-cinci limbi ca să evite intermediarii în relația directă cu jucătorii și ăsta e un lucru extrem de important. Antrenorii noștri tineri trebuie să știe lucrul acesta dacă vor să facă carieră internațională, să iasă, trebuie să învețe limbi străine. În momentul de față s-a internaționalizat fotbalul, în toate țările inclusiv țările din estul Europei.

Marius Tucă: Uitați ce scrie, apropo de chestia asta și grupurile astea: ” Băieții cu laptopul din spatele succesului lui Liverpool, fizicianul Ian Graham i-a adus la club pe Jurgen Kloop, Mohamed Salah și Naby Keita, cu matematica și fotbalul frumos au întors clubul cu fața către glorie. Ian Graham, director de cercetare a lui Liverpool are un doctorat în fizică teoretică la Cambridge. Graham și-a creat o bază de date în care urmărește evoluția a 100.000 de fotbaliști din întreaga lume și el i-a recomandat lui Klopp achizițiile astea și mai mult decât atât s-a dus la el și i-a zis că, după ce începuse să antreneze Liverpool, i-a spus că a făcut o cercetare în noimbrie 2015 și venise cu mai multe foi printate, pline de calcule și grafice ca să-i arate lui Klopp ce poate face. Spera să-l convingă să le folosească. A început să-i vorbească lui Klopp de un meci pe care Borussia-Dortmund, echipa germană de unde venea antrenorul, îl piedrduse cu 0-2 în fața lui Mainz, în sezonul precedent deși Borussia avusese mai multe ocazii decât adversarii. Graham căuta să-i explice ce arătau calculele lui, când fața lui Klopp s-a luminat ”A, ai văzut meciul a fost nebunie, i-am ucis, ai văzut?”. De fapt pierduse meciul. Graham nu văzuse meciul.” Așa începe un articol amplu din ”New York Times Magazine” care descrie felul în care analiza datelor a ajutat-o pe Liverpool să ajungă în fruntea clasamentelor din Premiere League și UEFA Champions League.

Mircea Lucescu: Asta este o poveste.

Am simțit nevoia să monitorizez jucătorii mei și am luat doi copii dintr-o familie apropiată mie, băiat și fată, și i-am pus în tribună

Marius Tucă: Da? Păi nu că aici vine cu date și spune.

Mircea Lucescu: Da, putem discuta. În 90, înainte de 90 îmi aduc aminte, că la un moment dat rămăsesem surprins de faptul că nea Cornel Drăgușin își făcea așa el, nu avea pe nimeni, cam ce pase s-au dat. Eu m-am dus la Hunedoara și am simțit nevoia să monitorizez jucătorii mei și am luat doi copii dintr-o familie apropiată mie, băiat și fată, și i-am pus în tribună, aveam nevoie, și i-am spus: Uite, urmărește și tu jucătorul ăsta! Pentru că eu jucam, nu eram pe bancă, eram jucător-antrenor atunci, și eu jucam. Și i-am zis urmărește-l și spune-mi și mie cum aleargă, notează-ți acolo pe foaie și pe urmă mi-am dat seama că e un lucru bun, pozitiv, am vorbit cu ei și pe urmă și-au adus zece copii care să facă asta.

Marius Tucă: Deci ați început acum 40 de ani dumneavoastră.

Mircea Lucescu: Stau în tribună și urmăreau, pe urmă stăteau seara și centralizau și pe urmă îmi dădeau mie. Așa a început asta. Pe urmă am început să fac când am venit la echipa națională am cumpărat un aparat de filmat în Belgia... nu mai spun că prima dată la echipa națională când am venit ca antrenor la Berna, la 0-0, când am fost cu Piști Kovacs și am făcut o echipă cu Hunedoara, Craiova și unul sau doi jucători, după meci am făcut o reclamă la lapte cu un prieten la cu un prieten care era prieten cu nea Ion Chirilă și aveam nevoie de un video, erau video-urile foarte mari, mari, mari de tot, pentru echipă că nimeni nu făcea lucrul ăsta și am făcut o reclamă bând lapte și mi-au cumpărat un video. Și cu video ăsta prin 84 am avut toată perioada aia echipa națională și am început să fac, l-am luat pe Grigore Sichitiu care era cam ceea ce era tipul ăsta acolo și am început să facem sinteze de jocuri pentru că jucătorii nu aveau răbdare să vadă.

Marius Tucă: Să vadă jocuri întregi.

Mircea Lucescu: Îmi aduc aminte că la un moment dat jucam în Anglia, la 1-1 acela în Anglia, când Hagi a tras în bară, unde puteam să câștigăm am făcut 1-1, îmi aduc aminte că la ambasadă la ultimele indicații și la ultimele secvențe, cu Lăcătuș am avut o problemă ”Hai, domnule că am mai văzut”, că mai văzusem într-adevăr el avea dreptate, eu eram foarte tânăr mai văzusem de vrei trei ori același lucru, uite cum se duce ăsta, cum croșetează ăsta, era Hodl, cum fac toate lucrurile acelea, pentru jucători era exasperant. A început de atunci, deci prima dată a fost cu acest video care era imens, era greu de cărat. După care am luat un aparat de filmat și am început să trimit pe cineva să filmeze. M-a salvat lucrul acesta și la meciul acela de pomină cu... când am pierdut în minutul 97 pe Ghencea cu Andone, pentru că am filmat meciul și într-o parte și în alta, și în meciul de cupă acel la 0-0, și acela m-a ajutat pentru că puneam camere pe linie deasupra stadionului. După aceea făceam sinteze de jucători și profile de jucători, analizam jucătorii pe profile. Am plecat în Italia, în Italia nici gând să se vorbească de așa ceva, atunci erau observatori care aveau o foaie de observare și se duceau și scriau pe foaia aia de observare, nu făceau asta. Am luat camera de aici că nu aveau alta și i-am dat-o lui Bacconi, Adriano Bacconi care pe urmă a și recunoscut toate astea, și el a început să facă același lucru, de acolo ne-am perfecționat. După care l-am luat de la Pisa la Brescia, și la Brescia el fiind din Pisa avea cunoștințe la Școala Normală Superioară care a dat foarte mulți care au luat premiul Nobel, erau cei mai mari specialiști - și acum sunt în Pisa în IT - și am luat de acolo doi științifici din ăștia și ei ne-au pus toate datele astea pe computer și ușor, ușor am ajuns în timp real. La pauză puteau să-mi dea datele. Pe urmă l-am luat în 94, am făcut o societate... Nu, mai târziu am făcut-o. Nu, atunci în 94 s-a interesat de chestia asta. L-a luat la Campionatul Mondial și l-a folosit la campionat. Când s-a întors am făcut o societate, am dat bani ca să cumpere materiale, pe urmă eu am plecat și atunci el mi-a dat banii înapoi și l-am lăsat pe el, înregistrată societatea. Pe urmă a transformat-o în Digital Sakar și a vândut-o la Panini, erau vreo două miliarde de lire pe societatea asta. Din momentul acela, ce făcea societatea asta, analiza pentru toate echipele și trimitea până și în Argentina, când era atunci avionul acela francez rapid, Concorde, și acolo trimiteau, analizau caseta și trimiteau înapoi. Așa a început toată asta. Eu am făcut doar greșeala că trebuia să mă înscriu atunci la... ideea asta a fost pe niște aspecte foarte clare de construcții de joc, pe ideile analizei unei echipe de fotbal, pe ce criterii... că fiecare antrenor altfel analizează. Există o mulțime de mijloace pentru fotbal să câștigi, ca antrenor din toate acelea să găsești cea mai bună metodă în funcție de jucătorii pe care îi ai la dispoziție, în funcție de atmosferă, de ambianță, de antrenor. Așa au început toate aste acum treizeci și ceva de ani. Am văzut acum la cel mai bun comentator la Sky în Italia, a fost jucătorul meu la Brescia, și ăla de câteva ori a spus ”Noi făceam asta cu Lucescu din 90-9, ce face Guardiola sau ce au făcut ăștia”. Din păcate veneam dintr-o parte a Europei în care astfel de lucruri nu știam cum să le... Așa s-au dezvoltat, acum sunt o mulțime de lucruri, acum sunt super perfecționați, așa cum spui s-au introdus în universități, în analize, dar orice are un început și asta a apărut în Gazzetta dello Sport, asta a apărut și la noi în Gazeta Sporturilor, toată istoria asta, cum a început analiza. Sigur s-ar fi ajuns la acest lucru. Dar prima dată e o idee.