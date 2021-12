Interviu Sergiu Manea (BCR): În pandemie peste 3500 de antreprenori au primit finanțări prin IMM Invest

BCR a aprobat finanţări IMM Invest pentru mai mult de 3.500 de antreprenori în ultimii doi ani, în valoare totală de peste 3,5 miliarde de lei, a declarat, într-un interviu acordat, Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

El a spus că în topul sectoarelor care au primit finanţare se află comerţul, construcţiile şi materiale de construcţii, transportul, producţia, produsele şi serviciile de consum. Majoritatea antreprenorilor au accesat credit de capital de lucru, însă anul acesta a fost observată o creştere uşoară a companiilor care au accesat finanţare pentru investiţii.

De asemenea, Sergiu Manea a afirmat că această criza generată de Covid-19 a venit într-un moment de consolidare a sectorului bancar din Europa Centrală şi de Est.

Acesta a precizat că încă de la debutul crizei generate de COVID-19 sectorul bancar românesc era solid în comparaţie cu media la nivelul UE în ceea ce priveşte rata de adecvare a capitalului, lichiditatea şi gradul de acoperire cu provizioane a expunerilor neperformante. Coroborat cu programele de susţinere a mediului de afaceri, pentru asigurarea lichidităţilor şi a activităţii economice, au fost asigurate fonduri pentru redresarea economică, iar băncile au fost parte din soluţia de susţinere a mediului de business.

AGERPRES: Ce măsuri aţi luat în pandemie şi cum au impactat acestea modelul de business?

Sergiu Manea: Prima noastră preocupare a fost siguranţa angajaţilor şi sănătatea financiară a clienţilor. Suntem recunoscători că am reuşit să trecem cu bine peste provocări şi că ne-am adaptat rapid la noua realitatea. Am fost atenţi la nevoile clienţilor, am venit cu soluţii, am fost proactivi şi cred că asta a reuşit să sudeze şi mai mult relaţia de încredere între clienţi şi BCR. Relaţia cu banca trebuie să fie apropiată şi cât mai simplă, construită pe învăţare continuă, reciprocitate, colaborare şi susţinere. Este despre oameni şi, în astfel de momente, oamenii au avut nevoie să vadă din partea băncilor siguranţă, sprijin real şi consistent. Iar când vorbim despre finanţe personale, în vremuri tulburi, oamenii aşteaptă o certitudine, siguranţa că vor trece peste această situaţie şi îndrumare pentru depăşirea provocărilor.

Am fost conştienţi de preocupările clienţilor noştri: incertitudini, sănătate, predictibilitatea afacerilor şi pierderi de locuri de muncă, prin urmare a fost important să îndrumăm şi să finanţăm afacerile, astfel încât să protejăm şi să salvăm cât mai multe locuri de muncă. Scopul nostru a fost să acţionăm ca o ancoră pentru siguranţa economiei, de aceea am ţinut deschis, am oferit soluţii personalizate de finanţare, am sprijinit programele garantate de stat şi cele cu fonduri europene.

De asemenea, am căutat să oferim soluţii de sprijin pentru clienţii noştri, atât prin moratoriul oferit de stat, cât şi prin soluţii personalizate, adaptate în funcţie de caz. Iar strategia implementată în ultimii ani, care a inclus digitalizarea rapidă şi precauţie în evaluarea riscurilor, şi-a dovedit pe deplin validitatea. Majoritatea operaţiunilor bancare offline pot fi efectuate acum 100% online, iar colegii noştri s-au concentrat mai mult pe consultanţă individuală, accelerând iniţiativele noastre de educaţie financiară şi antreprenorială.

AGERPRES: A revenit sectorul bancar la normal sau la un mod de lucru pe care să îl considerăm normalitate?

Sergiu Manea: Ultimii doi ani au adus în atenţie şi mai mult încrederea pe care o avem în oamenii cu care lucrăm. Şi ne-au învăţat cât de important este să încurajăm independenţa în procesul de luare a deciziilor, să comunicăm deschis, sincer şi să încercăm să luăm orice interacţiune ca pe un prilej de învăţare. De altfel, noi am decis să migrăm de la un model de organizare tradiţional către un model agil. Ceea ce înseamnă că indiferent unde sunt pe fluxurile de business (în dezvoltare de produse bancare, IT, risc, operaţiuni, juridic sau conformitate), am încurajat echipele să colaboreze, într-un demers interdisciplinar, pentru a crea soluţii eficiente, adaptate la nevoile actuale ale clienţilor noştri. Dacă ne uităm la zona de business, ne uităm cu prudenţă la previziunile pentru anul următor. Trebuie spus că această criza generată de Covid-19 a venit într-un moment de consolidare a sectorului bancar din Europa Centrală şi de Est.

E important să rămânem alerţi, să acordăm o atenţie sporită inflaţiei şi creşterii preţurilor care îşi vor pune amprenta şi asupra coşului de consum. De asemenea, ne uităm la evoluţia indicelui IRCC şi la dobânzile în creştere, dar şi la nevoia de consolidare fiscală. În comunicarea cu mediul de afaceri din România, noi ne-am axat, şi vom accelera acest demers, pe comunicarea importanţei fondurilor nerambursabile. Considerăm că fondurile UE sunt cea mai bună sursă pe care o avem pentru a putea recupera decalajele din domeniile critice: sănătate, infrastructură, educaţie, energie, dar şi pentru a ne putea creşte atractivitatea investiţională.

AGERPRES: Ce schimbări de comportament aţi observat în rândul clienţilor?

Sergiu Manea: Contextul pandemic şi toate schimbările prin care am trecut în ultimii doi ani au generat o transformare a priorităţilor noastre, a modului în care ne raportăm la cumpărături şi la consum, fie că vorbim de servicii, de produse sau de experienţe. Adoptarea digitalizării a schimbat modul în care lucrăm, modul în care învăţăm sau ne relaxăm, iar asta se reflectă şi în comportamentul bancar. Suntem în permanenţă atenţi la nevoile clienţilor, pentru că misiunea noastră este să le oferim o experienţă de banking adaptată, o experienţă actuală, atractivă, care îi ajută să ia decizii financiare inteligente şi responsabile. Clienţii persoane fizice şi clienţii companii sunt la fel de importanţi pentru bancă, aşa că ne uităm să înţelegem comportamentul ambelor grupe, într-un moment în care atât societatea, cât şi mediul de afaceri s-au schimbat profund. De la servicii financiare personalizate, la transformare digitală continuă, la cea mai avansată platformă bancară online, la programe educaţionale financiare şi antreprenoriale, noi suntem alături de clienţi, iar, ce considerăm că este foarte important, ne adaptăm rapid.

Însă, în topul schimbărilor de comportament, se află cele ce ţin de digitalizare. Clienţii au început să perceapă interacţiunile bancare în mod similar cu cele ale oricărui furnizor de servicii, acolo unde folosesc zilnic soluţiile de plată online, aşa cum sunt cele de le telecom, rezervări de hoteluri şi vacanţă, platforme de streaming video. În cazul nostru, 60% din creditele de nevoi personale, acordate în primele nouă luni ale acestui an, au fost acordate 100% digital. La fel, 55% din totalul cardurilor de credit şi 64% din totalul produselor de tipul descoperit de cont au fost acordate digital, prin George. Interes pentru educaţie financiară. Am pus în centrul comunicării noastre discuţiile sincere despre bani şi sfaturile practice de economisire, din dorinţa de a normaliza alegerile financiare inteligente. Şi am făcut acest lucru după ce în ultimii 5 ani am interacţionat direct cu peste 500.000 de români, adulţi şi copiii, prin programul Şcoala de Bani. Rezilienţa antreprenorilor. Implicarea şi rezilienţa antreprenorilor, care şi-au protejat afacerile şi au fost într-o continuă alertă pentru asigurarea continuităţii locurilor de muncă, a fost o sursă de inspiraţie şi de motivare pentru noi. Există proiecte, idei şi dorinţă de dezvoltare, precum şi nevoia de modernizare şi evoluţie, aşa cum există oameni bine pregătiţi. Dovadă sunt cele peste 4.000 de companii finanţate în primele nouă luni din 2021, o treime dintre credite fiind investiţii. Sustenabilitate. Există un interes crescut pentru servicii şi produse sustenabile, atât pentru publicul larg, cât şi pentru companii, iar asta nu poate decât să ne bucure. Este un pas firesc spre o societate preocupată de protejarea resurselor şi de dezvoltare durabilă.

AGERPRES: Vor persista acestea sau vor reveni la vechiul comportament odată ce epidemia va trece?

Sergiu Manea: Schimbările în bine sunt aici să rămână. Chiar şi înainte de pandemie, serviciile bancare online erau parte integrantă din portofoliul băncilor, însă acum clienţii preferă într-un număr considerabil serviciile digitale. Iar această transformare continuă, aşa cum şi interesul pentru bunuri, produse şi servicii sustenabile o să rămână pe un trend ascendent, ceea ce nu poate decât să ne bucure.

AGERPRES: Care credeţi ca sunt lecţiile învăţate sau pe care ar trebui să le înveţe antreprenorii, companiile, persoanele fizice?

Sergiu Manea: Că România are nevoie de oameni cu încredere în ei. Iar asta începe cu dorinţa noastră de a învăţa, de a fi curioşi în permanenţă, de a ne informa din surse sigure, de a fi îndrăzneţi şi perseverenţi. Educaţia joacă un rol hotărâtor în regenerarea economică, în dezvoltarea unei economii sustenabile, contribuind la dezvoltarea bunăstării unei societăţi. Ştim că un om educat va acorda mai multă atenţie intereselor comunităţii, va polua mai puţin, va proteja mediul înconjurător şi resursele, va taxa derapajele politice şi va lua măsuri în faţa inechităţii sociale. Iar România are nevoie de educaţie, pentru că doar aşa ne vom pune la adăpost de teoriile conspiraţioniste şi vom putea trăi într-o societate tolerantă, incluzivă, într-o societate modernă, condusă mai ales prin asumarea responsabilităţii şi bun simţ.

AGERPRES: Se vorbeşte de digitalizare în această perioadă şi aş vrea să ne spuneţi care sunt cei mai importanţi paşi făcuţi în această direcţie?

Sergiu Manea: În cadrul strategiei de business, noi ne-am definit aspiraţiile digitale cu aproximativ 2 ani înainte de izbucnirea pandemiei Covid-19. Ne-am decis atunci că vrem să fim o bancă agilă, care poate oferi o experienţă completă omnichannel relevantă pentru clienţi, fie că sunt clienţi digitali sau tradiţionali. 2020 a însemnat accelerarea acestei strategii, prin crearea unui ecosistem online care a răspuns nevoilor clienţilor, dar şi prin schimbarea modului de interacţiune în sucursale.

Am fost prima bancă care a oferit un pachet complet de on-boarding 100% digital: primul credit de consum 100% online, primul card de credit 100% online, prima refinanţare 100% online, încheierea unei asigurări online, dar şi un proces de KYC (Cunoaşterea clientelei) sau livrarea cardului la domiciliu direct din aplicaţie. În acelaşi timp, am dezvoltat birouri de consiliere virtuală, în care am comunicat toate aceste lucruri către clienţi şi le-am oferit inclusiv educaţie digitală pentru utilizarea noilor servicii.

Ecosistemul nostru de servicii digitale creşte exponenţial şi face parte din transformarea continuă a băncii. În acest moment, avem capacităţile digitale de a rămâne permanent şi imediat disponibili pentru clienţi, iar cea mai recentă dezvoltare digitală este faptul că la trei ani de la lansarea George, primul banking inteligent din România se lansează oficial pentru business. Practic, prin George, a venit momentul să le propunem antreprenorilor români să fie parteneri în lumea afacerilor inteligente digital. George transferă experienţa digitală end-to-end, pe care o oferă celor 2 milioane de clienţi persoane fizice, către mediul de afaceri şi pune la dispoziţia antreprenorilor multiple funcţionalităţi care îi ajută să aibă un control mai bun al finanţelor, într-un mod simplu şi rapid: Digital onboarding - orice antreprenor îşi poate deschide un cont pentru afaceri 100% online, fără să intre în contact fizic cu banca. Fără încarcarea documentele în platformă şi cu o singură ofertă de cont curent, este mai simplu ca oricând să deschizi un cont de companie. George Multiprofile - asigură gestionarea în aplicaţie a contului de business, cât şi a celui de client persoană fizică şi elimină nevoia folosirii tokens sau a numerelor de telefon diferite. Overdraft digital - oferă posibilitatea deschiderii unei linii de credit de până la 300.000 de lei, 100% online, cu un timp de aprobare de 15 minute, fără solicitarea altor documente. Toate informaţiile necesare acordării creditului sunt prelucrate direct din aplicaţie.

AGERPRES: Câte credite aţi dat prin IMM Invest şi care au fost sectoarele din care au venit cele mai multe cereri?

În luna octombrie, am anunţat suplimentarea plafonului IMM Invest cu 400 de milioane de lei, după ce BCR a primit iniţial pentru 2021 un plafon de garantare de 1,15 miliarde de lei. Suplimentarea plafonului IMM Invest înseamnă mai multe companii care îşi vor pune în aplicare ideile şi planurile de afaceri şi sperăm că numărul celor care aleg finanţări pentru investiţii va fi în continuare în creştere faţă de 2020.

Cum sprijinim antreprenorii? Am pregătit ghiduri actualizate pentru acest program, precum şi un curs cu sfaturi pentru finanţare pe platforma BCR Şcoala de Business. Un alt lucru care cred că este extrem de important, şi la care noi suntem foarte atenţi este corectitudinea întocmirii dosarului pentru obţinerea garanţiei. Procedura este una standard, implică mai mulţi paşi şi documentaţii şi, în funcţie de cât de bine sunt parcurşi, depinde şi timpul de răspuns - respectiv de primire a banilor. 99% din cererile aprobate de noi au fost aprobate şi de FNGCIMM. Am accelerat procesul de analiză şi aprobare a unei cereri cu ajutorul unui robot care face toate verificările necesare în privinţa programului IMM Invest. Am organizat workshop-uri cu 1.000 de companii din toată ţara în care am discutat despre avantajele IMM Invest şi Agro IMM Invest.

AGERPRES: Cum consideraţi că va evolua sistemul bancar în următorii ani şi care vor fi cele mai importante schimbări?

Sergiu Manea: Pe scurt discutăm despre trei schimbări importante: digitalizarea, educaţia financiară şi schimbarea experienţei bancare, care va fi mult mai umană, personalizată, adaptată la nevoile clienţilor. În primul rând, se schimbă arhitectura proceselor bancare datorită digitalizării şi a tehnologiilor inteligente. De la Inteligenţă Artificială, la învăţare automată, la baze de date, la automatizarea proceselor şi produse şi servicii personalizate. BCR este una dintre companiile care a anticipat transformarea profundă a industriei, de aceea, ne-am concentrat pe schimbarea experienţei din unităţi şi am migrat spre zona de consiliere inteligentă. Investim pentru a le oferi clienţilor cea mai bună experienţă posibilă, iar sucursalele devin hub-uri pentru consultanţă financiară. Aici clienţii vin pentru a obţine sfaturi personalizate, bazate pe venitul, stilul de viaţă şi obiectivele sale, dar şi pentru a afla mai multe informaţii despre produsele de investiţii, credite ipotecare, asigurări sau pensii private.

AGERPRES: Va deveni telemunca normalitate sau a fost doar o soluţie de moment?

Sergiu Manea: Flexibilitatea este cuvântul care caracterizează cel mai bine modul în care alegem să lucrăm, iar asta se reflectă deja în ceea ce caută angajaţii şi ceea ce vor şi echipele de HR să asigure. Şi vorbim de flexibilitate, chiar şi într-un domeniu cum este bankingul, unde există un cadru de muncă foarte clar delimitat. Spre exemplu, la BCR, din martie anul trecut am lucrat în mare proporţie în teleworking. Şi ştim că putem să funcţionăm la fel de bine şi în remote work, ca şi la birou. De aceea, noi am dezvoltat un program pe care-l numim "Smart Work", prin care incorporăm elemente de flexibilitate în viaţa tuturor colegilor. Smart Work presupune o revizuire a întregului ecosistem în care lucrăm (pornind de la cultură, tehnologie şi procese), vizează platforme noi de colaborare, optimizări şi regândiri de spaţii colaborative, revizuirea politicilor interne, dar şi o abordare nouă pe zona de wellbeing şi corporate health.

Noi am clădit conceptul de SMART WORK pe patru piloni: colaborare şi productivitate; cultură şi leadership; tehnologie şi procese; mediul de lucru şi sănătate. Avem o echipă de proiect dedicată pe fiecare din aceste subiecte şi ei se ocupă constant să redefinească modul în care putem lucra mai bine în viitor. Acest lucru a fost posibil şi pentru că ultimii doi ani au adus o accelerare a procesului de digitalizare, în toate domeniile, ceea ce şi în banking s-a tradus prin mutarea businessului din canalele tradiţionale pe canalele digitale. Transformarea digitală în sectorul bancar constă, în primul rând, în rezolvarea punctelor critice şi a îmbunătăţirii experienţei clienţilor.

De altfel, cred într-un sistem de lucru hibrid, care îmbină activitatea de lucru de acasă cu prezenţa la birou şi consider că este sistemul pe care multe companii îl vor păstra după finalul pandemiei, fiind modalitatea de a aduce împreună eficienţa şi confortul angajaţilor. Începutul pandemiei ne-a găsit într-un context în care strategia de digitalizare era în plină operaţionalizare în BCR şi am fost pregătiţi să oferim servicii bancare complete de la distanţă. Ne-am dorit să oferim soluţii cât mai sigure pentru colegii din reţea şi cât mai practice pentru clienţii care nu sunt atât de obişnuiţi cu tehnologia - de la accesul în agenţii pe bază de programare, la extinderea gamei de operaţiuni disponibile prin telefon, în Contact Center şi până la extinderea accesibilităţii pe Social Media.