Interviul în care Gabriela Firea a spus TOT: Dezvăluiri din PSD, dar și din Guvern

Gabriela Firea afirmă într-un interviu acordat Cristoiu TV că se aşteaptă la o creştere a numărului de infectări cu coronavirus după Paşte deoarece nu toată lumea a respectat restricţiile impuse de autorităţi pentru limitarea răspândirii coronavirusului.

Edilul Capitalei spune că acest lucru îl vom afla peste o săptămână, când ne vom confrunta cu o situaţie asemănătoare acestor zilei, ba chiar mai agravată.

Din acest motiv, Gabriela Firea consideră că va fi un foarte mare pericol redeschiderea şcolilor, grădiniţelor, chiar dacă elevii sunt plictisiţi şi nerăbdători să revină în bănci. Edilul Capitalei vine cu o serie de propuneri care au la bază o eliminare treptată restricţiilor impuse de epidemie, de la încheierea anului şcolar, reluarea transportului în comun la deschiderea parcurilor şi organizarea alegerilor.

În cazul şcolilor, Gabriela Firea propune încheierea anului şcolar pe baza notelor şi mediilor anterioare, obţinute de elevi din septembrie până la declararea stării de urgenţă. Gabriela Firea arată în acest context că există o hibă în ideea continuării cursurilor online: nu există peste tot internet şi nu toí elevii au un laptop sau un telefon smartphone, mai ales în mediul rural.

Gabriela Firea mai spune că obligativitatea purtării măştilor de protecţie după 15 mai va ridica o problemă pentru români din punct de vedere al procurării şi preţului acestora şi propune ca acestea să fie asigurate de către stat. Primarul general al Capitalei a atras atenţia că românii aşteaptă soluţii de la administraţiile locale care cunosc realitatea din teren, dar, din păcate, acestea nu sunt consultate chiar dacă ministerele decid ceva şi le dau primarilor o competenţă care nu e facultativă, ci obligatorie.

Prezentăm integral textul publicat pe cristoiublog.ro:

"Din cîte de vede, dialogurile angajate de mine de mine pînă acum la CristoiuTv cu politicieni de marcă ai prezentului fac parte din ceea ce aş numi interviuri de personalitate. Subiectul principal rămîne Criza Coronavirus. Pe parcursul unei ore de taifas, profit însă de faptul c-am pus mîna pe persoana sau personalitatea respectivă şi o descos în legătură cu amănunte care mi-au stîrnit curiozitatea. Ca, de exemplu, în cazul Gabrielei Firea, dacă poartă cruciuliţă la gît pentru că-i credincioasă sau din motive electorale. De la Traian Băsescu am vrut să aflu cum îl protejează cei de la SPP în aceste vremuri respectînd distanţarea socială.

Gabrielei Firea nu i-am luat niciodată pînă acum un interviu de personalitate. Au fost cîteva interviuri în campania electorală din 2016, dar din cîte-mi amintesc am discutat doar despre programul ei de candidat şi în plus a fost însoţită de Liviu Dragnea. Şi cam atît. Lucru explicabil, dacă ne gîndim că Gabriela Firea a fost pînă nu demult jurnalistă şi nu una oarecare, ci o jurnalistă vedetă a presei noastre. Prin urmare ea lua şi nu dădea interviuri. Abia joi, 23 aprilie 2020, a avut loc mult aşteptatul de mine interviu de personalitate cu Gabriela Firea. A fost din punctul meu de vedere un interviu reuşit. Gabriela Firea a intrat în joc şi a evitat clişeele de partid şi de stat la care apelează deseori politicienii noştri cînd se trezesc în faţa camerelor de luat vederi.

Ne aşteptăm la o creştere a numărului de persoane care s-au contaminat în timpul Paştelui

Ion Cristoiu: Purtaţi o cruciuliţă, acasă am înţeles că aveţi icoane chiar sînteţi credincioasă sau e o chestie electorală?

Gabriela Firea: Ei, electorală! Purtam şi cînd eram în presă şi atunci nu cuceream vreun vot, eventual audienţă, mă luptam pentru audienţă. Din copilărie, părinţii mei fiind persoane credincioase, eu am stat cîţiva ani la bunica dinspre mamă, anii terminali, fiind patru copiii la părinţi şi într-un apartament de 2 camere, am rugat părinţii să mă lase să locuiesc cu bunica, pentru a avea spaţiu puţin mai mare, să fie mai multă linişte să pot învăţa în clasa a VIII-a pentru a trece în clasa a IX-a la liceu. Bunica, de asemenea, Dumnezeu s-o odihnească, o persoană foarte credincioasă şi de atunci am – să spunem – această preocupare. Mergeam cu ea la biserică, ţineam posturi, vedeam icoane foarte frumoase din zona Moldovei, mergeam cu ea la mănăstirile din zona Moldovei şi acum ar fi prea tîrziu să… şi nici nu ar fi normal să mă ascund pentru că nu aş mai fi eu. Cu bune şi cu rele, pentru că toţi avem şi bune şi rele, aceasta sînt eu, pînă la urmă.

Ion Cristoiu: Am văzut astăzi o reacţie a dumneavoastră la posibilitatea redeschiderii şcolilor şi grădiniţelor pe 15 mai, era o reacţie de respingere, cum vă argumentaţi?

Gabriela Firea: Decizia care va fi luată sper să ţină seama de toţi factorii. Şi de ceea ce spun asociaţiile de părinţi, şi asociaţiile de elevi, şi societatea civilă, în general, dar foarte important ce spun specialiştii. În mod evident, în trei săptămîni nu ne aşteptăm la miracole. Ce se poate întîmpla în trei săptămîni? Nu dispare Coronavirusul de tip nou, nu se poate inventa în trei săptămîni sau finaliza descoperirea unui vaccin, practic evoluţii semnificative nu vor fi în trei săptămîni, oricum nu în bine. Ne aşteptăm, eventual, puţin în rău pentru că trebuie să recunoaştem faptul că în zilele de Paşte cei mai mulţi oameni au înţeles să petreacă zilele de sărbătoare doar strict în familia de bază, dar altele, alte familii, nu au înţeles, şi-au făcut vizite, s-au întîlnit în apartamente, în curţi, în case şi ne aşteptăm la o creştere a numărului de persoane care s-au contaminat în timpul Paştelui şi asta vom afla cam peste o săptămînă, pentru că există şi această perioadă de incubaţie de o săptămînă, două, prin urmare nu se pot întîmpla miracole în trei săptămîni. Va fi oarecum situaţia din acest moment, ba chiar uşor agravată. Şi este un foarte mare pericol să reîncepi studiile, să deschizi grădiniţe, şcoli, copiii vor merge, cu siguranţă, sînt dornici, nu credeam să ajung în momentul în care copiii să-şi dorească să meargă la şcoală pentru că s-au plictisit. Am şi eu doi copii mici, grupa mare şi clasa I, s-au plictisit oricît de multe activităţi încercăm noi să le creăm. Şi vorbesc, de asemenea, cu colegi, cu prieteni şi la fel îmi spun, copiii s-au plictisit, vor la şcoală. Dar ei se pot contamina foarte simplu. În afară de elevii din anii mari, ceilalţi nu au cum să păstreze distanţarea socială, masca peste nas, peste gură, să stea doar trei la distanţă de doi metri într-un grup restrîns. E practic, imposibil, de aceea sînt copii, pentru că sînt realmente foarte activi, dornici să se împrietenească, să socializeze. Deci orice măsură s-ar da la nivel teoretic, ea practic pică la testul realităţi, tot ceea ce se poate fundamenta la nivel de teorie. Şi sper să se ţină cont, la momentul luării deciziei, din cîte am înţeles după 15 mai se doreşte o reîntoarcere la normalitate în mod treptat, această normalitate cred că trebuie să conţină în mod special domeniul economic, care are nevoie de repornire dar nu şcolile, să nu includă domeniul educativ. Aici se pot găsi maniere tehnice moderne pentru încheierea anului şcolar şi pentru examinare, tocmai pentru a nu fi un risc foarte mare de contaminare a cadrelor din domeniul învăţămîntului şi de asemenea a părinţilor şi a bunicilor copiilor care pot să devină pacienţi foarte rapid prin redeschiderea şcolilor.

Să se încheie anul pe baza notele şi mediilor anterioare Crizei

Ion Cristoiu: Deci dumneavoastră susţineţi şi domnul Victor Ponta, în interviul de ieri, spunea că nu ar fi de acord să se repete anul, deci sînteţi de acord să se încheie chiar dacă nu se redeschid şcolile pînă la vacanţă?

Gabriela Firea: Categoric. Să se încheie anul pe baza notele şi mediilor anterioare, pentru că, haideţi să fim cît se poate de concreţi şi să ne aducem şi noi aminte de perioada şcolii nu cred că sînt salturi foarte mari în minus sau în plus în cazul unui elev. Cei care au fost de obicei de 9, 10 aşa vor fi în continuare chiar şi în această perioadă de suspendare a cursurilor, sînt convinsă că au citit, au învăţat, au studiat de unii singuri, cu ajutorul profesorilor, on line, video, toate aplicaţiile care au fost lansate au putut fi folosite în special în zona urbană. În zona rurală mai dificil cu învăţămîntul la distanţă, on line. Iar un elev care de regulă nu prea era interesat de şcoală nu cred că poate spune cineva că deodată, brusc, l-a lovit dorinţa de carte şi ar fi obţinut, în cazul prezentării la un examen, nu 5, 6 ci 9, 10. E imposibil să fie astfel de salturi, repet, în plus sau în minus. Şi de aceea şi eu spun că anul nu ar trebui să fie repetat, ci pur şi simplu ar trebui să fie încheiat pe baza notele anterioare, şi a istoricului fiecărui elev în parte. Pentru că are fiecare un istoric, cu fiecare profesor în parte, la fiecare materie. Unii sînt mai buni la matematică, alţii sînt mai buni la limba română, la limbi străine, la geografie, la biologie. Profesorul de la catedră, de la clasă, cam ştie nivelul elevilor pe care îi are. Şi, repet, se poate realiza o medie a ultimelor, să spunem ani, a ultimelor semestre, a ultimelor săptămîni pentru a fi o notă corectă, să nu-l dezavantajeze nici pe elev şi nici să nu fie un fel de notă inventată, nici cu acest lucru nu aş fi de acord.

Ion Cristoiu: Să recapitulăm, că chiar era o ştire, deci dumneavoastră propuneţi să se încheie anul şcolar pe baza acestor cursuri online şi notele… cînd s-a întrerupt şcoala? În martie.

Gabriela Firea: Sigur că da, la începutul lui martie.

Ion Cristoiu: Pînă atunci, că nu pricep, n-am copiii şi nici nepoţi, pînă acum nu s-a dat nici o notă, dumneavoastră ştiţi mai bine.

Gabriela Firea: După cunoştinţele mele au existat multe şcoli care s-au organizat pentru învăţămîntul la distanţă, on line, în special în mediul urban şi profesorii şi-au notat evoluţia elevilor, probabil la acele notiţe care pot fi transformate în calificative sau note.

Ion Cristoiu: Dumneavoastră spuneţi că nota finală e…

Gabriela Firea: Unde nu au fost astfel de interacţiuni între profesor şi elev, în mediul rural, spre exemplu, sau în oraşele mai mici, unde nu a existat posibilitatea tehnică, se poate încheia anul, în opinia mea, avînd în vedere istoricul fiecărui elev. Notele obţinute la fiecare materie în săptămînile şi lunile anterioare. Din septembrie pînă la debutul stării de urgenţă, pînă în martie.

Ion Cristoiu: Am insistat însă ca acum descopăr ca ziarist iată o realitate aceasta a elevilor, care n-a fost tratată de presă. Chiar s-a creat o realitate ieşită din comun în această perioadă.

Gabriela Firea: Aşa este, să ştiţi. Şi desen, şi ora de desen se poate face on line. Profesorul explică ceea ce trebuie să fie exprimat şi efectul reprezintă, îşi pune creativitatea la încercare, iar matematica şi limba română vă spun sincer orele se fac aproape ca şi cum ar fi cu prezenţă fizică în clasă. Se repetă împreună noţiuni, se scriu teme, se fotografiază, se trimit învăţătorului, se corectează greşelile, se poate, se poate cu străduinţă, cu implicare din partea tuturor se poate. Foarte rău este că acolo unde nu există internetul şi unde nu există posibilitatea unui laptop sau unui telefon smartphone, cred că este foarte greu, în special în mediul rural. Deşi telefoane acum are aproape toată lumea, dar sînt mulţi copiii care nu pot beneficia totuşi de cursuri on line.

Ion Cristoiu: A fost un moment cînd ministrul social-democrat al Educaţiei, doamna Andronescu a propus ca fiecare elev să primească o tabletă pe gratis. Credeţi că după experienţa asta ar trebui ca statul să dea fiecărui elev, indiferent din ce mediu e, cîte o tabletă?

Gabriela Firea: Obligatoriu şi vă spun şi din proprie experienţă, ne-am dus spre exemplu în Vinerea Mare la căminele de copii din Bucureşti unde sînt aproape 500 de copiii, ori abandonaţi de părinţi total sau parţial, şi care nu aveau posibilitatea să intre on line pentru procesul educativ pe iPad sau laptop şi Primăria Capitalei prin ProEdus, am avut şi o donaţie, un proiect, de asemenea, am putut să le punem la dispoziţie cîte un iPad. Nu vă spun ce s-au bucurat şi nu vă spun ce încercau să ne asigure că n-or să stea numai pe jocuri, ştiţi cum se spune. Le vor folosi. Da, le vor folosi acele plăcuţe electronice pentru a intra on line cu profesori, cu ceilalţi să studieze şi bineînţeles, într-o pauză, ca orice copil, sau seara să se poată recrea jucîndu-se. Nu putem să le interzicem total. Totul este să nu fie folosit un iPad doar a sta pe Tik-Tok sau pe o altă aplicaţie în care doar să cînte sau să danseze şi eventual să înveţe nişte cuvinte nu tocmai potrivite pentru o anumită vîrstă.

Programul meu de primar e aproape ca şi în perioada normală

Ion Cristoiu: Cum arată o zi în perioada de criză din viaţa dumneavoastră ca primar. Adică cum veniţi, unde vă duceţi, respectaţi programul.

Gabriela Firea: În primul rînd merg la Administraţia Spitalelor şi Serviciilor.

Ion Cristoiu: Veniţi la ce oră la serviciu?

Gabriela Firea: Sînt zile în care vin foarte de dimineaţă, sînt zile în care merg întîi pe teren şi vin după-amiază, diferite zile. Dar în orice caz programul este aproape ca şi în perioada normală pentru că primăriile nu au cum să se închidă. Dimpotrivă, în această perioadă trebuie să activăm şi mai mult, carantina este asigurată de primării, persoanele în izolare, de asemenea sînt îngrijite de către primării, iar în ţară consilii judeţene şi primării, dotările în spitale se fac tot de către primării, cele care sînt în administrarea primăriilor şi de asemenea foarte multe activităţi trebuiesc acoperite. Singura diferenţă este aceea că un număr mare de colegi lucrează de acasă. La fiecare direcţie sînt prin rotaţie cîţiva colegi, pentru a asigura o continuitate, dar care să vă dau un exemplu: într-o direcţie în care lucrau, pînă la izbucnirea pandemiei 80 de persoane, acum lucrează zilnic 10 persoane, nu se mai permite activitatea multor colegi într-un singur birou. Cîte un singur coleg în birou cu mască, mănuşi, dezinfectant ş.a.m.a.d. Se lucrează foarte mult şi online. Se primesc sesizări, petiţii, solicitări la toate direcţiile, se preiau şi se lucrează. Mă refer la cetăţeni, cei care ne scriu, pentru diferite tipuri de activităţi. Aceasta este diferenţa majoră. Iar şedinţele se desfăşoară spre exemplu, dacă pînă acum într-o sală mult mai mare de şedinţe, cu mai multe scaune şi o masă lungă veneau 40 de persoane, acum în aceeaşi sală, de 40 de persoane ca şi capacitate primim 8 persoane, mai mult nu. 7-8 persoane şi stau la distanţă cu două scaune să spunem între el, cu măşti, mănuşi ş.a.m.d., dar în rest activitatea trebuie să continue. O primărie nu se poate închide pentru că sînt foarte multe tipuri de proiecte care necesită şi prezenţa fizică.

Ion Cristoiu: În Starea de urgenţă cîte din prerogative v-au fost luate la nivel central? Din prerogativele care le aveaţi dumneavoastră la administraţia primăriei?

Gabriela Firea: Conducerea Poliţiei Capitalei a Municipiului Bucureşti este acum asigurată de către Poliţia Capitalei din cadrul Ministerului de Interne. Dar vreau să vă spun sincer, în afară de cîteva momente politice foarte urîte din aceşti 4 ani de mandat nu am avut nici un fel de probleme în a colabora.

Ion Cristoiu: Mă refer la partea de urgenţă?

Gabriela Firea: Poliţia Capitalei trecută în subordinea Ministerului de Interne.

Ion Cristoiu: Spitale v-au luat?

Gabriela Firea: Deocamdată noi sîntem cei care am dotat toate cele 19 spitale, adică Primăria Capitalei prin ASSMB a făcut toate achiziţiile pentru spitale. Atît în ceea ce priveşte aparatele de testare, cît şi în ceea ce priveşte asigurarea testelor pentru medici, pentru pacienţi, de asemenea materiale de protecţie, dezinfectanţi ş.a.m.d. Deci obligaţiile ne-au rămas, ca să spun aşa. Din Ordonanţele Militare am înţeles că: dacă un manager, să spunem, din administrarea Primăriei deranjează pe cineva de la ministerul Sănătăţii, cum a deranjat domnul Cercel, de exemplu, poate fi demis fără consultarea acelui cu care are contract, adică primarul. Managerii de spital care sînt administrate de către primărie au contracte semnate de către primarul general. După Ordonanţa Militară aceştia, dacă supără pe cineva, repet, pot fi schimbaţi de către ministerul Sănătăţii, nu de primarul cu care are contract.

Ion Cristoiu: La Spitalul Universitar Adriana Nica avea cu dumneavoastră contract?

Gabriela Firea: Nu, nu cu ministerul Sănătăţii, fiind un spital al Ministerului Sănătăţii, nu al Primăriei.

Ion Cristoiu: Peste tot în lumea civilizată primarii din marile oraşe al Parisului, al Berlinului, iată şi guvernatorul New York-ului aproape că sînt consultaţi în permanenţă de puterea centrală. Dumneavoastră, de exemplu, aţi fost consultată pentru revenirea după 15 mai, v-a cerut cineva nişte puncte de vedere? Guvernul? Preşedintele? Că totuşi, pînă la urmă dumneavoastră veţi administra în Bucureşti revenirea după 15 mai.

Gabriela Firea: Din păcate noi sîntem aşa cu o democraţie – cum se spunea – cu originalitate. Şi probabil şi apropierea alegerilor îi determină pe unii actori politici să gîndească în cheie politică şi electorală, în continuare, şi să nu ţină cont de faptul că în vremuri grele, şi noi sîntem acum într-un război, oamenii trebuie să colaboreze, toţi oamenii politici indiferent de culoare, pentru că cetăţenii aşteaptă de la noi soluţii, rezultate. E normal să te consulţi şi să ţii cont de părerea celui căruia îi vei spune ce să facă de a doua zi. Exact cum spuneaţi dumneavoastră dacă ministerele decid ceva şi dau primarilor o competenţă care nu e facultativă, ci obligatorie, e normal să afle şi punctul de vedere pentru că e clar că ei cunosc realitatea de la firul ierbii, cum se spune. Nu, n-am fost consultaţi nici eu, nici primarii de sectoare şi nici primarii din ţară, eu mai ţin legătura cu primarii din ţară, nimeni nu a fost întrebat, în afara faptului că ni s-au anunţat sarcini la nivel central şi, la un moment dat, chiar se făceau tot felul de critici, tot de la nivel central, din păcate nu există acest tip de colaborare.

La ora actuală toate şantierele din Capitală sînt redeschise

Ion Cristoiu: Cum ar suna propunerile dumneavoastră? Patru-cinci propuneri pentru după 15 mai la nivelul Bucureştiului. Adică la ce să se dea drumul, cum să se dea drumul.

Gabriela Firea: Sînt foarte importante întîlnirile în perioada următoare, e adevărat cu respectarea tuturor restricţiilor de igienă şi de distanţare cu asociaţiile oamenilor de afaceri, cu patronatele şi guvernul, împreună cu administraţia locală şi aceste structuri asociative să repornească motoarele economice măcar acolo unde se va putea, chiar dacă nu în toate domeniile va fi posibil, cu respectarea unor reguli. Şi vă dau şi un exemplu: la momentul declanşării stării de urgenţă noi am oprit inclusiv şantierele din Capitală pentru că veneau foarte multe persoane în acea perioadă, în acele zile din Italia, Spania, Germania, Marea Britanie, români din diaspora, aveam informaţii de la poliţiile locale că se duc în judeţele limitrofe, nu păstrează izolarea, se întîlnesc cu prietenii, cu vecinii, ies pe şosea, cum se spune, ies şi pe uliţă, mai sînt şi sate în jurul nostru şi pe urmă acei muncitori veneau în Bucureşti, posibil contaminaţi, fără simptome. La rîndul lor, cînd ajungeau pe şantiere venea ora prînzului, se duceau la alimentara, îşi cumpărau mîncare, îşi cumpărau apă, intrau poate şi într-o farmacie, deci circulau. Un pericol foarte mare de a-i îmbolnăvi pe ceilalţi colegi şi pe bucureşteni, şi-am sistat toate şantierele. După ce, să spunem, am constat că cetăţenii au înţeles mesajul autorităţilor, sau au înţeles în mare parte, nu în totalitate şi s-a început într-adevăr ca cei mai mulţi să poarte mască, să aibă mănuşi, să se dezinfecteze, igienă personală ş.a.m.d. şi distanţare am repornit activitatea pe toate şantierele din Capitală dar cu implementarea unor reguli foarte stricte. De exemplu pentru a nu mai circula prin cartierele unde sînt aceste obiective de investiţii în infrastructură să aibă mîncare de acasă sau firma, societatea privată sau dacă este o companie a Primăriei să le asigure masa. Deci astfel am limitat foarte mult circulaţia. Să se asigure tuturor lucrătorilor de pe şantiere măşti de protecţie, mănuşi, dezinfectanţi. Deci am scris un set de reguli, i-am invitat pe toţi managerii acestor companii, multe sînt private, şi pe cei care reprezentau companiile municipiului şi le-am spus acesta este setul de reguli, trebuie să-l respectaţi şi doar în aceste condiţii repornim şantierele. Au înţeles, au semnat şi aşa se întîmplă acum. Cred că aşa ar trebui să se procedeze...

Ion Cristoiu: Deci la ora actuală toate şantierele sînt în activitate.

Gabriela Firea: Le-am redeschis. Pentru că vremea este bună, este o vreme bună şi pentru construcţii este o vreme de care trebuie să profităm şi să încheiem lucrările. La diferite pasaje, supra-lărgim.

Ion Cristoiu: Deci printre măsuri să spunem continuarea muncii pe şantiere de construcţii. Din ce-aţi spus dumneavoastră şcolile şi grădiniţele nu, facem on line. Trei: ce facem cu transportul în comun? Cum vedeţi dumneavoastră? Se dă drumul treptat, se dă drumul chiar de dimineaţă?

Gabriela Firea: Am redus cu 40% parcul auto al STB, de regulă ziua autobuzele merg, de cele mai multe ori, aproape goale, sînt, am primit informaţii şi am verificat şi eu, sînt doar cîteva linii dimineaţa care se aglomerează, în special din zona judeţului Ilfov, pentru că noi asigurăm acum prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transportul Public în Comun Bucureşti-Ilfov, înfiinţată în mandatul meu, transportul public şi pentru judeţul Ilfov şi sînt cîteva linii care sînt mai aglomerate şi am transmis conducerii STB şi acestui alt tip de transport să suplimenteze în zonele unde se aglomerează dimineaţa, tocmai pentru a păstra distanţarea socială. În rest autobuzele circulă de cele mai multe ori...

Ion Cristoiu: Nu, nu mă refer la măsuri. Deci toată lumea se gîndeşte cum va arăta viaţa în Bucureşti după 15 mai. Sigur că n-aţi fost încă consultată, dar uite vă consult eu. Deci să spunem propuneri, printre măsuri anume şantierele rămîn deschise.

Gabriela Firea: Cu măsurile luate.

Ion Cristoiu: După dumneavoastră, şcolile şi grădiniţele nu. Trei ce facem de pe 15 mai dimineaţa cu transportul în comun? Revenim la mod normal? Revenim treptat.

Gabriela Firea: O revenire treptată şi sînt întru totul de acord, ţin să menţionez, cu proiectul lansat de preşedintele Pro România, domnul Victor Ponta, acela ca statul să fie cel care asigură măştile de protecţie pentru cetăţeni, pentru că este simplu să spui toată lumea să poarte mască, este mai complicat cu procurarea acesteia: de unde să iei şi la ce preţ. Pentru unii este o problemă suma foarte mare, pentru alţii, sau aproape pentru toată lumea de unde să procure avînd în vedere faptul că toată lumea va trebui să achiziţioneze, nu doar instituţiile.

Ion Cristoiu: Deci la transportul în comun, metrou, treptat, nu a doua zi şi dimineaţa va fi omor.

Gabriela Firea: Nu se poate. Înseamnă că vom compromite tot ce s-a muncit o lună şi ceva.

Ion Cristoiu: Cea mai importantă şi cea mai dureroasă este situaţia instituţiilor de cultură din Bucureşti.

Gabriela Firea: Da.

Ion Cristoiu: Ce se întîmplă acum, e dramatic, nu-i aşa?

Gabriela Firea: E dramatic pentru că nu se mai pot practic întîmpla evenimente culturale. Pentru că mai mult de opt persoane nu pot să fie într-o încăpere. Dacă nici la cele personale, nuntă, botez, tot aşa 8 persoane. Şi vă daţi seama piesă de teatru cu 8 persoane, ar fi, practic, imposibil. Majoritatea teatrelor din Capitală s-au organizat în această perioadă şi au avut reprezentaţii foarte reuşite on line, pe internet. Şi vreau să-i felicit pe tot colegii mei. Au foarte multe vizualizări. Anunţăm programul înainte cu cîteva zile şi sînt deja iubitori de teatru care sînt foarte atenţi la programul pe care-l anunţăm şi intră on line cu teatrele care au montat deja piese care pot fi difuzate pe internet. Este un pas, ştiu nu este acelaşi lucru.

Nu văd o redeschidere a sălilor de spectacol după 15 mai

Ion Cristoiu: Vedeţi după 15 mai o redeschidere?

Gabriela Firea: Nu. Va fi foarte periculos să avem 200 de persoane într-o sală, vă daţi seama, cît timp virusul nu a fost încă oprit, pandemia este încă în extindere, nicidecum în regres, vaccin nu s-a găsit, tratamentele sînt cele pe care ştim nu avem ceva revoluţionar, în urma descoperirii cetăţenii să spună nu-i nimic dacă mă îmbolnăvesc iau acest tratament şi nu fac o formă gravă şi nu ajung la ATI, nu ajung intubat şi aşa mai departe.

Ion Cristoiu: Parcurile?

Gabriela Firea: Aici este o discuţie. În general am preluat plîngerile cetăţenilor că se simt frustraţi şi îi înţeleg că nu mai au acces în parc. Dacă toată lumea ar înţelege să vină în parc cu o mască, să nu interacţioneze foarte de aproape cu ceilalţi cetăţeni, poate că ar trebui să luăm în discuţie să redeschidem parcurile. Fac şi eu o analiză în această perioadă şi cred că ar trebui să redeschidem în special parcurile mari unde să spunem ar fi mai mic pericolul de a se întîlni multe persoane în acelaşi loc. Sînt foarte multe alei, sînt foarte multe zone, teoretic dacă fiecare respectă pentru el distanţarea socială de 2-3 metri şi nu se apropie de ceilalţi cetăţeni şi nu merg în zona băncuţelor să stea împreună să joace un remy, să joace table, să joace cărţi sau la locul de joacă să stea cîte 30-40 de mame lîngă.

Ion Cristoiu: Deci dumneavoastră analizaţi.

Gabriela Firea: Analizăm în această perioadă redeschiderea parcurilor.

Ion Cristoiu: În această perioadă, în care cuplurile au fost obligate să stea împreună, a fost un mare examen pentru cupluri. Ce sfaturi aţi fi dat soţiilor ca să nu se ajungă la situaţii de criză?

Gabriela Firea: Eu vă spun ce am făcut eu acum, nu ştiu dacă se potriveşte.

Ion Cristoiu: Aţi fost mai tolerantă sau cum?

Gabriela Firea: O dată că am fost mai înţelegătoare, mai tolerantă, dar am găsit activităţi comune pe care să le facem, pentru că întotdeauna cînd faci cu plăcere ceva cu partenerul de viaţă parcă trece timpul mai repede şi acum, de sărbători, noi de obicei aveam invitaţi sau mergeam noi la prieteni, la fini. Acum am stat singuri în casă, aşa cum le-am recomandat tuturor, nici măcar pe fraţi, şi nici ei tot n-ar fi venit, tocmai de teamă să nu fie unul dintre ei contaminaţi şi să transmită. Şi atunci au fost nişte ore libere, pe care altădată nu le-am fi avut chiar dacă era liber de la serviciu, dar ne umpleam noi programul cu prieteni, cu rude, să stăm mai mulţi la masă. Şi am gătit împreună, spre exemplu, şi a fost foarte plăcut. Altădată am fi apelat la mama, la cumnata mea, sora lui Florin, sau la alte rude să ne ajute pentru masa de Paşte. Acum am gătit noi şi ne-am implicat şi a trecut foarte uşor timpul foarte plăcut, şi am fost şi foarte mîndri, ca să spunem aşa, de sărmăluţele făcute împreună, de salata de boeuf, de drobul făcut împreună, ciorba de miel. Deci am gătit împreună. Trebuie să ne găsim în cuplu activităţi comune. Pentru a trece timpul mai uşor şi pentru a şi apropia, să zic aşa, sentimentele.

Cred că în septembrie, octombrie ar fi perioade potrivite pentru alegerile locale

Ion Cristoiu: E o soluţie înţeleaptă. Spuneţi-mi, sigur prin Ordonanţă de Urgenţă s-a amînat data alegerilor locale. Vă bucuraţi, sau aţi fi vrut să fie la termen?

Gabriela Firea: Era mai simplu pentru că, să zic aşa scăpam de un stres, pentru că nu este atît de uşor să fii pe final de mandat dar în mod evident nu aveau cum să se organizeze.

Ion Cristoiu: Nu întrebam dacă pentru dumneavoastră aţi fi vrut să aibă loc alegerile sau e bine că s-au amînat şi mai sînteţi primar încă un an?

Gabriela Firea: Normal aş fi vrut să se organizeze alegerile să se pună capăt stresului şi anume: mai continui sau nu mai continui. Rămîn la primărie cu obligaţiile de aici sau îmi văd de viaţa mea într-o altă activitate. Dar sînt întrutotul de acord că s-au amînat, probabil pentru toamnă, că nu am fi avut cum să le organizăm fără să punem în pericol cetăţenii. Îi chemam la vot, îi rugam să stea la coadă cu 2 metri distanţă. Pe urmă ce făceam cu acele comisii? Cetăţenii aceia tot trebuiau să stea apropiaţi. Nu putea să stea aşa la distanţă să numere voturile, să primească buletinele de vot, era foarte complicat şi sînt cu totul de acord că s-au amînat.

Ion Cristoiu: Cînd le vedeţi ţinute acum?

Gabriela Firea: Cred că în septembrie, octombrie ar fi perioade potrivite. Cred că la toamnă.

Ion Cristoiu: Credeţi că această situaţie criza de sănătate a scos şi vedete la suprafaţă, inclusiv de la PNL, credeţi că se va renunţa la Nicuşor Dan, şi o să aveţi un alt candidat afirmat în timpul crizei, aşa părerea dumneavoastră?

Gabriela Firea: Păi afirmaţi în timpul crizei eu îi văd pe domnii Arafat, Cercel şi Rafila, care n-au nici un gînd să candideze.

Ion Cristoiu: Se vorbeşte şi de Nelu Tătaru. Am întrebat dacă credeţi că această criză va răsturna ceva în...?

Gabriela Firea: Mai ales după demiterea de azi a domnului Cercel, nu-l prea văd.

Ion Cristoiu: În ce stadiu este, acum pe bune?

Gabriela Firea: Noi am încheiat un protocol cu Institutul „Matei Balş” în care ne-am asumat...

Ion Cristoiu: A început ceva acţiune?

Gabriela Firea:... anumite răspunderi Primăria Capitalei şi cele 6 primării de sector. Noi trebuia să asigurăm cadrele medicale care merg să recolteze exsudatul, să facă exsudatul nazal şi faringian pentru testul de antigeni şi de asemenea picătura de sînge pentru testul de anticorpi, pentru municipiul Bucureşti, de asemenea maşinile care transportă cadrele medicale, am comandat un număr de teste de asemenea, Primăria Capitalei şi primăriile de sector, peste 5.000-6.000 Primăria Capitalei pentru 5.000 de persoane cîte un test, deci peste 10.000, iar primăriile de sector câte 2.000, adică cîte 2 teste pentru fiecare persoană, adică o mie de persoane fiecare sector. Noi am comandat toţi aceste teste, cam 40% au venit deja în ţară, şi la Institutul „Matei Balş” şi la noi. Ne-a venit parte din comandă şi din comenzile primăriilor de sector, eşantionarea era aproape gata, deci practic ar trebui să se demareze. Nu ştiu exact care este ziua în care va decide profesorul Streinu Cercel să înceapă. Sper să nu fie nici o încetinire a acestui proces atît de necesar din cauza faptului că a fost eliminat din acea Comisie la nivel naţional de luptă împotriva Coronavirusului şi înlocuit cu o altă persoană, cu doamna Adriana Pistol şi să nu afecteze acest proiect. Repet, el este unul necesar, se aplică pe scară largă în Germania, în Franţa, în Marea Britanie, în Austria aceste teste şi la nivel eşantionat sînt foarte benefice. Noi deocamdată testăm persoanele din carantină, persoanele cu simptome şi contacţii şi nici aceia toţi.

Ion Cristoiu: Deci încă sînteţi optimistă mai speraţi că se va face, deocamdată n-a demarat propriu-zis acţiunea.

Gabriela Firea: Noi am pregătit din punct de vedere logistic cu tot ceea ce este necesar, inclusiv cadrele medicale au fost instruite.

Ion Cristoiu: Şi de cine depinde demararea acţiunii?

Gabriela Firea: Institutul „Matei Balş”, profesorul Cercel va spune „aceasta este ziua în care va începe”.

Sper să nu fie blocat, sper să nu fie oprit, pur şi simplu, dar asta chiar ar fi o crimă. Deci să ai teste, să ai cadre medicale pregătite în această perioadă, să ai eşantionul şi cineva să-l oprească eu cred că chiar ar fi o crimă, realmente, că este ceva ce se face în toată Europa. Nu înţeleg de ce la noi nu se poate, e un non sens.

Cred că trebuie să ne luăm inima în dinţi şi să organizăm un congres PSD on line

Ion Cristoiu: O întrebare politică: dumneavoastră la PSD cînd vă mai alegeţi odată preşedintele ?

Gabriela Firea: Păi eu am propus Congres video, dar la acel moment nu s-a acceptat, probabil nu se ştia că va dura atît de mult criza, eu am propus. Am vorbit cu domnul Marcel Ciolacu şi i-am spus „De ce nu propunem în CEx şi Cex-ul să aprobe un congres video. Ne adunam fiecare la organizaţia de bază, persoane cîte era necesar ca număr de delegaţi fiecare, am fi avut urnele în faţa camerelor de luat vederi, votam, puneam buletinul în urnă, număram transparent, de faţă cu toată lumea şi aveam preşedinte, să zic aşa, cu toate prerogativele, nu doar interimar, dar la acel moment nu s-a vrut.

Ion Cristoiu: Acum credeţi că deja a trecut vremea, momentul, nu e momentul să vorbim de alegerile la PSD, aşa vă întreb?

Gabriela Firea: Ce pot să spun, probabil că acum fiecare coleg, ca şi mine, este implicat în toată această activitate de dotare a spitalelor, de carantinaţi, de izolaţi, încît nu s-au mai gîndit şi la acest aspect politic, dar cred că la toamna va trebui să ne luăm inima în dinţi şi să organizăm un congres, fie şi on line.

Ion Cristoiu: Acum, pe final, pun o întrebare femeii Gabriela Firea, că ne şi cunoaştem, spuneţi-mi vă place să purtaţi mască?

Gabriela Firea: Nu îmi place, dar este necesară. Şi o port, inclusiv peste nas, nu numai peste gură.

Ion Cristoiu: Credeţi că va lua amploare o modă a măştilor? Vom avea modă Vuitton?

Gabriela Firea: Am văzut şi eu pe internet, sînt case de modă celebre care au scos tot felul de variante şic ale acestei măşti, eu sper să nu ajungem la situaţia în care să trebuiască să purtăm foarte mulţi ani masca. Ieri am înţeles că dacă nu se găseşte un vaccin şi nu are cum să fie unul în următoarele luni, că un an, un an şi jumătate va trebui să trăim cu acest virus nou şi bineînţeles şi cu masca aceasta îngrozitoare, dar necesară.

Pandemia ne-a arătat că sîntem foarte fragili în ciuda avansului tehnologic

Ion Cristoiu: Ca o concluzie, aşa, filosofică, domnul Traian Băsescu mi-a spus că această pandemie care a lovit lumea a arătat că nu e bine să ne punem cu natura. Dumneavoastră credeţi că nu e bine să ne punem cu Dumnezeu?

Gabriela Firea: Nici cu Dumnezeu şi nici cu Natura nu e bine să ne punem.

Ion Cristoiu: Adică ce ne-a învăţat pe noi, oamenii?

Gabriela Firea: Ne-a arătat că sîntem foarte fragili în ciuda avansului tehnologic, ne arătat că sîntem vulnerabili, ne-a arătat că nu ne putem juca nici de-a Dumnezeu, nici de-a natura. Ne-a arătat, de fapt, cît sîntem de mici, chiar dacă ne credem atît de mari. Şi ne-a arătat că toate descoperirile ştiinţei nu au la o adică nici o valoare, dacă vine ceva atît de puternic din natură, despre care, iată, nu ştim mare lucru, după atîtea luni din decembrie omenirea tot încearcă să afle răspunsul. Noi am fi crezut că va fi o criză stinsă foarte repede. Pentru că nu, omul a ajuns pe lună, omul a inventat rachete, comunicăm într-o clipită, copiii iată învaţă on line, ştiinţa a progresat, mai e puţin şi se descoperă şi antidotul la cancer, şi, totuşi, iată, un virus atît de puternic care a îngenuncheat omenirea. Asta spune foarte multe, sîntem extrem, extrem de vulnerabili. Sîntem foarte mici, deşi ne credem foarte mari".

Citește și: Medicul Monica Pop sare în apărarea lui Adrian Streinu-Cercel: 'Manevră politică!' .