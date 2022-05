Întoarcerea la omul primitiv

China se joaca pentru moment cu sufletele consumatorilor occidentali. Epoca consumerismului isi va arata limitele si oamenii vor deveni primitivi. Bataia la raft si la benzinarie va fi o realitate distopica in anumite state din lume. Putin si Xi nu sunt atat de nebuni pe cat vrem noi sa credem, sunt mult mai cinici si inteligenti decat ne imaginam. Alaturi de America au redesenat marea resetare pana la cele mai mici detalii. Tot ceea ce vedem in ultimii doi ani, de la mascarada medicala la cea militara, este un scenariu pregatit minutios.

Brusc peste noapte, Omicronul si mucii fac ravagii in China. Daca in Romania mancam mici si bem bere linistiti cu Omicron langa, in China pericolul este imens. Realizand hilarul situatiei, trebuie sa deschizi ochii si sa te uiti dupa perdeaua de fum. Prima intrebare care iti vine in minte este de ce Shanghai? Iti raspund pe loc. Portul logistic din Shanghai se ocupa de 20% din fluxurile comerciale internationale ale Chinei. Prin inchiderea lui, lanturile de aprovizionare au sarit in aer si de aceea vezi companii, precum Amazon sau Adidas, care plang ca niste copii dupa componente sau produse. Daca trecem sa ii analizam pe cei care depind de materiile prime din China, vom vedea o lista lunga de CEO cu avc-ul pe drum. Winter is coming!

Aceste lockdown-uri succesive sunt gandite diabolic. Azi Australia, maine Sua, poimaine Europa si cand totul parea ca se intoarce la normal, pac China. V-ati pripit, unde va grabeati asa catre normal? Adica sefii la lume planuiesc resetarea globala de cel putin un deceniu si voi credeati ca scapati cu doua-trei seringi in brat. Nici vorba. Pentru a continua in acelasi registru, tin sa te anunt ca China are 7 din primele 10 porturi logistice din lume. Imagineaza-ti singur consecintele unui lockdown in aceste orase precum Shenzen, Guangzhou sau Beijing.

In alta ordine de idei, tariful transporturilor de marfa s-a dublat in 2021, FMI estimand ca peste un punct procentual din inflatia de azi isi are cauza in acest factor. Daca la primul lockdown de la inceputul mascaradei, companiile aveau stocuri si doar 20% din transporturi aveau timpi de intarziere, astazi peste 80% din marfuri sunt intarziate. Pe langa toate acestea, India in aceste zile a decis stoparea unor exporturi de grau pentru asigurarea securitatii alimentare interne. Superb. Se apropie bataia la raft a “evoluatilor” occidentali.

Revenirea la normal preconizata pentru toamna va cauza un alt set de probleme. Porturile logistice din Sua si UE vor fi inundate de produse, capacitatea de prelucrare a containerelor fiind limitata. Pentru marile companii, bataia se va muta in port. S-ar putea ca la acel moment, virusul ucigas sa se mute iarasi in Occident, desavarsind o saga continua intre pandemie si razboi. Occidentul va deveni primitiv, inundat de oameni simpli haituiti care nu vor intelege nimic. Pe zi ce trece, imi dau seama ca faza a doua de resetare este cel putin la fel de nenorocita ca prima. Cu toate acestea, cu totii suntem aici pe App pentru a va salva, trebuie doar sa ganditi, sa radeti si sa nu va panicati. Ceea ce vom trai noi este nimic pe langa cozile la lapte ale parintilor nostrii sau razboiul bunicilor nostri.

un comentariu de Dana Budeanu, pentru Verdict App