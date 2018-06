Inundațiile ’au suspendat’ vara în Grecia. Localnicii și turiștii, nevoiți să rămână în casă

Localnicii şi turiştii din Grecia care, de obicei, se bronzau pe plajele elene în această perioadă de început de vară, au fost nevoiţi să rămână în locuinţe în această săptămână, întrucât vânturile şi ploile torenţiale au alungat razele soarelui şi au provocat viituri care au afectat mai multe spaţii de cazare, informează Reuter s, preluată de agerpres.

Intemperiile, deosebit de violente, au provocat inundaţii în oraşe şi staţiuni turistice şi au transformat unele străzi în veritabile râuri, provocând îngrijorare în Grecia, o ţară care depinde foarte mult de încasările generate de sezonul turistic estival.Cu apa până la glezne, în mijlocul unei camere inundate, Meletis Rigos, în vârstă de 63 de ani, a dezvăluit jurnaliştilor de la Reuters că un torent de apă murdară i-a acoperit miercuri casa şi grădina din Magoula, un oraş aflat la o distanţă de 24 kilometri vest faţă de Atena."Imediat ce am văzut acel nămol roşiatic venind spre noi, am fugit", a declarat el pentru Reuters TV."Am fost inundaţi în cinci minute", a spus şi Athena, o altă localnică. "Am văzut toată acea apă, un torent venea dintr-o parte, iar alt şuvoi din altă parte, dinspre munte. Unde puteam să fugim dacă nu în interiorul casei?", a adăgat ea.Posturile TV din Grecia au prezentat imagini cu plaje care au fost complet distruse în staţiunile din nordul ţării, inclusiv din Halkidiki şi în apropiere de Salonic. Temperaturile, care de obicei treceau de 30 de grade Celsius în această perioadă a anului, au stagnat în ultimele zile în jurul valorii de 23 de grade.Experţii spun că situaţia a fost cauzată de un fenomen meteorologic denumit Nefeli - ce evocă numele unei nimfe a norilor din mitologia greacă.Vânturi calde s-au format în regiuni ale Europei de Vest şi s-au îndreptat apoi spre Grecia, a explicat Antonis Lalos, directorul departamentului de previziuni din cadrul Serviciului Naţional de Meteorologie."Nimeni nu poate să ştie cu certitudine cum va evolua vremea de la o zi la alta", a adăugat el."Nu, vara nu este pe cale să vină, cel puţin nu în prima săptămână din iulie", a declarat Christina Souzi, prezentatoarea buletinului meteorologic al postului Skai TV.În capitala elenă, mulţi localnici au spus că au decis să îşi amâne planurile de vacanţă şi să rămână în casele lor."Nu am văzut niciodată o astfel de vreme în Atena în timpul verii", a declarat Maria Balafa, o studentă elenă în vârstă de 23 de ani.