Învăţământul dual ar putea deveni realitate în judeţ; oferta educaţională - operatori maşini cu comandă numerică

După ce în ultimii ani reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea au încercat, fără succes, să înfiinţeze clase de învăţământ dual în domeniile cerute pe piaţa muncii, începând cu anul şcolar 2022 - 2023, într-un liceu din Focşani, va funcţiona o astfel de grupă, care va pregăti operatori maşini cu comandă numerică, potrivit Agerpres.

Meseria este una extrem de căutată pe piaţa muncii din judeţ, astfel că doi operatori economici din domeniul mecanicii fine au decis să investească în aceste clase care asigură în primul rând o pregătire practică elevilor, dar şi alte avantaje de natură financiară celor care decid să se înscrie în acest program de învăţământ."La nivelul judeţului Vrancea anunţ cu bucurie că am reuşit să înfiinţăm o jumătate de clasă de învăţământ dual. Este vorba de zece locuri în cadrul Colegiului Tehnic 'Edmond Nicolau' din Focşani, în urma colaborării cu doi operatori economici din judeţul Vrancea, cărora ţin să le mulţumesc că au fost alături de noi. Noi am încercat să promovăm acest învăţământ de câţiva ani, probabil nu suficient de mult, întrucât de abia am reuşit să facem această colaborare cu cei doi operatori. Dar este un învăţământ cât se poate de atractiv şi benefic pentru elevi. Din punct de vedere material, elevii vor beneficia de o bursă din partea operatorului economic, de 200 de lei, la care se adaugă bursa profesională, pe care o au de la stat. Deci un elev care parcurge acest sistem de pregătire poate primi lunar o bursă de 400 de lei. Nu mai vorbim de celelalte beneficii: practica o vor face în cadrul acestor societăţi şi sunt convinsă că atunci când vor termina perioada de pregătire vor deveni buni specialişti şi îşi vor găsi mult mai repede locuri de muncă în judeţ", a declarat inspectorul general al IŞJ Vrancea, Daniela Marchitan.Firmele din judeţ par decise să investească în viitorul acestor elevi, în speranţa că astfel vor avea personal instruit, dar funcţionarea acestor clase se află încă sub semnul întrebării dacă vor exista elevi care să îşi dorească să se şcolarizeze în acest sistem. Autorităţile susţin că există o reticenţă în primul rând din partea părinţilor de a-şi lăsa copiii în învăţământul dual, chiar dacă aceştia au posibilitatea să termine liceul după absolvirea acestei forme de învăţământ şi chiar să meargă mai departe la facultate."La momentul acesta încă este o reticenţă a părinţilor în a-şi trimite copiii în învăţământul profesional şi dual. Noi am demarat o 'Caravană a meseriilor', am mers prin fiecare şcoală şi am încercat să le explicăm părinţilor că este foarte bine ca elevul să parcurgă un astfel de învăţământ, pentru că, până la urmă, e important să ştim cu toţii o meserie după ce terminăm şcoala, astfel încât să ne putem câştiga existenţa. Mai mult, după parcurgerea acestei forme de învăţământ, elevii îşi pot continua studiile liceale, aşa încât să poată accede şi spre învăţământul superior, dacă doresc", precizează reprezentantul Inspectoratului Şcolar.Iniţiativa este salutată cu entuziasm, iar conducerea liceului unde va fi organizată această grupă speră ca acesta să fie doar începutul."Din acest an şcolar avem un nou profil, foarte cerut pe piaţa muncii, şi anume operator la maşini cu comandă numerică. Aceasta înseamnă că elevii vor avea preponderent practică la operatorii economici cu care s-a semnat contractul şi vor primi şi un sprijin material suplimentar de la aceştia. Sperăm să existe interes şi din partea elevilor, având în vedere că sunt multe oferte şi frecvente pentru aceste locuri de muncă. Şi, în principiu, acesta este viitorul: omul care comandă maşina care execută diverse lucrări. Sperăm ca acesta să fie doar începutul", a spus Cristina Trofin, directorul Colegiului Tehnic "Edmond Nicolau" din Focşani.La fiecare început de an, operatorii economici din judeţ sunt convocaţi la Inspectoratul Şcolar Vrancea şi consultaţi cu privire la noile specializări care ar putea fi propuse liceelor din Vrancea pentru a acoperi cerinţa forţei de muncă la nivelul judeţului. Dacă în trecut s-a mai încercat organizarea unor astfel de clase cu specializări ce ţin de domeniul confecţiilor, anul acesta Inspectoratul speră să aibă mai mult succes cu pregătirea elevilor în domeniul mecanicii fine.În lipsa personalului instruit, operatorii economici sunt nevoiţi să caute muncitori în străinătate, îndreptându-se spre ţări precum Sri Lanka sau India sau să aleagă varianta formării personalului la locul de muncă, ce presupune chiar şi un an de zile de pregătire intensivă pentru fiecare persoană care trebuie instruită. Ceea ce, pentru un operator economic, se traduce în timp şi bani."Ne-am implicat în acest proiect din necesitatea de a ne rezolva nişte probleme cu forţa de muncă. Faptul că s-au desfiinţat liceele speciale de profil ne-a afectat foarte mult. Aşteptând, ne-am dat seama că pierdem timpul şi că trebuie să facem ceva. Am încercat să luăm absolvenţi de liceu pe care să îi obişnuim în timp cu această meserie din zona mecanicii fine, dar am considerat că trebuie totuşi reluată activitatea de calificată a oamenilor prin şcolile profesionale, care, din experienţa mea, a fost foarte importantă. Şi în alte ţări pe unde am fost - Germania, Japonia - fabricile au mici ateliere unde fac practică elevii. Am văzut astfel de iniţiative şi la Braşov, la Cluj şi am zis să încercăm să facem şi noi, la Focşani. Mă bucură faptul că am reuşit să demarăm un lucru bun şi la nivel de Vrancea. Nu se va putea face nimic, nici medicină, nici agricultură, fără să ai o industrie bine dezvoltată. Industria îşi pune amprenta pe tot. Iar în industria mecanicii fine, fără nişte cunoştinţe temeinice, nu prea poţi răzbi şi avea rezultate. Dacă în alte industrii, în două - trei luni, poţi pregăti o persoană, la noi lunile sunt ani", spune Gheorghe Stan, directorul general al unei firme specializate pe zona mecanicii fine din Focşani, unul dintre operatorii economici care au decis să investească în pregătirea elevilor în cadrul învăţământului dual.Societatea care a investit de-a lungul anilor în tehnologizare, dar la fel de mult şi în pregătirea personalului are la acest moment trei studenţi pe care îi sprijină şi încurajează să îşi desăvârşească educaţia. Acest proiect, odată demarat, ar putea fi un câştig şi pentru firmă."Dacă în urma acestui proiect unul sau doi elevi vor deveni colegii noştri, ar fi suficient. Eu încerc de ani de zile şi accept orice solicitare din partea liceelor ca elevii să vină să facă practică, să apară în sufletul lor această dorinţă de a merge în direcţia în care mergem noi. Faptul că anul trecut a venit primul elev să se angajeze la noi, după ce a dat Bacalaureatul, ne-a dat o mare satisfacţie şi încrederea că e bine să continuăm. În afară de asta, sunt investiţii la care întrevezi rezultatele şi altele în care mergi cu speranţa că o să fie bine. Părerea mea e că şcoala, odată pornită, e un lucru bun şi cineva trebuie să-şi asume în anumite momente şi acest aspect", a fost de părere Gheorghe Stan.Săptămânal, pe listele cu locuri de muncă publicate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vrancea, sunt publicate anunţuri de angajare pentru strungari, frezori, sudori sau lăcătuş mecanic, semn că cerinţa pe piaţa muncii pentru aceste meserii este foarte mare.