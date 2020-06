Ioan Ardelean, Maia Morgenstern şi Alina Nelega, printre membrii juriului de preselecţie al Galei HOP 2020

Ioan Ardelean, Maia Morgenstern, Alina Nelega, Leta Popescu, Marius Turdeanu sunt cei care vor decide cine intră în competiţia finală la Gala HOP 2020.

Potrivit paginii de Facebook a evenimentului, preselecţia se va face pe baza vizionării înregistrărilor video trimise de actori.Tema ediţiei este "Teatru coregrafic. DansActorul ca fenomen al teatrului actual", data limită de trimitere a materialelor pentru înscriere fiind 15 iulie, precizează organizatorii.Gala Tânărului Actor - HOP este un program cultural de interes naţional, cu desfăşurare anuală, scopul evenimentului fiind promovarea şi lansarea tinerilor absolvenţi din învăţământul superior artistic, de stat şi particular.Prima ediţie a avut loc în anul 1998 sub direcţia regizorului Cornel Todea, direcţie pe care a exercitat-o până în anul 2012.În perioada 2013-2015 direcţia artistică a evenimentului i-a revenit regizorului Radu Afrim iar în perioada 2016-2018 gala HOP s-a desfăşurat sub bagheta profesorului şi actorului Miklos Bacs.În 2019, dansatorul şi coregraful Gigi Căciuleanu a preluat direcţia artistică a Galei.Gala se desfăşoară sub forma unui concurs deschis tuturor absolvenţilor facultăţilor de teatru din Bucureşti şi din ţară.