Ioan Aurel Pop explică de ce nu vrea să candideze la prezidențiale. Mărturisește că a fost tentat să intre în politică

Unul dintre intelectualii de vârf ai României a fost invitat de-a lungul timpului de mai multe partide, fie să se alăture unui proiect politic, în calitate de membru, fie să candideze ca independent, inclusiv pentru alegerile prezidențiale din 2024.

Formațiunile din țara noastră sunt în criză de lideri, așa că sunt nevoite să se orienteze către figuri publice cât mai credibile, din afara sferei politice.

În ultimii ani, despre încercarea de cooptare a istoricului Ioan Aurel Pop a vorbit cel mai mult George Simion, liderul AUR.

Profesorul universitar a lămurit în cadrul unui interviu acordat ziare.com de ce nu-și dorește să intre în cursa electorală și nici măcar să semneze vreo adeziune de membru.

„Am fost tentat să intru în politică după Revoluție, în 1990”

Președintele Academiei Române își dorește să continue activitatea administrativă și de cercetare. La un moment dat a fost tentat să intre în politică, dar a renunțat la idee.

„Din punctul meu de vedere sunt două impedimente. Primul, eu consider funcția de președinte al Academiei Române cea mai importantă pe care am putut-o eu dobândi, pentru că eu m-am afirmat toată viața pe calea erudiției, pe cale profesională.

Funcția de președinte al României e o funcție politică și nu m-a interesat viața politică, în general. Am fost tentat la 35 de ani, după Revoluție, atâția aveam în ‘90. Dacă nu am intrat atunci, nu mă interesează nici acum.

În al doilea rând, au trecut anii, am și eu o vârstă. Am fost rectorul celei mai mari universități din țară, timp de opt ani, cât permite legea. Niciodată nu m-am gândit să fentez legea, am avut două mandate. Dacă cu ajutorul lui Dumnezeu voi fi președinte Academiei tot două mandate, cât permite legea, este apogeul carierei mele. Mai mult nici nu trebuie și nici nu se poate”, a declarat Ioan Aurel Pop.

„Mai mult nu-mi trebuie. M-a onorat țara și poporul meu mai mult decât speram eu vreodată”

Nicio funcție nu-i poate oferi profesorului Pop o satisfacție mai mare decât cea de președinte al Academiei Române.

„Mai mult nu-mi trebuie. M-a onorat țara și poporul meu mai mult decât speram eu vreodată. Nu am acceptat decât funcții în care am ales pe criterii profesionale. Pentru meritul meu ca istoric, ca savant, le las altora”, a mai transmis Ioan Aurel Pop.