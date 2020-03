Ioan Mang (PSD): Mă aştept ca premierul să fie votat; PSD va asigura doar cvorumul, nu-l va vota

Preşedintele PSD Bihor, Ioan Mang, a declarat joi că PSD nu-l va vota pe premierul desemnat Florin Cîţu, deşi PSD va asigura cvorumul, el afirmând şi că au scăzut mult şansele de a organiza alegeri anticipate.

"Părerea mea este că dacă domnul Iohannis a respectat decizia Curţii Constituţionale şi a propus un premier care să-şi creeze o majoritate aşa cum spune Constituţia, atunci PNL, săptămâna viitoare, când va fi votul, va trebui să-l voteze pe domnul Cîţu. În caz contrar, se adevereşte faptul, bănuiala unora, că de fapt din nou s-a propus un om doar ca să nu fie votat, ceea ce Curtea a spus că nu este corect. Şi nu este în spirit constituţional. Eu mă aştept să fie votat. PSD nu-l va vota. Va participa la şedinţă ca să asigure cvorumul, dar nu-l va vota. Vom vedea după acea şedinţă ce se întâmplă," a declarat, în conferinţă de presă, liderul PSD Bihor, potrivit Agerpres.

În ce priveşte alegerile anticipate, Mang a declarat că au scăzut mult şansele de a le organiza.

"Sigur nu pot fi anticipate pe actuala ordonanţă dată în noaptea celor 25 de ordonanţe, pentru care nu a ieşit nimeni în stradă. Pe de altă parte, PNL nu ar avea şanse mari de câştig. Când tai Programul prima casă şi în locul lui bagi Programul ultimul porc, cine să te mai voteze? Fraierii! 'Ultimul porc' este programul făcut acum de preşedintele ANSVSA. Cine are porc în gospodărie, adică toţi ţăranii din România, nu are voie să-l reproducă, să ducă scroafa la vier şi nu are voie să-l plimbe între gospodării. Aşa scrie în ordinul lui", a declarat Ioan Mang.

Cirește și: Sondaj INCREDIBIL! Ce preferă româncele când aleg destinația de vacanța - 63% dintre femei doresc acest lucru...

Alte motive pentru care nu vor câştiga liberalii, a spus Ioan Mang, sunt legate de salarii şi pensii şi mai ales de blocarea investiţiilor, a PNDL-ului sau trimiterea unor primari în instanţe "pe prostii".

În ce priveşte pregătirea alegerilor locale, în PSD Bihor au fost desemnaţi circa 70% din candidaţii de primari, chiar şi candidatul pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean, în persoana lui Ioan Mang, actual vicepreşedinte al CJ Bihor.

În ceea ce priveşte comunităţile cu populaţie preponderent maghiară, cele 23 de localităţi nu au fost incluse în procentul de 70%, deoarece acolo va fi dificil de stabilit un candidat PSD.

Potrivit acestuia, mai sunt câteva sondaje în lucru, urmând să fie stabiliţi şi ceilalţi candidaţi. Pentru funcţia de primar al municipiului Oradea, candidatul va fi stabilit săptămâna viitoare, cel târziu până pe 15 martie.

Preşedintele PSD Bihor a menţionat că organizaţia judeţeană are candidaţi foarte buni chiar în câteva comune cu primari PNL, având speranţa că vor câştiga cel puţin cinci primari în plus.

"Nu mă lupt să aduc primarii de la PNL la PSD, ci mă lupt să-i înving", a conchis Mang.