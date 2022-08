Ioan Mircea Pașcu, despre scandalul Codrin Ștefănescu - Liviu Dragnea: 'Este o răfuială tipic mafiotă'

Fostul europarlamentar PSD Ioan Mircea Pașcu consideră că Liviu Dragnea și Codrin Ștefănescu oferă „un spectacol grotesc” după ce Dragnea a cerut APP să nu-i mai folosească numele și imaginea, a trimis un mesaj pe un grup intern de partid cu acuzații la adresa lui Codrin Ștefănescu, iar în replică Codrin Ștefănescu l-a făcut pe Dragnea „monstru” și „iepuraș”.

„Am decis sa îmi încalc regula de a nu comenta despre oameni ca Dragnea și Stefanescu, cei care au imparatit ani de-a rândul PSD-ul!? Dar porcaiala in care au intrat brusc de curând, ma obliga sa îmi încalc propria regula. Este o răfuiala tipic mafiota, cu dezvăluiri bănuite, între doua personaje … “de trista amintire”. Un spectacol grotesc, nedemn de partidul in vârful căruia au stat cocoțați atâția ani!? Iar dacă acest Stefanescu îndrăznește sa vorbească in numele APP, pot sa le spun ca injghebarea politica purtând acest nume nu avea nicio șansa nici înainte sa se rupă caruta între cei doi, pentru simplul motiv ca tot ce ating acești indivizi se usucă și moare instantaneu. Din cauza nocivității atingerii lor! Gata, m-am “răcorit” după trei ani de tăcere!”, a scris Pașcu, pe pagina sa de Facebook.