Ioan Mircea Pașcu s-a DEZLĂNȚUIT: Codrin Ștefănescu e 'un traseist înrăit, exponent al unor interese exterioare, potrivnice partidului'

Fostul președinte al Parlamentului European Ioan Mircea Pașcu îi dă o nouă replică lui Codrin Ștefănescu. Ieri, Pașcu scria pe Facebook că din PSD au fost date ordine pentru distrugerea delegației social - democrate din Parlamentul European.

"Un scurt răspuns lui Stefanescu:

Nu, dle Stefanescu, nu am frustrări si nu sunt nici instrumentul cuiva.

De ce le-as avea si as fi, cand situația in care ai adus dta partidul este clară pentru toată lumea, iar criticile sunt mai mult decat indreptatite?

In ce ma privește, lucrurile au evoluat, ma aflu intr-o noua postura, însă sunt mâhnit ca acest partid - la a cărui înființare, spre deosebire de dta, eu am contribuit efectiv - a putut sa încape pe mâna unui traseist “înrăit” ca dta, exponent al unor interese exterioare, potrivnice partidului, pus exclusiv pe învârteli aducătoare de câștig personal.

Câta diferența - in minus - fata de predecesorii dtale ...!?

Însă, concret, legat de absenta “sprijinului” local care mi-o imputi, te întreb doua lucruri: cum era posibil sa il obțin, cand Sefa organizației - in deplina înțelegere cu dta si cu Dragnea - ți-a trimis la Bucuresti, fără consultarea Organizației, o hârtie de susținere a ... propriei candidaturi?

Si, al doilea: de ce echipa actuala trimisa la Bruxelles este jumătate din echipa trimisa la alegerile anterioare si, in ciuda afirmației dtale ca “trei doamne fac cât 10 Pascu”, nu a prins niciun post in conducerea Parlamentului?

In încheiere, îți spun ca, in afara răspunsurilor la întrebările de mai sus (inclusiv la întrebarea concretă adresată in urma cu o luna pe adresa personală de W-up), continui sa aștept din partea dtale, ca toată lumea, o analiza autocritica a rezultatului atât de slab la alegerile de care te-ai ocupat nemijlocit ...", scrie Ioan Mircea Pașcu pe Facebook.