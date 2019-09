Ioan Mircea Pascu, schimb de replici cu Maria Grapini pe Facebook: 'Poate nu te-ai prins, dar nu te criticam pe tine' / 'Regret modul în care tratezi totul'

Schimb de replici între Ioan Mircea Pascu și Maria Grapini pe Facebook! Totul a plecat de la o postare a fostului europarlamenar, care este revoltat că șoseaua Kiseleff este închisă traficului de la un capăt la altul, pentru o noua “paranghelie”.

„In sfarsit, o “bucurie”: șoseaua Kiseleff este închisă traficului de la un capăt la altul, pentru o noua “paranghelie l”.

Ca sa traversezi pe la Arcul de Triumf spre Domenii, trebuie sa te înscrii intr-un șir interminabil de masini, care se mișcă in ritm de melc, ca sa ajungi la Piața Presei Libere, de unde, speram, se poate reveni înapoi la Arcul de Triumf, tot intr-o lunga coada de masini, care se deplasează in ritm de melc!

Treaba asta ia pe puțin 40 de minute, in fluierăturile aiuritoare ale agenților de circulație stresați și privirile crunte ale jandarmilor, gata sa “inabuse” orice urma de protest!

Sa mai spună cineva ca interesele “adevărate” ale cetățenilor nu sunt respectate și ca Romania nu revine la ... normalitate!?”, a scris Pascu, pe Facebook.

Maria Grapini a reacționat și i-a cerut lui Pascu să fie obiectiv: „Știți bine ca asta se întâmpla si la Bruxelles si la Paris si la Roma si pot continua. Sa fim obiectivi, nu?”.

Pascu i-a dat replica, spunându-i că nu pe ea a criticat-o: „Maria, poate nu te-ai prins, dar nu te criticam pe tine! Pe urma, dacă bruxeleezii sau romanii sunt multumiți, nu înseamnă ca și romanii, ca oile, trebuie sa fie și ei multumiți! In sfârșit, văd ca ai devenit mai “catolica decât Papa” de când ai fost nevoită sa intri in PSD, in ultima clipa, ca sa prinzi locul pe care l-ai primit in dauna unor pesediști adevărați, nu “vopsiti”.

Și te rog sa remarci ca tu ai inceput cearta cu mine, deși chiar nu mai văd niciun motiv ca sa trebuiască sa îți demonstrezi “atașamentul” fata de partid, luându-te de mine! In rest, Dumnezeu cu mila, Maria!”.

Maria Grapini a spus că regretă modul în care fostul europarlamentar tratează totul.

„Regret modul in care tratezi totul.Eu nu ma cert dar am dreptul la opinie.M-am abtinut la multe comentarii la care as fi avut ce sa spun.Cat priveste prezenta mea pe lista ar trebui sa recunosti ca am muncit cat zece la un loc.Rezultatele sunt consemnate.Eu nu am cerut sa fiu pe lista si stii si asta! Spre deosebire de tine care nu ai fost validat de organizatia din care faci parte, eu am fost.Si daca la interventiile mele din parlament au rezonat milioane de romani inseamna ca merita sa fiu.Voi munci la fel si nu voi spune altfel decat imi spune constiinta.Ceea ce mi se pare straniu este schimbatea ta fata de mine.Pe vremuri apreciai munca mea.Sa fie schimbarea doar pentru ca ti se pare ca din cauza mea nu esti pe lista? Daca e asa, te asigur ca nu am avut nici o interventie la partid! Am depus deodata documentele de candidatira.Daca eu sunt si tu nu, nu este vina mea nici intr-un caz.Eu zic ca relatiile intre oameni nu trebuie sa se schimbe atunci cand isi schimba locul de munca”, a scris Grapini.