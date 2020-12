Ioana Constantin: 'Votul este sărbătoarea democrației. Mișcăm România prin vot!'

Secretarul executiv al PMP, Ioana Constantin, a votat în această dimineață și a lansat un apel către toți româmii, să iasă în număr mare să-și exercite acest drept constituțional.

„Votul este sărbătoarea democrației. Mișcăm România prin vot!

Am votat devreme în această dimineață, cu încredere. E un vot important nu atât pentru politicieni, cât pentru România. Azi decidem următorii 4 ani. Azi decidem cum va arăta România în fiecare zi, în următorii 4 ani. Am votat pentru o Românie puternică, prosperă, unită. Am votat pentru competență, pentru transparență, pentru oameni care iubesc și respectă România.

Se Votează în siguranță. O prezență ridicată la vot azi înseamnă o Românie puternică. Mergeți la vot, oriunde vă aflați. E un vot pentru noi toți.

La mulți ani tuturor sărbătoriților!”, a scris secretarul executiv al PMP pe pagina sa de Facebook.

