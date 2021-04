Ioana Ene Dogioiu îi dă dreptate lui Cîţu: 'Un premier care cere voie, care se roagă este o cârpă'

Jurnalista Ioana Ene Dogioiu îi pune în faţă lui Dacian Cioloş propria declaraţie din 2016, de la demiterea ministrului Culturii. Jurnalista afirmă că premierul Cîţu are dreptate să demită orice ministru doreşte, iar un premier care cere voie înainte de a-şi exercita atribuţiile este "o cârpă". "Nu e nicio agresie. Este normalitatea unui guvern funcţional", afirmă Ioana Ene Dogioiu.

"„Am propus astăzi domnului Președinte revocarea domnului Vlad Alexandrescu din funcția de ministru al Culturii și numirea doamnei Corina Șuteu în această funcție.

Nu am să revin asupra acestei demiteri, pentru că modul în care un ministru operează și reacționează într-o situație de criză cum este cea de la Opera din București este decisiv pentru capacitatea și credibilitatea sa de a-și gestiona domeniul și de a soluționa ulterior situații similare într-un mediu profesional cum este cel al culturii.

Regret totuși că am ajuns aici și mai ales regret modul în care domnul Alexandrescu a înțeles să-și încheie mandatul.” Premierul Dacian Ciolos, 3 mai 2016. Jale pe Facebook si atunci, desigur.

D. Ciolos avea dreptate atunci, F. Citu are dreptate acum. Premierul este seful echipei. Lucreaza cu cine vrea, da afara pe cine vrea, cand el demisioneaza cabinetul este integral demis, el angajeaza raspunderea guvernului. Prerogativele lui sunt intacte, indiferent daca este guvern tehnocrat, monocolor sau de coalitie. In guvern nu e democratie, nu se voteaza. Decide premierul. Toate acestea sunt in Constitutie.

Un premier care cere voie, care se roaga este o carpa. Ce nu are el voie este sa schimbe impartirea portofoliilor pe partide si compozitia politica. Da afara un ministru, cere partidului titular alt ministru. Si asta este valabil indiferent de numele premierului, se numeste principiu si se aplica tuturor. Se aplica si daca premierul era de la USR-PLUS dadea afara un ministru liberal si cerea liberalilor inlocuitor.

Asa ca nu e nicio agresiune. Este normalitatea unui guvern functional in care premierul a aratat cartonasul rosu unui ministru si a asteptat un inlocuitor care trebuia sa vina rapid pentru a nu lasa in criza Sanatatea", scrie Ioana Ene Dogioiu pe Facebook.