Ioana Mihăilă prezintă bilanțul celor 4 luni de mandat. Ce i-a transmis lui Florin Cîțu / VIDEO

Ioana Mihăilă, fostul ministru al Sănătății, a susținut marți, 7 septembrie, o conferință de presă în care a prezentat mandatul bilanțului. „Acum 4 luni, la preluarea mandatului, ne-am stabilit trei priorități, pe lângă gestionarea pandemiei: fonduri europene, reforma spitalelor”, a spus Ioana Mihăilă. Ea a vorbit despre proiectele pe care le-a făcut în ultimele patru luni și a spus că îi pare rău că premierul Florin Cîțu a introdus sănătatea în disputa politică, făcând apel la responsabilitate.

„Îmi pare rău că premierul introduce sănătatea în disputa politică și fac apel la responsabilitate. Domnul premier Florin Cîțu a spus că nu înțelege cum oamenii din centrele de vaccinare sunt neplătiți de 2-3 luni, deși știa din aprilie că banii alocați MS sunt insuficienți. Într-o adresă din 28 aprilie i-am prezentat situația financiară – că nu sunt suficienți bani pentru centrele de vaccinare, pentru programele de sănătate. În privința salariilor personalului medical, i-am atras atenția că numărul de medici și asistenți a crescut. Am explicat că în ceea ce privește programele de sănătate, care includ vaccinarea anti-COVID, vaccinurile pentru copii, tratamentul pentru TBC și HIV, a fost informat că mai are nevoie de 620 de milioane de lei pentru a ajunge la nivelul anului 2020. Era precizat că fondurile de 240 milioane lei pentru marii arșii sunt insuficiente. Pentru personalul pentru vaccinare i-am spus că e nevoie de suplimentare. MS nu a putut redistribui fonduri din alte articole bugetare, pentru că Legea bugetului prevedea un plafon. Fondurile au ajuns până la finalul lunii mai. Începând din luna aprilie, dl prim-ministru a avut detaliat necesarul de bani pentru fiecare capitol bugetar. În 8 iunie am trimis Guvernului un memoriu. Dl prim-ministru știa că bugetul era la fundul sacului. Singurele răspunsuri din partea dlui prim-ministru au fost cele legate de faptul că va rezolva la rectificare. Din iunie până în august am făcut transferuri între mai multe programe pentru a putea asigura nevoile stringente ale pacienților. Am mutat banii pentru trimestrele III și IV pentru centrele de vaccinare. Am prezentat Ministerului Finanțelor o HG returnată neavizată pentru asigurarea de fonduri pentru vaccinul tetravalent. Faptul că astăzi vorbim de lipsa de resurse și neplata salariilor se datorează exclusiv iresponsabilității premierului Cîțu.”, a spus Mihăilă, care a prezentat bilanțul celor 4 luni de mandat.

„Acum puţin peste patru luni, împreună cu echipa de la minister ne-am stabilit trei priorităţi. La capitolul investiții am realizat progrese reale, vorbim despre spitalul Regional de la Iași, contractul a fost semnat în aprilie. Contractul de proiectare tehnică va fi semnat în septembrie. La Cluj contractul se va semna în noiembrie contractul de proiectare. Totodată s-a demarat, cu scopul asigurării finanţării a încă două spitale regionale. Am deblocat proiectele de construire a celor trei centre de mari arşi. La Timişoara a fost finalizat proiectul tehnic pentru construire, semnară contractului se va realiza în februarie 2022. La București au fost obţinute autorizatile de construire şi demolare, contractarea lucrărilor de construcţie, în ianuarie 2022. La Timiș, autorizaţia de contruire va fi obţinută luna viitoare. A fost semnat proiectul de lege dintre România și BCE aferent de 250 de milioane de euro. Banii vor fi folosiţi pentru cele două spitale de arşi din București și Tg. Mureș. Vor fi dotate cu echipamente 7 centre de radioterapie. În PNRR, componenta sănătate are alocat un buget de 2,9 miliarde de euro. La capitolul reforme, în ceea ce privește spitalele am introdus în legislație criterii pe care membrii consiliilor de administrații din spitale trebuie să le indeplinească”, a mai spus fostul ministru.

Potrivit ministrului, luna trecută a fost aprobat proiectul de lege pentru ratificarea acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, aferent finanțării adiționale în valoare de 150 de milioane de euro. Acești bani vor fi utilizați – spune ministrul - pentru finanțarea lucrărilor de construcție și de dotare a celor două centre de arși din cadrul Spitalului de Copii „Grigore Alexandrescu” și la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

Tot din finanțări de la Banca Mondială, ministrul a spus că vor fi dotate cu echipamente 7 centre de radioterapie, a căror licitație a fost demarată și finalizată în decursul lunilor în care ministerul a fost condus de USR PLUS.