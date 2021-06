VIDEO Ioana Mihăilă spune că s-a activat planul roșu pentru incendiul de la spitalul de copii din Iași

Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a declarat marti, la Parlament, despre incendiul izbucnit la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, că din informațiile pe care le-a primit până acum, s-a activat planul roșu de intervenție și că s-au evacuat 9 pacienți dar nu știe starea acestora.

Întrebată dacă va merge la fața locului în această seară, ea a răspuns: „Daca e nevoie, da. Nu am luat decizia, vreau sa vad cum evolueaza lucrurile”.

Ministrul nu a mai vrut sa faca declaratii cand a fost intrebata de ce ard spitalele in Romania. „Atat am avut de declarat in acest moment”, a spus Mihăilă.