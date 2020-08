Iohannis a trădat PNL pentru prima dragoste - Președintele, în campanie alături de FDGR. Liberalii susțin că nu s-au supărat

Candidatul PNL pentru funcţia de primar al municipiului Sibiu, Adrian Bibu, şi preşedintele Consiliului Judeţean (CJ), Daniela Cîmpean, candidat liberal pentru un nou mandat, nu sunt deranjaţi de vizita preşedintelui Klaus Iohannis din urmă cu o săptămână, când a discutat despre proiectele viitoare şi s-a plimbat prin centrul oraşului cu primarul Astrid Fodor, candidat al Forumului Democrat al Germanilor (FDGR) pentru al doilea mandat, şi cu candidatul Forumului pentru preşedinţia CJ, Gabriel Tischer, transmite Agerpres.

Întrebaţi dacă se aşteaptă să fie vizitaţi de preşedintele Klaus Iohannis, ca să discute de viitoarele lor proiecte, atât preşedintele CJ Sibiu, candidat pentru al doilea mandat, cât şi candidatul liberal la funcţia de primar al municipiului Sibiu, au evitat să răspundă, afirmând că nu văd nimic neobişnuit în plimbarea preşedintelui cu contracandidaţii FDGR.

"Eu pot să vă spun un lucru de săptămâna trecută. Eu din vizita preşedintelui de săptămâna trecută am înţeles că domnul preşedinte a venit să vadă fotografia fotografului Sebastian Marcovici. Din câte ştiu, dânsul are o simpatie pentru lucrările domnului Sebastian Marcovici şi a venit pur şi simplu să vadă o expoziţie", a declarat sâmbătă, Adrian Bibu, candidatul PNL la funcţia de primar al Sibiului.



Preşedintele CJ Sibiu, Daniela Cîmpean, spune că vizita preşedintelui din ziua de sâmbătă, 8 august, este la fel ca şi precedentele.



"Foarte pe scurt. Deci, nu este pentru prima dată când domnul preşedinte vine la Primăria Sibiu. A venit şi cu alte ocazii şi nu văd de ce aş da o altă conotaţie", a afirmat Daniela Cîmpean.



Cîmpean a spus că şi ea are pe pagina ei de Facebook fotografii cu Klaus Iohannis, după ce a aflat de la jurnalişti că Gabriel Tischer, candidatul FDGR la funcţia de preşedinte al CJ Sibiu, şi-a publicat pe coperta paginii electorale de Facebook o fotografie cu preşedintele ţării.



"Şi eu mi-am afişat o fotografie cu domnul preşedinte la Cincu şi nu s-a făcut atâta circ. Nu văd nimic neobişnuit", a explicat preşedintele CJ Sibiu, Daniela Cîmpean, candidat PNL pentru al doilea mandat.



Prezentă la conferinţa de presă, Raluca Turcan, lider al PNL Sibiu, a ţinut să precizeze că în această campanie liberalii vor vorbi doar despre sibieni şi proiectele liberalilor.



"Aş dori să vă spun şi eu două cuvinte şi evident că va spune şi doamna preşedinte Cîmpean. Ziua de astăzi este despre depunerea candidaturilor pentru preşedinţia Consiliului Judeţean, pentru Primăria Municipiului Sibiu şi pentru echipele de Consiliu Local şi Consiliu Judeţean. Aş vrea să vorbim, dacă sunteţi de acord, despre proiecte, despre sibieni, despre ceea ce pot să facă toţi candidaţii PNL care intră în competiţia pentru alegerile locale. Şi încă ceva, în toată această campanie vom vorbi despre sibieni şi despre ce putem face noi", a declarat, sâmbătă, Raluca Turcan.

Potrivit unei postări de duminică, 9 august, pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Municipiului Sibiu, preşedintele Klaus Iohannis s-a plimbat cu primarul FDGR, Astrid Fodor, candidat pentru al doilea mandat şi candidatul FDGR pentru preşedinţia CJ Sibiu, prin centrul istoric al oraşului, unde au văzut o expoziţie de fotografie.



"Sâmbătă, 8 august, Preşedintele României, Excelenţa Sa, domnul Klaus Iohannis s-a întâlnit cu primarul Astrid Fodor. Discuţiile s-au axat pe proiectele pentru dezvoltarea Sibiului pe care le-a planificat primarul Astrid Fodor pentru următorii ani. In Piaţa Mare, Preşedintele Iohannis şi primarul Astrid Fodor au revăzut câteva dintre momentele importante ale anului 2019, prin fotografiile expoziţiei Focus Sibiu", este anunţul Primăriei Municipiului Sibiu, însoţit de fotografii din timpul vizitei preşedintelui Iohannis.



Înainte să fie ales preşedinte al României, Klaus Iohannis a fost lider naţional atât al PNL, cât şi al FDGR şi primar al municipiului Sibiu.