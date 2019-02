Iohannis, la Summitul din Slovacia: Aprofundarea cooperării între NATO și UE este necesară

Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, după Summitul Formatului București 9, desfășurat în Slovacia, că este necesară aprofundarea cooperării între NATO și UE în cât mai multe domenii de interes comun și că președinția română a Consiliului UE susține inițiativele în securitate.

„Am asistat la începutul acestei luni la un moment istoric. Mă refer la semnarea acordului aderării Republicii Macedonia de Nord la NATO. România deține președinția Consiliului Uniunii Europene, iar una dintre temele importante o constituie susținerea pentru dezvoltarea inițiativelor UE în domeniul securității și apărării. Aprofundarea cooperării între NATO și UE este necesară în cât mai multe domenii de interes comun”, a declarat președintele Klaus Iohannis, joi, la Summitul Formatului București 9, desfășurat în Republica Slovacă, conform Mediafax.

Klaus Iohannis a transmis că susține continuarea politicii porților deschise de către alianța nord-atlantică.

„În urmă cu 4 ani, puneam bazele acestei inițiative care capătă tot mai multă consistență. Întâlnirea a avut o încărcătură simbolică aparte. Suntem la început de an aniversar pentru NATO, care sărbătorește 70 de ani de existență. Principalele concluzii se reflectă in declarația comună pe care am adoptat-o. Ca și în cazul reuniunilor precedente, am transmis un mesaj clar privind importanța solidarității aliate și a unei relații transfrontaliere solide. Pentru fiecare țară în parte, aceste principii se transformă în acțiuni concrete. România își ia foarte în serios aceste obligații. Aici nu vorbim de lucruri abstracte, ci despre a-i proteja pe oameni. În cadrul reuniunii de astăzi am avut discuții privind evoluțiile din securitate. Am abordat perspectivele avansate. Eu sunt un ferm susținător al continuării de către Alianță a politicii porților deschise. Am reiterat sprijinul ferm al României pentru partenerii din Est, Republica Moldova, Georgia, Ucraina, cât și pentru cei din Balcanii de Vest, dezvoltarea relației lor cu NATO”, a mai spus șeful statului.

Președintele Klaus Iohannis a participat joi la Summitul Formatului București 9, desfășurat la Košice, Republica Slovacă. Pe parcursul zilei, șeful statului a participat la sesiunea plenară „Situația securităţii în Europa, în vecinătatea sa şi în afara ei și implicațiile acesteia în adaptarea NATO”, la Ceremonia de dezvelire a plăcii Comemorative de marcare a 70 de ani de la înființarea NATO și la Sesiunea plenară „Ameninţări hibride- consolidarea rezistenţei”. La finalul zilei, Klaus Ioahnnis a susținut o conferință de presă comună cu Președintele Republicii Slovace, Andrej Kiska, și cu Președintele Republicii Polone, Andrzej Duda.