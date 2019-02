Ion Cristoiu: 'Codruța Kovesi are un comportament precum penalii pe care îi blama, se plânge de abuzuri și că nu are încredere în justiție'

Ion Cristoiu spune că Codruța Kovesi are un comportament precum penalii pe care îi blama, se plânge de abuzuri și că nu are încredere în justiție. Jurnalistul vorbește și de o fotografie din 2014 în care erau toți șefii instituțiilor de forță, care au căzut rând pe rând, până la ultima- Kovesi, potrivit mediafax.

“Domnul președinte Klaus Iohannis a indicat că acest dosar trebuie terminat cât mai repede. Laura Codruța Kovesi nu are interes în lungirea dosarului pentru că trebuie să își clarifice chestiunea. Deocamdată am constatat că doamna Kovesi îi imită perfect pe penali. Cuvântul “penali” a fost introdus de președintele Iohannis și folosit de Kovesi, fiind cei convocați de procurori. Kovesi convocată a devenit penală și ca orice penal din trecut a invocat abuzul, că nu are încredere în justiție. A început cu chichițe avocățești. A negat orice fapt din dosar. Putem spune că doamna Kovesi s-a încris perfect în atmosfera statului de drept din România”, a declarat Ion Cristoiu.

Jurnalistul spune că dacă au fost negocieri secrete pentru ca Laura Codruța Kovesi să fie procuror european, atunci ea va fi pusă în funcție, indiferent de situația din țară.

“Dar în aceste condiții, au toate șansele euroscepticii să mai câștige 10% la europarlamentare. Salvini, Viktor Orban vor invoca dictatura Bruxelles-ul asupra țărilor componente invocând cazul României. Din punct de vedere practic și democratic UE trebuie să țină cont de deciziile unui stat de drept. Nu își pot permite să spună că nu e stat de drept că ar trebui să ne scoată din UE”, a mai spus jurnalistul.

Întrebat de fotografia și textul din anul 2016, de pe blogul cristoiublog.ro, sub numele “Codruța Kovesi și-a executat pe mai toți foștii colegi din instituțiile de forță. Au mai rămas cîțiva în picioare. Cine va urma?”, jurnalistul spune acum, la trei ani de la acel moment:

“Update: doamna Kovesi a dispărut din acea fotografie. Toată echipa a dispărut odată cu Kovesi. (...) Îmi amintesc că era o fotografie pe care eu am primit-o, nu pot spune sursa și înfățișează șefii instituțiilor de forță care au făcut o poză de grup după o reuniune la Brașov în 2014, înainte de alegeri. Este echipa instituțiilor de forță despre care am scris că a fost că a condus România la vremea respectivă. Arătam că toți colegii Codruței Kovesi au fost eliminați în marea lor majoritate prin convocarea la DNA și punerea sub acuzare pentru abuz în serviciu. Este o poză care ar trebui să stârnească melancolia, deoarece și ea a fost convocată tot la un Parchet și tot pentru abuz în serviciu și normal era ca și ea să demisioneze pentru că cei puși sub acuzare au demisionat pe rând”.