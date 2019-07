Ion Cristoiu dă BOMBA ZILEI - Viorica Dăncilă îi pregătește o FUNCȚIE de NEREFUZAT lui Liviu Pleșoianu

Top 5 politicieni din această săptămână este condus de deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, căruia, conform dezvăluirilor lui Ion Cristoiu, premierul Viorica Dăncilă îi pregătește o funcție mare în PSD, de nerefuzat, dar care ar putea fi și primejdioasă pentru parlamentarul social-democrat, scrie Mediafax.

Locul 5 – Rareș Bogdan, europarlamentar PNL

„Păi domnul Rareș Bogdan care fiind trimis la mânăstirea Bruxelles, în exil, printr-o lovitură cumplită dată de domnul Ludovic Orban (...) dacă în locul lui Rareș Bogdan punea un lider mare PNL, îi spunea nu domnul Rareș e... nu a pus-o pe una și mai novice. E o situație dramatică a domnului Rareș Bogdan, cu toată simpatia pe care o am față de omul politic, mai puțin față de jurnalist. Cred că a venit cu ambiție, nu se simte deloc bine la Bruxelles, pentru că nu mai are nicio putere, nu mai are emisiune la televiziune. Nu ai cum să te afirmi acolo, doar dacă ești președintele Uniunii și Junker. Nu, nu are cum și el se simte frustrat și atunci încearcă tot felul de... prin presa prietenească, amicală pe care o are, să tot dea, să rezulte că el acolo e mare, mai găsește ceva pe Facebook dar, nu mai e, gata. Dacă domnul Klaus Iohannis în perioada următoare nu-l ia de gât și nu apare la o manifestație sau ar putea să-l aducă la prezidențiale măcar ca șef de campanie. Nu știu, cel care conduce PNL-ul este Klaus Iohannis și nu Ludovic Orban”, a explicat Ion Cristoiu.

Locul 4 - Viorica Dăncilă, președintele PSD, prim-ministrul României

“Este Viorica Dăncilă care reușise să-i înmormânteze pe toți, v-am spus, v-am atras atenția, nu m-ați crezut. Ea cu stilul ei de Gheorghe Dej, Ghiță Dej, mică, mică, fără zbor, fără nimic, monotonă cum spunea cineva, ca un buletin meteo, reușește. Ați văzut că îi înmormântează pe toți? Face acum niște restructurări, îi pregătește și domnului Pleșoianu o funcție mare în PSD pe acolo, de nerefuzat. Cred că știți că uneori o funcție este compromițătoare, când ești adversar”, a dezvăluit Ion Cristoiu.

Locul 3- Dacian Cioloș, europarlamentar USR-PLUS

“Domnul Dacian Cioloș care este, foarte important, pentru că acum este clar că el reprezintă prin grupul pe care îl are Macron, partea franceză, în România. Marea întrebare este acum dacă la congres va fi el sau dacă va fi Dan Barna? Normal ar fi să fie el candidat, că se pare că are mai mult decât Dan Barna, dar...”, a spus Ion Cristoiu.

Locul 2- Klaus Iohannis, președintele României

„Este domnul Klaus Iohannis care acum tot încearcă să reînvie tema corupției, penalilor, nu reușește pentru că PSD-ul este tot mai pro-european, ați observat? Mai avem un pic și PSD-ul o să coboare în Piața Victoriei, sunteți de acord? Și să spună ”Să vină DNA să vă ia”, nu-i așa?”, a susținut Ion Cristoiu.

Locul 1 – Liviu Pleșoianu, deputat PSD

“Liviu Pleșoianu, care sigur a fost victorios la congres. Dacă el reușește să fie dat afară din PSD atunci o să fie candidat independent și va rupe masiv din votul PSD (...) i-am spus să fie atent că în general funcțiile ispititoare sunt foarte primejdioase, uneori”, a afirmat Ion Cristoiu.