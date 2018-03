Ion Cristoiu desființează Legea Defăimării: 'E o insultă adusă românilor'

În REVISTA PRESEI de astăzi, stiripesurse.ro vă propune o analiză a jurnalistului Ion Cristoiu pe tema Legii Defăimării, un proiect controversat pe care liderul PSD Liviu Dragnea l-a lansat în dezbatere publică.

Evenimentul Zilei:

Ce înseamnă declarații antiromânești? În interviul de la România tv, Liviu Dragnea ne sugerează c-ar fi vorba de declarațiile unor europarlamentari români despre Legile Justiției.

Legile Justiției sînt produsul unui partid politic. Se identifică acestea cu românismul? De ce ar fi critica lor echivalentă unor declarații antiromânești?

PSD împărtășește teoria Statului paralel. Această teorie e susținută și în declarații în afara țării. Înseamnă că Monica Macovei, Cristian Preda să le acuze ca fiind antiromânești. „Prin aceste declarații e sabotată țara.” Cum e sabotată?

Se știe că la Uniunea Europeană europarlamentari din Opoziție fac declarații critice la adresa unor măsuri luate de guvernarea PSD-ALDE. Cum reușesc ele să saboteze ditamai țara?

Liviu Dragnea și propaganda PSD răspund că ele sînt luate în serios de oficialii UE, de cancelariile occidentale, de presa din Vest.

Păi dacă e așa, problema nu o reprezintă cei care spun minciuni peste hotare despre România, ci cei care le iau în serios.

Dacă sînt minciuni, de ce nu încearcă PSD, partid de guvernămînt, partid cu un grup europarlamentar puternic, să le contracareze prezentînd adevărul? N-ar fi mai bine dacă opera de sabotare a țării ar fi contracarată de PSD-ul patriotic prin activitate politico-diplomatică puternică, inteligentă decît prin inițierea unei legi a Defăimării, o lege care, votată, chiar că ar sabota România prin imaginea de țară întoarsă la delictul de opinie?

Adevarul:

După aproape două ore de urmărire a discursului anual al lui Putin privind starea naţiunii am avut impresia că am asistat la o conferinţă a lui Kim Jong-un pe tema doctrinei Juche. Degeaba îndemnau scribii de la RT „Ascultaţi-ne acum!“ în condiţiile în care mesajele nu le erau adresate nici SUA, nici UE şi nici NATO. De exemplu, jurnaliştii independenţi de la The Insider au demascat nouă minciuni din adresarea lui Putin despre previziuni demografice, problematica pensiilor precum şi costurile totale ale asistenţei medicale din Federaţia Rusă. Toate au trecut parcă pe neobservate.

Evident că presa internaţională a accentuat discursul militarist al liderului de la Kremlin, chiar dacă durata acestuia fusese de 37 minute, reprezentând doar 31,6% din întreaga adresare.

De-ar fi să-i credem pe cuvânt, ruşii s-ar afla în posesia unor noi arme hipersonice, rachete de croazieră cu propulsie nucleară, noi rachete balistice intercontinentale, drone subacvatice, dar şi arme laser.