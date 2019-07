Ion Cristoiu dezvăluie de ce s-a întors Elena Udrea în România: are două motive clare

Analistul politic Ion Cristoiu afirmă că Elena Udrea este principala beneficiară a deciziei CCR privind completurile de 3,iar acesta este unul dintre motivele pentru care fostul ministru al Turismului a revenit în România din Costa Rica, țara în care a plecat după condamnarea sa în dosarul Gala Bute.

Ion Cristoiu, care este și depozitarul celebrului jurnal al Elenei Udrea, a dezvăluit “pentru MEDIAFAX că un alt motiv al revenirii fostului ministru este o carte despre viața sa în Costa Rica, pe care o descrie drept un coșmar.

“Sunt două motive pentru care Elena Udrea cred eu că a revenit în țară, înțelegând că a plecat din Costa Rica. Primul, pe care îl știu numai eu sau îl bănuiesc numai eu, ține de cartea anunțată de Elena Udrea, că a lucrat, lucrează la ea sau a terminat-o, o carte pe care mi-a semnalat-o mie și m-am angajat public că o vom tipări la Editura Mediafax sub supravegherea mea. Din câte am înțeles, din corespondența minimă cu Elena Udrea, pe această temă, ea era în Costa Rica, probabil că se va relua discuția odată ajunsă în România, această carte se referă la coșmarul prin care a trecut în Costa Rica. E clar că, plecând de la subiectul cărții că Elena Udrea nu se simte deloc bine în Costa Rica, nu numai în închisoare, ci și în realitățile din Costa Rica, și doi, că dacă la un moment dat și intenționează să publice o asemenea carte, chiar fragmente din ea, ar deranja enorm autoritățile din Costa Rica. De asta cred că a plecat”, a declarat Ion Cristoiu.

Jurnalistul a explicat că un alt motiv pentru care Elena Udrea s-a întors în țară este decizia CCR privind completurile de 3, care este în avantajul ei.

“Al doilea motiv al venirii surprinzătoare și pentru mine, trimite la decizia CCR privind completurile de 3. La emisiunea "Gândurile lui Cristoiu" m-am întrebat, după asta am reluat această întrebare și în comentariile de pe cristoiublog.ro, cine sunt cei care beneficiază de această decizie deoarece e limpede că nu Liviu Dragnea pe care din start trebuie să-l scoatem dintre beneficiari. S-a publicat o listă la vremea respectivă, pe primul loc era Vâlcov. Era la un moment și Elena Udrea. Din start am declarat că Vâlcov nu e un personaj important ca să se dea o asemenea decizie, controversată în continuare, după părerea mea, și când a venit vorba despe Elena Udrea, neștiind că va veni, am zis, da, poate să fie o posibilă beneficiară. Acum, când avem știrea că a venit, vă spun că Elena Udrea este principala beneficiară”, a adăugat analistul.

Ion Cristoiu a explicat că în urma deciziei CCR, procesul Elenei Udrea se va relua de la zero.

“Elena Udrea este în următoarea situație: după ce a fost eliberată din Costa Rica, și vă reamintesc, cu un efort planetar de a fi eliberată, chiar în ajunul Crăciunului, dacă țineți aminte am avut mirări față de această iuțeală a autorităților românești, dar și a celor din Costa Rica, decizia de admitere a recursului în anulare trebuia luată de un judecător de la înalta Curte pe 25 ianuarie 2019. S-a amânat, în timp ce la ceilalți beneficiari, cum ar fi Alina Bica, a avut loc ședința de judecată și s-a admis recursul în anușare, în cazul Elenei Udrea s-a amânat până pe 22 aprilie. Atunci s-a decis să se suspende judecata de admitere a recursului în anulare pe fond pentru a se trimite la CJUE în legătuiră cu fondurile europene. Elena Udrea a protestat atunci. Însă eu am scris imediat că e în favoarea ei deoarece, cîtă vreme se amână o decizie dacă se reia sau nu procesul, ea e liberă. E limpede că atunci când va veni decizia de la CJUE ea nu poate fi decât beneficiara unui recurs în anulare deoarece e pe aceeași speță ca și Bica, și ceilalți. Dar, dacă nu ar fi fost decizia CCR pe completurile de 3, procesul ei s-ar fi reluat numai la apel. În urma acestei decizii, judecătorul va decide reluarea la apel, la completul de 5, și, automat, reluarea întregului proces, de la zero, deci de la complet de 3, cu alți judecători”, a explicat Ion Cristoiu.

În opinia sa, reluarea procesului se face în alte condiții decât înainte de condamnare: iese din ecuație Codruța Kovesi, are loc în contextul discuțiilor despre protocoale secrete și a dezvăluirii unor documente secrete de fostul președinte Traian Băsescu, ceea ce ar duce 99,9% la o achitare a fostului ministru.

“Deci, avem pe de o parte, o reluare a procesului de la zero și în acel moment Elena Udrea este nevinovată, nu mai are nicio problemă, deoarece e cel mult acuzată de DNA, completul este altul, obligatoriu, și nu în ultimul rând acest complet va ține seama de dezvăluirile din ultima vreme în legătură cu protocoalele. Din câte știți, Traian Băsescu a arătat pe la televiziuni un document care arată că acuzarea ei de către DNA a fost urmarea unei echipe comune SRI-DNA. La vremea respectivă, acest document a fost scos la apel, nu la fond. După părerea mea, fondul va ține cont de acest document. Și să mai luăm în considerare că procesul, când se va relua de la zero, se va relua într-o altă atmosaferă decât cea care a dus la condamnarea ei. Adică o atmosferă în care bătălia nu mai e atât de importantă, Codruța Kovesi poate că va fi procuror european, deci nu va mai fi acea presiune mediatică asupra judecătorilor. După părerea mea, ea venit și pentru că își dă seama, dacă nu cumva chiar știe, că ea va câștiga acest proces. Oricum, el va dura, luat de la zero încă vreo 2-3 ani. Deci, din punctul aceasta de vedere, ea a venit fiind sigură că nu i se va mai întâmpla nimic. Oricum, în materie de arestare, nu se mai pune problema. Elena Udrea este principala beneficiară acum, sunt 99, 9% șanse de achitare deoarece va fi un alt complet. Procesul în faza inițială a fost un proces Udrea-Kovesi. Poate fi și Bica principala beneficiară”, a susținut analistul politic.

Ion Cristoiu a mai spus că, dacă Elena Udrea va relua bătălia cu sistemul, pe fondul condamnării lui Liviu Dragnea și retragerii PSD din această zonă de dezbatere, nu este exclus ca fostul ministru să se relanseze pe scena politică.

“Udrea vine într-un climat foarte avantajos. Ea continuă bătălia cu sistemul, scoaterea din joc a lui Dragnea și ieșirea PSD din campania împotriva sistemului, a abuzurilor o aduce și pe ea în prim-plan alături de Pleșoianu și alți câțiva care mai susțin această teză din punct de vedere public. Deci poate să se relanseze dacă va susține în continuare această bătălie împotriva abuzurilor sistemului, repet într-un climat în care PSD și comunicatorii PSD s-au retras din bătălie. Elena Udrea are avantajul în această bătile deoarece nu e înregimentată în niciun partid. Nu cred că a venit să candideze la prezidențiale. E foarte bine că a venit, ea trebuie să se apere acum la proces pentru că era aberant. Se relua procesul și ea era în Costa Rica. Este foarte bine din punct de vedere al opiniei publice, e în România, nu mai e fugară, probabil ar putea să vină și Alina Bica. Și ea va fi beneficiara deciziei CCR privind completurile de 3”, a conchis Ion Cristoiu.

Elena Udrea a ajuns în România, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse apropiate fostului ministru al Turismului.

Elena Udrea a fost arestată, în octombrie anul trecut, odată cu Alina Bica în Costa Rica, în baza unor mandate Interpol emise la cererea României după condamnarea în dosarul Gala Bute, însă cele două au fost eliberate în preajma Crăciunului, după decizia Curții Constituționale privind completurile de 5 judecători.

CCR a admis, miercuri, și sesizarea privind conflictul dintre Parlament şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) pe tema constituirii completurilor specializate în cazurile de corupţie, obiecție făcută de Florin Iordache. Prin urmare, magistrații CCR au constatat că a existat conflict juridic de natura între Parlament și ICCJ generat de neconstituirea completelor specializate Astfel, cauzele care nu au sentințe definitive până la 1 ianuarie 2019 vor fi rejudecate pe completurile de 5, au precizat sursele citate.