Ion Cristoiu face topul primilor politicieni: 'Ea e ministrul în guvernul SRI-SIE'

Ministrul Justiției, Ana Birchall, se află pe ultimul loc în Top 5 politicienii săptămânii, realizat de jurnalistul Ion Cristoiu, care susține că acest comportament din ultima perioadă al ministrului nu are nicio legătură cu programul de guvernare al coaliției guvernamentale.

Locul 5: Ana Birchall, ministrul Justiției

“ Pe locul cinci este doamna Ana Birchall și din faptul că eu nu știu dacă tot acest tărăboi cu adopția nu își are originea cu o vizită pe care a făcut-o ea mai demult în Statele Unite ale Americii. 2- Observ că divizia presă a binomului nu o critică, deși este ministrul Justiției și 3 – încep să cred că ea de fapt nu e ministrul justiției în Guvernul Dăncilă, ci în guvernul de coaliție SRI-SIE, deci comportamentul ei nu are nicio legătură la ora actuală cu programul de guvernare. Nu este exclus să fie rezultatul unei înțelegeri cu Viorica Dăncilă, adică o pui pe Birchall acolo că are ea o misiune”, a susținut Ion Cristoiu, informează mediafax.ro.

Locul 4 – Șerban Nicolae, senator PSD

“Pe locul patru e Șerban Nicolae care candidează la toate funcțiile din PSD și președinte și prezidențiabil. Nu cred că o ia în serios funcția asta, candidatura, cred că a folosit mai mult ca să iasă în evidență. Eu nu cred în succesul său la prezidențiale. Partidul ăsta trebuie să scoată un candidat la prezidențiale unul fără niciun trecut. Păi are un trecut, cu Iliescu și cu ăla”, a explicat Ion Cristoiu.

Locul 3- Rareș Bogdan, europarlamentar PNL

„Rareș Bogdan, care a primit lecția care acum e la Bruxelles și face ca trenul tot așteptând să revină în România și să facă politică în România. Eu nu-l văd pe Rareș Bogdan la Bruxelles, acolo dacă ești un om, care vrei să faci ceva, înnebunești că nu ai cum să faci, mi-a povestit cineva că acolo nu poți să rezolvi nimic. Acolo e o mașinărie birocratică, cred că nici să schimbi ciorba (...)”, a spus Ion Cristoiu.

Locul 2- Ludovic Orban, președintele PNL

“Pe locul doi Ludovic Orban, pentru că nu era normal ca USR să aibă inițiativa, normal era ca PNL să lanseze această inițiativă, doi – trebuia să demisioneze deoarece eșecul moțiunii de cenzură a fost eșecul PNL pe care ca de obicei nu și l-a asumat, dar probabil că domnul Iohannis nu mai e atât de preocupat de acest partid și ăsta poate fi un semn. Ar trebui să fie neliniștit pentru că teoretic e partidul care ar trebuie să-l propulseze”, a afirmat Ion Cristoiu.

Locul 1 – Viorica Dăncilă, prim-ministru, președinte PSD

“Păi eterna Viorica Dăncilă, (...) nu pierde. Hai să luăm câteva din marile avantaje, în primul rând că a supraviețuit la moțiunea de cenzură, e premier în exercițiu are manetele și nu numai și pungile de bomboane împarte în dreapta și în stânga, merge acum la Bruxelles de unde va veni cu vro binecuvântare de la Uniunea Europeană și în plus după părerea mea este președintele PSD este cel mai convenabil baron local. Toți președinții de până acum ai PSD, o să vedeți că va avea viață lungă în fruntea PSD, s-au confruntat cu un centru foarte puternic Năstase, Ponta. (...) Da, cu care se poate discuta și zice ce vrei, rezolvăm aia, rezolvăm aia, e foarte important din punctul ăsta al PSD. A învins democrația, cu adevărat a căzut dictatura în PSD”, a conchis Ion Cristoiu.

