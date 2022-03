Ion Cristoiu: Fonfleul Găina care a născut pui vii, detronat de fonfleul Arma 3 de la Sinteza zilei

Ion Cristoiu susține că fonfleul Găina care a născut pui vii, din Evenimentul zilei, nu mai e pe locul întâi. A fost detronat de fonfleul Arma 3 de la Sinteza zilei, consideră editorialistul.

Toţi cei care mă duşmănesc (şi n-aş putea spune că sînt puţini) reduc întreaga mea activitate de gazetar de peste cinci decenii la legendarul fonfleu care a fost articolul Găina care a născut pui vii, apărut în numărul din 28 septembrie 1993 al Evenimentului zilei de sub conducerea mea. De atunci am tot explicat că am dat drumul la tipar acestei ştiri, deoarece se înscria într-un lung şir de intervenţii ale ziarului menite a dovedi că România e ţara tuturor posibilităţilor, că ea n-a făcut nici un rău, că o putem lua şi ca o proză.

Osteneală zadarnică.

Articolul Găina care a născut pui vii s-a plasat rapid pe locul întîi în topul gogoşilor de presă.

Şi acolo a rămas...

Pînă sîmbătă, 26 februarie 2022, cînd Antena 3, post cununat de CNN cu sine însuşi, a difuzat în prime time, la prestigioasa emisiune Sinteza zilei, un reportaj video, prezentat şi comentat ca surprinzînd momentul în care o antiaeriană ucraineană a prins în fasciculul proiectilelor inteligente un avion de vînătoare supertehnologizat al Armatei ruse. Înzestrat cu un beţigaş-didactic, pe post de invitat special, Radu Tudor, care se autodefineşte drept analist militar, a explicat la rugămintea lui Mihai Gâdea că acest moment e o mărturie a eroismului de care dă dovadă brava armată ucraineană în confruntarea cu agresorul Vladimir Putin, care Vladimir Putin – a simţit Radu Tudor să ridice stăvilarul zicerilor – e un criminal, un scelerat, un dictator, un Hitler al vremurilor noastre. Radu Tudor trage după el acest lung şir de înjurături la adresa lui Vladimir Putin încă de la debutul crizei ucrainene. E invitat peste tot ca analist militar. L-am auzit zilele trecute, la Radio România Actualităţi deşirînd ca o torcătoare din pasteluri ghemul de lînă al bunicii firul scuipăturilor în ochi la adresa lui Putin. Pentru Radu Tudor, urmărit cu priviri scînteietoare de admiraţie şi respect (ca mata, Babocule!) de Mihai Gâdea, secvenţa în care antiaeriana ucraineană lichidează din scurt un avion ultrasofisticat al lui Vladimir Putin (criminalul, dementul, etc) ne confirmă că un popor cu braţele goale şi piepturile aşişderea poate îngenunchea cea mai puternică armată din lume.

Radu Tudor a debutat la Evenimentul zilei de sub conducerea mea. N-a făcut gazetărie pe vremea lui Ceauşescu. Cu toate acestea, discursul lui despre poporul mic, dar viteaz, care bate Armia cea mai tare din lume mi s-a părut desprinsă din propaganda şi agitaţia naţionalismului ceauşist despre cum cel care apără pămîntul strămoşesc snopeşte în bătăi cu braţele goale Agresorul cel mai puternic din lume.

În studio şi în direct se afla ca invitat general de brigadă Constantin Spânu, Şeful Direcţiei de informare şi relaţii publice a Ministerului Apărării Naţionale.

– Da, da, aproba domnia sa, încîntat, lecţia de bătălie antiaeriană ţinută de Radu Tudor.

Deoarece era îmbrăcat în albastru şi avea fireturi, generalul a atras atenţia telespectatorilor. După însemne mulţi şi-au dat seama că e general de brigadă. Din apariţii anterioare, mulţi ştiau că e ditamai şeful Direcţiei de informare şi relaţii publice, purtător de cuvînt al MApN.

Puţini ştiau însă un mic amănunt biografic:

Generalul de brigadă Constantin Spânu a absolvit Institutul militar de artilerie şi rachete antiaeriene.

Entuziasmul cu care Mihai Gâdea îl asculta pe Radu Tudor poate fi pus şi pe seama faptului că distinsul moderator e de profesie teolog.

În Vechiul şi în Noul Testament ucrainenii nu aveau antiaeriană, dat fiind că nu-i creştinase încă Vladimir Cel Mare. Aerul de superioritate cu care Radu Tudor explică lecţia de război din film poate fi pus pe seama conştiinţei că e una dintre vedetele postului.

Aprobarea dată de specialistul în rachete antiaeriene nu putea fi pusă decît pe seama expertizei de specialist.

De aceea, a doua zi, mulţi telespectatori au spus în dreapta şi-n stînga că zilele lui Putin sînt numărate.

Formidabila sa maşinărie de război e făcută praf şi pulbere de eroica armată ucraineană.

Dovada?

Filmul în care avionul de luptă rusesc ultrasofisticat e doborît de sărmana, dar viteaza, antiaeriană ucraineană.

Toate bune şi frumoase.

Numai că Antena 3 n-a difuzat un reportaj, ci un joc video celebru, Arma 3, vechi de vreun deceniu.

Un joc în care o antiaeriana de jucărie doboară un avion de jucărie.

De sîmbătă, 26 februarie 2022, un hohot de rîs străbate Internetul. Unii îl iau peste picior pe Mihai Gâdea pentru solemnitatea cu care îl roagă pe Radu Tudor să explice jocul video de parcă n-ar avea în faţă un coleg de redacţie, ci pe Henry Kissinger în persoană. Alţii se amuză la aerul de atoatecunoscător al analistului militar Radu Tudor care prezintă un joc video drept un reportaj de război real ca şi cum Leonardo da Vinci şi-ar arăta telespectatorilor Antena 3 Gioconda.

Pe toţi i-a făcut să rîdă siguranţa cu care generalul de brigadă, specialistul în rachete antiaeriene, confundă o antiaeriană dintr-un joc video cu o antiaeriană reală.

Gogoaşa de presă cu Găina mi-a asigurat şi mie un loc unu la ceva.

Sîmbătă, 26 februarie 2022, fonfleul de la Antena 3 m-a detronat împingîndu-mă pe locul 2. Şi nu numai pentru că în Istoria presei nu s-a mai pomenit ca o emisiune altfel de prestigiu să prezinte un joc video drept un reportaj despre o bătălie reală dintr-un război real, ci şi pentru că Evenimentul zilei a publicat textul cu Găina însoţindu-l de un făcut cu ochiul, care sugera că nu e ceva prea serios, în timp ce Sinteza zilei a difuzat şi comentat gogoaşa de presă cu o seriozitate solemnă de şefi de stat major din ţările NATO.

Devenind serioşi, să semnalăm:

1) Unui alt ofiţer o asemenea gafă i-ar fi dat coşmaruri. Şi dacă el, lipsit de un elementar simţ al onoarei militare nu demisiona din înalta funcţie, şefii lui i-ar fi cerut s-o facă. Constantin Spânu n-a păţit nimic pentru gafa care a făcut pe mulţi să se întrebe cît de competenţi sînt generalii români dacă un general de brigadă, specialist în rachete antiaeriene, confundă în direct şi la oră de vîrf o antiaeriană de jucărie cu una adevărată.

2) Greşeala Antenei 3 n-a fost întîmplătoare.

Postul căruia CNN i-a tăiat moţul duce, de la începutul Crizei, o campanie huruitoare în favoarea Ucrainei şi împotriva Rusiei.

Foarte bine.

Un popor precum cel ucrainean, victimă a unei agresiuni, merită să fie apărat. Problema, marea problemă apare cînd se pune întrebarea:

Merită însă sub regimul nobilei poziţii civice de apărare a poporului ucrainean călcarea în picioare a Adevărului?

Eu unul cred că nu.

Pentru că nici o cauză din lume nu justifică manipularea asumată conştient de presă ca mijloc de luptă împotriva Duşmanului.

NOTĂ: Acest editorial este preluat integral de pe cristoiublog.ro