Ion Cristoiu îl MITRALIAZĂ pe Klaus Iohannis: cine a dat punctajele pentru Mesajul președintelui

Jurnalistul Ion Cristoiu susține că mesajele transmise prin intermediul mass media și apoi prin vocea lui Klaus Iohannis constituie punctaje venite de la SRI și SIE, servicii care au susținut protestele din 10 august.

Citește și: Stelian Tănase, scenariu TULBURĂTOR: planul nebunesc al lui Liviu Dragnea

Și a venit Mesajul ca să nu-i spunem Masajul către Națiune al lui Klaus Iohannis.

Față de cele spuse pînă acum Klaus Iohannis n-a adus nimic nou. Mai mult, au fost afirmate de la nivelul Administrației prezidențiale tezele susținute pînă acum de unitățile militare ale SRI și SIE din presă. Nu pentru că președintele le-ar fi repetat papagalicește, ci pentru că tezele au fost primite ca punctaj de susținut de unitățile militare din presă imediat după spargerea mitingului. Mesajul prezidențial a fost o confirmare la înalt nivel a Operațiunii de răstălmăcire a realității văzute de întreaga țară prin transmisiile în direct. Întreaga țară a văzut că provocările la adresa jandarmilor au început de la ora trei. Întreaga țară a văzut că toate gurile de foc ale unităților militare din presă au susținut, timp de o săptămînă înaintea mitingului, că va fi un moment revoluționar, prin care se va trece la un alt nivel:

De la o demonstrație pașnică la o demonstrație violentă, instrument anticonstituțional justificat prin dictatura lui Liviu Dragnea.

Cine a urmărit la televizor în transmisie directă protestul chiar de la ora trei a putut observa că nu era vorba de instigatori, ci de o întreagă atmosferă prielnică agresării jandarmilor. Fără să fi făcut nimic, jandarmii erau agresați, înjurați, insultați. Atmosfera de agresivitate față de jandarmi fusese pregătită de intervenții televizate în genul celei a lui Cozmin Gușă care spunea în direct la Realitatea Tv cu o zi înainte de miting că demonstranților să nu le fie frică, deoarece „Jandarmeria e cea mai slabă armă din MAI”, continuînd cu atacurile la adresa Jandarmeriei: „Jandarmeria are o singura frică, cea legată de pozițiile lor”.

Ce făcuse Jandarmeria ca să stîrnească insulta plătitorului de taxe Cozmin Gușă cum se autointitulează în discurs patronul televiziunii care de ani întregi nu plătește taxe?

Ținuse o conferință de presă, în care, plecînd de la incitările anti-Jandarmerie din perioada premergătoare mitingului, declarațiilor care cereau participanților să fie violenți, să ia cu asalt Guvernul, atrăgeau atenția că mitingul trebuie să fie pașnic. Din ianuarie pînă acum în condițiile unor mitinguri pașnice chiar dacă ilegale, a ocupării carosabilului, a plimbării prin București, a privatizării spațiului public care e Piața Victoriei, Jandarmeria a dovedit o toleranță deseori dincolo de hotarele legale. Ce-o apucase cu o zi înainte de miting? Luase seamă la incitările la violență, la Revoluție lansate în spațiul public de lideri demonstrațiilor, incitări de care nici Realitatea Tv, nici o altă unitate militară din presă nu s-a desolidarizat. În aceste condiții, normal era ca președintele să ceară o anchetă și în legătură cu incitatorii, cu mașinăria care a pregătit atmosfera de provocare a jandarmilor, în genul lui Cozmin Gușă. De unde și pînă unde știa patronul Realității că a doua zi se pune problema ca demonstranților să nu le fie frică de Jandarmerie cîtă vreme pînă acum Jandarmeria a dovedit o toleranță ieșită din comun față de manifestările de stradă? Ce motiv avea Jandarmeria ca brusc să devină violentă? Președintele nu numai că nu face asta, dar mai mult lansează ipoteza că violențele au fost regizate de Liviu Dragnea pentru a justifica reprimarea protestatarilor pașnici:

„Nu cumva cei care vor să îngenuncheze justiţia şi lupta anticorupţie şi-au dorit o diversiune, pentru a construi o tensiune nejustificată şi falsă în societate?”

Eu nu cred că Liviu Dragnea avea interesul să reprime mișcările de stradă. Au fost mișcări de stradă și mai dihai decît mitingul Diasporei, care judecînd după participare se anunța mult sub alte mitinguri de după decembrie 2016. Dar mai ales eu nu cred că Liviu Dragnea e în stare să orchestreze Operațiunea profesionistă care a fost provocarea jandarmilor. Să admitem însă că toți cei care îndemnau la Revoluție, la Să intrăm peste jandarmi! precum Denis Rifai, mai mult decît ziarista lui Cozmin Gușă, sînt agenți sub acoperire ai lui Liviu Dragnea. Să admitem că profesioniștii în provocări de o rară știință ale jandarmilor erau rezultatul unei Diversiuni puse la cale de Liviu Dragnea. Nu era normal ca șeful statului, cel care are informații de la SRI și SIE, să nu se rezume la o insinuare puturoasă și să ne dea mai multe amănunte? Da, era normal. Numai că luni seara n-a fost vorba de un Mesaj, ci de un Masaj. Ca mai toate intervențiile publice ale lui Klaus Iohannis din cei patru ani de mandat.”, scrie Ion Cristoiu, pe blogul personal.