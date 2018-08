Ion Cristoiu intervine în scandalul momentului: 'Augustin Lazăr trebuie să-și dea demisia. A început să o ia razna'

În contextul cererii lui Tudorel Toader de evaluare a activității procurorului general al României, jurnalistul Ion Cristoiu spune că Augustin Lazăr ar fi trebuit să-și dea deja demisia.

„Domnul Lazăr trebuia să-și dea demisia din două motive. Felul în care răspunde.. e o deraiere la el. Tema era: ai semnat sau nu ai semnat protocolul? El a început să o ia razna.. că e penal, că e.. Parcă e un politician român, slab, prost. După a avut o altă teorie care arată că e ceva în neregulă. Cu dosarele Revoluției.. ce treabă are una cu alta.

Se dă startul - Firmele care fac investiții în România pot cere ajutor de la stat. Anunțul lui Dăncilă

Când a fost vorba despre protocolul din 2009, am spus, am demonstrat că e o gravă încălcare a Constituției. Dacă domnul Helvig mai poate avea o justificare și spune că e legal, deși din punct de vedere moral și politic nu mai are justificare. Din punct de vedere legal, domnul Lazăr nu mai are. Cele două instituții nu ai nicio legătură, nu pot colabora”, a spus Cristoiu la Antena3.