Ion Cristoiu, ipoteză INTERESANTĂ după scandalul de la casa familiei Melencu: 'Îmi amintește de cazul Tokes'

Ion Cristoiu emite o ipoteză interesantă cu privire la intervenția de la casa familiei Melencu, spunând că aceasta are la bază un scenariu cunoscut din 1989, de la casa pastorului László Tőkés, de această dată vizat fiind Guvernul. Jurnalistul afirmă că situația a fost de dezamorsată de Mihai Fifor.

"În analiza cazului Caracal, am plecat de la o axioma că nu pot fi atât de mulți proști în același timp și în același loc. În cazul acestei forțări a familiei Melencu de a da probele ADN, mi s-a părut ceva în neregulă, deoarece orice calcul simplu al DIICOT arăta că va ieși cu tărăboi. Apoi, imaginea publică în rândul românilor era că victima este hărțuită și în timpul ăsta criminalul stă bine merci și are televizor în celulă. În consecință, am spus și în intervenția de ieri de la Antena 3, îmi amintește de cazul Tokes, cazul de la care a izbucnit Revoluția. Tokes era preot în Timișioara al bisericii reformate și, pentru anumite încălcări ale eticii bisericii, s-a dat o decizie de mutare a lui într-o altă localitate ca în locul lui să vină alt preot. Deoarece ședea acolo, trebuia să plece. Repet. Biserica reformată a dat în judecată și a obținut o decizie prin care el urma să fie mutat cu forța. Pe 17 decembrie, brusc, autoritățile, dar fără știrea lui Ceaușescu, au hotărât să îl mute. Deși a apărut la fereastră și părea să fie scânteia de la care izbucnește căderea regimului, nimeni nu a amânat acest lucru și a fost urmare a acestei operațiuni din interiorul Securității, Miliției și a celor care au coordonat, printre care un domn Cumpănașu, care nu are legatură cu Alexandru Cumpănașu, răspundea de Departamentul Cultelor", a declarat jurnalistul Ion Cristoiu, pentru MEDIAFAX.

În acest fel, spune Ion Cristoiu, modul în care au intervenit autoritățile în cazul familiei Melencu amintește de acea operațiune.

"Această înverșunare a DIICOT de a o lua pe mama Luizei si pe bunic mi-a amintit de operațiune. Mi s-a întărit credința că este împotriva Guvernului și o operațiune menită să arate că în România nu mai stăpânește nimeni nimic. Sunt câteva amănunte pe care le dau în premieră: în intervenția tv de ieri eu tot nominalizam ce face Fifor, ministrul Birchall, SRI, normal că SRI și Iohannis nu au răspuns pentru că ei sunt instituții "prea importante" pentru noi. Dar, în acest context, Birchall l-a sunat pe procurorul Bănilă spunând că e o nebunie ce se întâmplă la casa Luizei. Bănilă a refuzat să intervină, susținând că procurorul de caz este stăpân și că trebuie să aplice. Procurorul de caz a lipsit însă de la operațiune, erau doar jandarmii, iar procuratura a dat ordin, dar nu a fost prezentă. Doar Jandarmeria era acolo și asta ca să fie pusă pe seama MAI și a Guvernului", povestește Ion Cristoiu.

Jurnalistul spune că cel care a intervenit pentru detensionarea situației a fost vicepremierul și fost ministru interimar de Interne, Mihai Fifor.

"Alarmați, cei de la Guvern și-au dat seama că este în desfășurare o operațiune. Mihai Fifor a intervenit prin intermediul ISU și s-a sfătuit cu medicii să declare că din punctul de vedere medical, ceea ce era adevărat, nu pot să îi ia pe cei doi. Deci ce a urmat a fost datorită intervenției medicilor, nu de la DIICOT, care, repet, nu își dorea cu niciun preț să renunțe și să țină jandarmii și dacă se sinucidea bunicul. E limpede că a fost o operațiune și viza o lovitură dată Guvernului. Ca dovadă că Guvernul s-a prins este și comunicatul dat de MAI și care spunea că trebuie să ții cont și de partea umană.

Ana Birchall spunea că trebuie să obții cooperarea familiei, nu să facă un asemenea spectacol. Nu avem acum cazul Tokes, nu va fi o lovitură de stat, dar e operațiune din lunga serie de demonstrare că nimeni nu mai controlează nimic. Acest caz Caracal , aseară s-a reușit relansarea cazului, la fel ca și cazul Dâmbovița, adâncesc neîncrederea cetățenilor în instituțiile statului. SRI are ca principale responsabilități protecția Constituției, iar la punctul 3 se vorbește despre protejarea instituțiilor statului. Nimic nu poate fi mai periculos decât neîncrederea cetățenilor în instituțiile statului de drept. Rămân stupefiat că nimeni nu intervine pentru a pune capăt acestor operațiuni care adâncesc neîncredere în instituțiile statului român", a mai spus jurnalistul Ion Cristoiu.

Vineri, la casa familiei Luizei Melencu a avut loc un adevărat scandal, după ce jandarmii au mers să pună în aplicare un mandat de aducere la DIICOT a mamei fetei. Scopul era acela de recoltare a noi probe biologice în vederea stabilirii ADN-ului prelevat din probele luate din casa lui Gheorghe Dincă.

Monica Melencu, căreia i s-au prelevat deja o dată probe biologice, a spus și în trecut că nu mai are încredere în autorități și că refuză orice colaborare, suspectând că fiica ei a căzut victimă unei rețele de traficanți, iar acest lucru nu va fi scos la lumină.

Ieri, atât femeii cât și tatălui ei, care și-a aruncat cu benzină pe el în încercarea de a se sinucide, li s-a făcut rău, motiv pentru care medicii au decis să îi transporte la spital. Azi, medicii de la Clinica de Urgență Craiova au anunțat că pacienții au nevoie de psiholog și că orice contact cu anchetatorii le pot agrava starea de sănătate.