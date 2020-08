Ion Cristoiu, ipoteză neașteptată: Traian Băsescu intră în cursă ca bodyguard pentru Nicușor Dan

Ion Cristoiu lansează o nouă ipoteză privind motivul intrării lui Traian Băsescu în cursa pentru Primăria Capitalei: dacă nu a luat această decizie pentru a câştiga, atunci fostul preşedinte, care nu are nimic de pierdut, candidează pentru a se război cu Gabriela Firea, protejându-l pe Nicuşor Dan.

„Nu ştim dacă Traian Băsescu va candida sau nu. Chiar dacă Însăşi Elena Udrea a scris pe Facebook despre asta, câtă vreme n-avem anunţul oficial al persoanei, candidatura lui Traian Băsescu poate fi pusă la capitolul baloane de încercare. Dar chiar şi dacă şi-ar anunţa candidatura, tot n-am putea fi siguri că va candida pînă când nu se înscrie la BEC.

Candidatura lui Traian Băsescu e văzută de toţi comentatorii ca o lovitură dată lui Nicuşor Dan. Prin voturile luate de Traian Băsescu, procentajul lui Nicuşor Dan scade dramatic şi atunci trimisul PNL – USR-PLUS la locale pierde în favoarea Gabrielei Firea. De aici – se spune – marile îngrijorări din tabăra PNL plus USR-PLUS şi marile răsuflări de uşurare din tabăra PSD. La Stânga nu s-a reuşit (din cauza PSD, evident) o coaliţie pentru sprijinirea Gabrielei Firea. Da, dar iată nici la Dreapta nu s-a reuşit. Atins la coarda sensibilă, Traian Băsescu s-a revoltat mai întâi (cum adică, eu nu sunt de Dreapta?!), după care şi-a pus armura, şi-a tras viziera (de luptă cu duşmanul şi nu cu Virusul) şi a pornit la război. Păzea voi cei din partea Dreaptă a scenei politice! Traian Băsescu va face praf şi pulbere nu numai pe Nicuşor Dan, dar şi pe Ludovic Orban, pe Violeta Alexandru şi pe Klaus Iohannis. Nicuşor Dan va pierde şi Ludovic Orban se va întreba în seara eşecului, cum de a cutezat el să-şi bată joc de Traian Băsescu. A fost o satisfacţie de o clipă. Acum plânge în pumni, de se cutremură pe el cămeşa pentru această clipă ce s-a dovedit de rătăcire.

Aşa spun aparenţele.

Supus lor, am avansat pentru emisiunea Gândurile lui Cristoiu de pe MEDIAFAX tot felul de scenarii în care Traian Băsescu se răzbuna pe PNL şi USR dându-i un brânci din şa lui Nicuşor Dan.

Tudor Arghezi invoca într-o tabletă ceea ce franţuzii numesc L’esprit de l’escalier. Expresia desemnează situaţia în care te gândeşti ce ar fi trebuit să-i spui interlocutorului mult mai just decât ai făcut-o cu el faţă în faţă după ce te-ai despărţit de el, de regulă la capătul scării care duce la locuinţa sa. Pe româneşte s-ar spune, gândul de pe urmă. Victima lui L’esprit de l’escalier am fost şi eu în cazul intervenţiei de la MEDIAFAX. După ce-am încheiat înregistrarea, asemenea celui ajuns la capătul scării, mi-am zis Cum dracu de am fost atât de sigur în aprecierea candidaturii lui Traian Băsescu drept devastatoare pentru Nicuşor Dan, pentru că Traian Băsescu, umilit de Ludovic Orban a decis să se răzbune în stil montecristo-ian? O întrebare cu atât mai explicabilă cu cât de regulă sunt prudent faţă de faptele şi vorbele oamenilor politici. Şi dacă mă gândesc că Traian Băsescu e întruchiparea omului politic – fără scrupule când vine vorba de bătălia pentru putere, fără remuşcări când vine vorba de vÂnzarea aproapelui, capabil să-şi justifice fără sovăială prin scopul nobil scuză mijloacele murdare orice crimă – ar fi fost obligat la o prudenţă ieşită din comun.

Prin urmare, după ce-am rostit vorbele despre pericolul reprezentat de Traian Băsescu pentru victoria lui Nicuşor Dan m-am întrebat:

De ce ar candida Traian Băsescu?

Numai şi numai pentru a câştiga.

Orice scor ar obţine candidatul Traian Băsescu decât cel care să-l facă primar al Bucureştilor e umilitor pentru cineva care a fost de două ori preşedinte al României şi, mult mai important, de câte ori a concurat la votul românilor a câştigat.

Şi dacă excludem voinţa de a deveni primar, de ce ar candida Traian Băsescu?

Pentru a ridica scorul partidului?

Oricât de drag i-ar fi lui Traian Băsescu partidul, e greu de crezut că ar candida doar pentru a obţine acolo 10 %.

Altfel spus să fie învins de Nicuşor Dan sau de Gabriela Firea numai ca PMP să obţină un scor mulţumitor la locale.

Păi dacă Traian Băsescu e umilit la locale cum să credem că va mai fi locomotivă la parlamentare?

Dacă nu candidează ca să câştige, atunci am dreptul să cred că o face pentru a-l ajuta pe Nicuşor Dan să câştige. În strategia PNL şi USR-PLUS, obiectivul numărul unu e atacarea permanentă a Gabrielei Firea. Pentru aceasta s-a constituit o Coaliţie politică mediatică asemănătoare celei împotriva lui Traian Băsescu în 2009. Ca şi atunci nu conta contracandidatul care era Mircea Geoană. Conta înfrângerea lui Traian Băsescu. Aplicată la Gabriela Firea (de notat că Nicuşor Dan e doar o hologramă ca viitor primar, campania se concentrează pe atacarea actualului primar), strategia presupune ţinerea lui Nicuşor Dan departe de atacurile uneori suburbane la adresa Gabrielei Firea. Pe de o parte pentru că Nicuşor Dan e prea surâzător din fire pentru a fi credibil în atacuri, pe de alta pentru că el trebuie păstrat deasupra mizeriilor de mahala ivite într-o campanie electorală. Nu de alta, dar el e Intelectualul subiţire, doctorul în Matematici. În acest context Traian Băsescu ar putea fi ciomagul care s-o rupă în bătaie pe Gabriela Firea. În timp ce Nicuşor Dan va fi ţinut deoparte şi deasupra ca un sfânt blând din icoane, Traian Băsescu se va aventura în bătălia din noroi cu Gabriela Firea. Nu-i exclus ca Gabriela Firea, irascibilă până la pierderea controlului uneori, să-i răspundă lui Traian Băsescu la fel. Şi din această bătălie, care între noi fie vorba nu-l poate atinge pe Traian Băsescu, deoarece el n-are nimic de pierdut, va câştiga cel care a stat deoparte, cu batista pregătită ca nu cumva un strop de noroi să-i cadă pe haina albă de candidat care nu se coboară la nivelul maidanului electoral românesc.

E un scenariu pe care nu-l pot ocoli.

Asta până când nu voi vedea că sondajele îl dau pe Traian Băsescu posibil câştigător al localelor pe Bucureşti.

Atunci voi fi sigur că Traian Băsescu s-a înscris în cursă ca să câştige şi nu ca să fie bodyguardul lui Nicuşor Dan”.

