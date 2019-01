Ion Cristoiu, listă INCENDIARĂ - Victor Ciutacu, Dan Andronic, Sandra Stoicescu, Tudor Chirilă, Oana Pellea, candidați perfecți pentru partidele din România

Candidații perfecți pentru partidele din România sunt chiar jurnaliștii care, seară de seară, se războiesc în recorduri de audiență. Asta consideră jurnalistul Ion Cristoiu, care dezvoltă subiectul pe blogul său.

"Există însă personalități ale vieții publice pe care românii le văd și în domeniul politic. Din presă, de exemplu, aș cita la întîmplare pe Adrian Sârbu, Mihai Gâdea, Răzvan Dumitrescu, Victor Ciutacu, Dan Andronic, Sandra Stoicescu, Marius Tucă, Robert Turcescu. Dacă ar intra în politică, eu le-aș susține. De ce ar eșua ele acolo unde un Dan Diaconescu a avut un imens succes?

Am trecut în revistă mai întîi personalitățile apropiate de Stînga. Sînt și personalități pe care eu le-aș vedea implicate în politica de Dreapta. Vineri, 18 ianuarie 2019, la emisiunea cu Sandra Stoicescu de la Antena 3 mi-am exprimat stupefacția că pe lista PLUS, lista partidului lui Dacian Cioloș, nu se află nici o personalitate a lumii intelectuale cunoscute de marele public pentru pozițiile sale politice de Dreapta. Poate unii se vor fi mirat că m-am referit, insistînd, pe Gabriel Liiceanu. Am făcut asta deoarece am raportat PLUS la programul său politic proeuropean, dar și la adevărul că electoratul de Dreapta s-ar vedea reprezentat la Bruxelles de Gabriel Liiceanu, Andrei Pleșu, Vladimir Tismăneanu, Victor Rebengiuc, Ana Blandiana. Dacian Cioloș și- a arătat în toate ocaziile simpatia, ba chiar și solidaritatea cu „Haștag” Rezist. Pe lista PLUS la europarlamentare n-am văzut nici o vedetă a mișcărilor de stradă. N-ar avea succes electoral de Dreapta un Tudor Dumitru Chirilă, o Oana Pellea? A făcut Dacian Cioloș gestul normal de a se adresa unor intelectuali de Dreapta, unor vedete ale protestelor de stradă pentru a-i invita să fie pe listele PLUS pentru europarlamentare ? N-am întîlnit nici pe lista USR un nume de intelectual militant. La PNL e dezastru. Numai și numai baroni locali și centrali. Nu și-ar găsi locul pe listele PNL un Rareș Bogdan sau un Stelian Tănase?

Nu știu ce s-a pus la fiert în bucătăriile PSD în chestiunea listelor. Nu știu dacă PSD, asemenea PNL, e luat cu asalt de baroni locali și centrali care vor să meargă la Bruxelles ca într-o vacanță de lux. Sigur e că PSD trebuie să ia decizia îndrăzneață de a trece pe liste la europarlamentare personalități ale vieții publice din afara partidului, dar strîns legate prin activitatea lor de politica partidului față de UE. De regulă, astfel de manevre sînt făcute de partide în conceperea listelor prin întemeierea pe notorietatea personalităților și chiar prin capitalul politic al acestora. În cazul europarlamentarelor din acest an situația e schimbată", scrie Ion Cristoiu pe blogul său.