Ion Cristoiu recunoaşte că a votat-o de două ori pe Clotilde Armand: 'O imită strălucit pe Diana Șoșoacă'

Jurnalistul Ion Cristoiu recunoaşte că a votat-o pe Clotilde Armand de două ori, în speranţa că aceasta îşi va pune energia în folosul cetăţenilor din Sectorul 1, însă până acum noul primar o ţine din scandal în scandal, Cristoiu o compară pe Clotilde Armand cu Diana Şoşoacă, senatoarea aleasă pe listele AUR.

Editorul publicat de Ion Cristoiu pe blog:

Clotilde Armand, primărița sectorului 1, a provocat un nou scandal (nu pot spune al cîtelea de la alegerile din 27 septembrie 2020, pentru că numărul lor e uriaș) prin organizarea în holul primăriei a expoziției de sculptură Dincolo de canon. Noua sculptură azi.

Mă număr printre cetățenii sectorului 1 care au votat-o pe Clotilde Armand. Nu o dată, ci de două ori. Motivul? Despre dezastrul în care a fost ținută Piața Amzei de către fostul primar Daniel Tudorache, afacerile dubioase (nu ale lui Daniel Tudorache, ci ale antecesorilor) prin care celebra Piață a Amzei a fost pusă la pămînt sub pretextul unei așa zise modernizări, care a costat bugetul primăriei milioane de euro (și acum parcare subterană stă nefolosită pentru că n-a fost prevăzută cu lifturi!) am scris și am vorbit de multe ori. Daniel Tudorache a dus o politică de încremenire a sectorului în proiect. Și înfățișarea sa bonomă trimitea la un gospodar care nu face rău, dar nici bine. Mă gîndeam că o persoană clocotind de energie, de hotărîre, de independență rebelă, în genul Vitoriei Lipan din Baltagul, despre care Nechifor Lipan spunea că trebuie din cînd în cînd să scoată dracii din ea, venită în fruntea primăriei, va pune în mișcare sectorul, și, la capătul unei Revoluții, ce indiscutabil nu va fi lovitură de stat, s-ar rezolva cu bine și milioanele de euro îngropate în Piața Amzei, astfel încît tarabagii, plecați la Piața 1 Mai, să vină înapoi și cînd ai pătrunde în ea ai leșina de plăcerea grămezilor de fructe și legume.

De la alegerile locale au trecut cinci luni.

În sectorul 1 nu s-a schimbat nimic.

Piața Amzei funcționează mai departe cu doar două tarabe la care mor de frig și vînzători și cumpărători.

În absența parcării subterane, pentru care s-au plătit sume imense, e o aventură să găsești un loc de parcare la suprafață.

Zilnic, în fața clădirii la care se plătesc taxe și impozite se văd cozi uriașe.

Decît să se chinuie cu sistemul de plată on line, care nu merge, mulți preferă să stea la coadă încă de dimineață.

Totul a rămas încremenit ca pe vremea lui Daniel Tudorache. Peste această încremenire stau, ca norii grei, plini de fulgere și trăsnete, scandalurile aproape zilnice stîrnite și întreținute de Clotilde Armand. Nu m-am înșelat în privința energiei care stă în persoana primăriței mai ceva ca dezlănțuirea nucleară în atom. Clotilde Armand e o persoană cu draci. Numai că energia sa debordantă, clocotindă, cum zic mulți, nu s-a consumat și nu se consumă în schimbarea din temelii a sectorului 1 sau măcar în administrarea de zi cu zi a treburilor, ci în scandaluri mediatice. Unul dintre cei mai buni primari din țară e Constantin Toma, de la Buzău. A cîștigat un nou mandat cu cel mai mare scor din țară. În noul mandat își continuă, cu dîrzenia-i definitorie, transformarea Buzăului în Smart City. A auzit cineva din restul țării de Constantin Toma? N-a auzit. Și din simplu motiv că primarul Buzăului muncește 24 din 24 de ore. Și dacă muncește, n-are nici timp, nici energie de scandaluri. Despre Clotilde Armand știe o țară întreagă. Face seară de seară subiectul controverselor de la talk-show-uri. Pe rețelele sociale stîrnește patimi devastatoare.

De ce știe o țară întreagă de Clotilde Armand? Pentru că se ține de scandaluri și, cînd te ții de scandaluri, n-ai timp și energie să mai muncești. Trebuie să te gîndești în fiecare dimineață ce dracu mai inventezi pentru a fi vedeta națională a zilei respective. După ce declanșezi scandalul trebuie să dai replici pe Facebook, să organizezi contramanifestații la manifestații, să te filmezi tăifăsuind cu Vlad Voiculescu, să ameninți cu darea în judecată a tuturor celor care te critică și mai ales să depui denunțuri la DNA.

Codruța Kövesi va rămîne în istoria României prin patima cu care aresta tot ce întîlnea în cale. Dacă ar fi trăit pe vremea Revoluției franceze, ar fi fost în același timp Robespierre și călăul Samson.

Clotilde Armand va rămîne în istoria României prin patima cu care face denunțuri la DNA.

Nu-i bine s-o întîlnești pe stradă. Dacă i se pare că te-ai uitat mai puțin admirativ la ea, îți trîntește imediat o delațiune la DNA.

Nu înainte de a da buzna pe Facebook și pe site-urile de casă pentru a anunța că va depune plîngere împotriva ta.

Nu de alta, dar faci parte din Mafia cu care ea se luptă de dimineață pînă seară.

În sine inițiativa de a organiza o expoziție de sculptură în holul primăriei de sector n-are nimic scandalos. Politicienii, prin naștere semidocți, simt nevoia să se dea mari iubitori de artă.

Problema, marea problemă se ivește cînd raportăm inițiativa la marile probleme nerezolvate din sector. Dacă Clotilde Armand ar fi făcut ceva pentru cetățenii sectorului sub semnul unui suflu nou, al unei ambiții de a schimba din temelii realitățile, organizarea unei expoziții ar fi fost normală.

A-ți consacra timpul și energia organizării unei expoziții de sculptură în holul primăriei și nu oricum, ci cu tam-tam, cu un cotcodăcit publicitar răsunător, de parcă ai fi inaugurat noua Piața a Amzei, înseamnă a aplica în România învățătura cu Baba care se piaptănă.

Dar chiar și în aceste condiții, organizarea unei expoziții de sculptură n-ar avea nimic păgubitor.

Clotilde Armand nu a organizat însă o expoziție de sculptură, ci un nou scandal.

Piesele au fost astfel alese încît să provoace.

Mulți sînt revoltați de acest nou scandal.

Eu, deși cetățean care ar trebui să-și dea pumni în cap pentru c-a votat-o, nu sînt revoltat; sînt amuzat.

Pentru că am dibuit în tot ceea ce face Clotilde Armand strategia de succes asumată în viața noastră publică de Diana Șoșoacă. Mulți dintre cei care asistă la neîncetatele scandaluri stîrnite de Diana Șoșoacă îmi spun că e într-o ureche. Eu însă, care i-am luat la Aleph News un interviu de o oră, un interviu care mi-a dezvăluit o persoană ce se ține strașnic sub control, sînt convins că Diana Șoșoacă provoacă aceste scandaluri nu pentru că e într-o ureche, ci pentru că a intuit un adevăr:

România e țara unui maidan cu munți, dealuri, șesuri și ape.

Pe orice maidan, au succes încăierările, înjurăturile de mamă, bătăile cu palma peste fundul dezgolit de poalele ridicate, într-un cuvînt, scandalurile.

De aceea în România de azi Scandalul e formula imbatabilă de a fi mereu în prim-plan și mai ales de a obține capital politic. În chip automat, fiecare scandal mediatic sporește numărul celor care te simpatizează, care te admiră.

De la Diana Șoșoacă Clotilde Armand a învățat că Scandalurile trebuie să te dezvăluie lelițelor naționale ca victimă.

Diana Șoșoacă se prezintă într-o permanentă confruntare cu Sistemul, care vrea s-o lichideze, pentru că se teme de ea.

Clotilde Armand e și ea în război pe viață și pe moarte. Nu cu Sistemul, ci cu Mafia. De cinci luni, de cînd e primar, Clotilde Armand pune pe seama Mafiei, care se teme de ea, o mie și una de lucrături avînd drept țintă scoaterea ei din funcția de primar.

La fel ca Diana Șoșoacă, Clotilde Armand își regizează Scandalurile. Fiecare scandal e bine gîndit în inițierea și desfășurarea sa astfel încît să agațe presa, chiar și cea, dacă nu mai ales, adversară.

Zice Mița Baston în D-ale Carnavalului de Caragiale:

„Trebuie s-o știu, trebuie s-o aflu… și să vedem. O să fie un scandal… dar un scandal… cum n-a mai fost până acum în «Universul»”.

Universul era la vremea respectivă ziarul cu cel mai mare tiraj și cu cea mai mare influență, tocmai pentru că mediatiza intens scandalurile de mahala.

Mița Baston nu vrea pe bune să-i dea Bibicului cu „vitrion” în ochi.

Vrea pur și simplu să provoace un scandal mai mare decît cele mediatizate pînă acum de Universul.

E vreo deosebire între Clotilde Armand și Mița Baston din acest punct de vedere?

Clotilde Armand n-a ridicat un pai în administrarea sectorului 1. Asta o știu însă doar cetățenii sectorului 1.

Restul românilor, începînd cu cei care trăiesc în alte sectoare și terminînd cu cei care trăiesc la Suceava, sînt fascinați de Clotilde Armande.

Uite cum luptă ea cu Mafia!

La ora actuală, Clotilde Armand rupe adevărate sondaje naționale.

Strategia Șoșoacă își spune cuvîntul!