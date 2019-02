Ion Cristoiu vine cu DEZVĂLUIRI despre celebra fotografie a lui Ghiță cu Laura Codruța Kovesi: personajele care mai apar în imagine

Ion Cristoiu povestește din culisele întâlnirii cu Sebastian Ghiță la Belgrad și ce anume conține celebra poză cu Kovesi pe care a văzut-o. Totodată, jurnalistul spune că operațiunea de aducere a lui Nicolae Popa a fost cunoscută de toată lumea și avea drept scop preluarea postului Realitatea TV.

„Exista această fotografie. Problema este că ea a negat public. Ea are un talent de a nega realitățile dar, am impresia, nu am confirmat, că ea a negat asta și în fața unui procuror. Probabil că ea a fost chemată (...) Au fost tot felul din ăștia care au zis că nu a văzut-o. Ce, eram nebun? Am văzut-o, știu despre ce e vorba. Sunt la o cramă acolo jos, cu butoaie în spate, o prostie. El are butoaie. Că l-am și întrebat: <>. Și a zis: <> Și este ea, cred că o doamnă, ah, soția – fosta soție a lui Sebastian Ghiță, că am înțeles că au divorțat, și cred că mai e, nu mai țin minte, era o persoană, mama, nu știu, mama lui Ghiță. Făcuseră un selfie, e o poză de poză, cu butoaiele în spate”, a afirmat Ion Cristoiu, în emisiunea “Gândurile lui Cristoiu”, care urmează să fie difuzată integral duminică, informează Mediafax.

În opinia sa, faptul că fosta șefă a DNA a negat existența pozei este și motivul pentru care a fost acuzată de mărturie mincinoasă. De altfel, vineri, într-un comunicat al Secției de investigare a magistraților, se precizează că la 10 aprilie 2017, Kovesi a fost audiată în calitate de martor într-un dosar penal instrumentat de PÎCCJ, prilej cu care aceasta ar fi declarat în mod nereal că relația pe care a avut-o cu Sebastian Ghiță “a fost o relație pur instituțională, negând existenta unei relații private, deși această relație ar fi constituit o împrejurare esențială pentru cauza penală”.

Ion Cristoiu a dezvăluit că propunerea de interviu a venit de la Ghiță, ca și ideea de a-i arăta celebra poză de la crama sa.

“Da, mărturia mincinoasă, care s-a dovedit acum pentru că domnul Ghiță a depus și poza aia, dar și filmul. Fac acum o dezvăluire, că doar am fost în miezul interviului, el nu a dat drumul la film....Deci, unu: nu a dat poza atunci pentru că avea mandat să nu o dea. Punct. Mai mult nu pot....e clar că avea mandat, am fost acolo, în mijloc, vă imaginați că nu obțineam eu .... cu greu am obținut să o văd eu în direct. Vă spun acum ca dezvăluire, cu greu am obținut. Că inițial, el mi-a propus, din proprie inițiativă, ca eu să zic că am văzut poza. Inițial, a fost scenariul așa: din propria lui inițiativă, e foarte important ce dezvălui, nu eu am zis ... chiar și interviul nu a fost inițiativa mea. Interviul respectiv nu a fost inițiativa mea”, a afirmat Cristoiu.

El a explicat că interviul de la Belgrad pe care i l-a acordat anul trecut a fost o promisiune făcută de Sebastian Ghiță jurnalistului Dan Andronic. “Domnul Sebastian Ghiță i-a promis lui Dan Andronic că-i dă un interviu video, mi-l dă mie, cu un an înainte. După un an, într-o zi, m-am trezit la bibliotecă cu domnul Dan Andronic care a zis: <>. Și, sigur, am pus condiția să meargă domnul Dan Andronic cu mine”, a povestit Ion Cristoiu.

Jurnalistul a subliniat că Sebastian Ghiță a fost cel care a deschis discuția despre celebra poză de la cramă.

“Discuția a fost în felul următor, zice: <> și eu am zis: <>. Că eu i-am spus înainte că nu o are. Și mi-a arătat-o și mi-a spus prima seară că facem așa: eu îl întreb și zic că am văzut-o, nu știu, într-o pauză. Dimineața m-am trezit, că noapte e un sfetnic bun, și am zis: <>. Și i-am zis înainte de interviu: <>.... ”, a relatat Ion Cristoiu episodul despre negocierile privind prezentarea pozei.

Jurnalistul spune că Sebastian Ghiță are un filmuleț mult mai puternic, ce ar compromite-o pe fosta șefă DNA, dacă ar apărea public. Filmul o arată pe Laura Codruța Kovesi cântând la un chef, în timp ce îl ține de gât pe Nelu Ploieșteanu, celebra piesă “La Chilia în port”, varianta DNA. Totuși, acesta nu a apărut în media, deoarece pe înregistrare apare și fostul șef al SRI, George Maior, acum ambasador în SUA.

„De ce spun că este foarte important lucrul ăsta, pentru că arată că el nu avea mandat să o dea, că dacă era un om fără mandat, o arăta atunci. Spunea: <> Nu, a zis că nu, nu o arată. Dovadă că nici nu a dat-o acum. Filmul, este dintr-un film poza asta, mai mare, nu a fost dat deoarece în film apare Maior. Că ea ( Laura Codruța Kovesi –n.r) nu a fost singură acolo.

El are o casetă mult mai tare. Anume, la Sinaia, la vila SRI, cică SRI are vilă și la Sinaia că acolo este munte, acolo a fost un chef cu Nelu Ploieșteanu, unde am înțeles, nu de la el, de la cei care au văzut-o, că acolo doamna cântă de gât cu Nelu Ploieșteanu <>, de aia s-a tot invocat <>, varianta DNA, știți că, am înțeles, ei au o variantă din asta, modernă. Vă imaginați, dată drumul ....ca procuror o termină. Sunt foarte multe, dar atenție, Sebastian Ghiță a filmat și a păstrat tot, tot”, susține Ion Cristoiu.

Laura Codruța Kovesi a fost audiată vineri, în calitate de suspect, de Secția de investigare a magistraților, în dosarul deschis pe baza unui denunț depus de fostul deputat PSD, Sebastian Ghiță. Ea este acuzată de luare de mită, abuz în serviciu și mărturie mincinoasă în cazul aducerii lui Nicolae Popa în țară.

Ion Cristoiu afirmă însă că întregul dosar este o operațiune și nu o “fantezie”. Jurnalistul spune că Laura Codruța Kovesi pare să fie scoasă singură vinovată, deși de operațiunea aducerii lui Nicolae Popa în țară, la o anumită dată și cu un avion privat, avea cunoștință și Serviciul Român de Informații, scopul fiind acela de preluare a Realității TV.

“Potrivit denunțului lui Sebastian Ghiță, Kovesi este singura responsabilă de încălcările legii și apare în ipostaza unui șef al Parchetului General care în nevoia de a se afirma comite ilegalități. Mi-am amintit că în interviul acordat de Sebastian Ghiță la Belgrad s-a discutat preluarea în stil mafiot a Realității TV de la Sorin Ovidiu Vântu. Mi-am amintit și că eu am scris pe blog un articol mai mare despre succesiunea evenimentelor în cazul lui Sorin Ovidiu Vântu. Și anume pe 3 aprilie 2011 domnul Ghiță trimite un celebru mail la Parchetul General în care spune că este terorizat și șantajat de Vântu și aduce drept probă o înregistrare dintr-o parcare. Pe 21 aprilie SOV este reținut pentru prima dată, pe 22 aprilie este adus Nicolae Popa. După aducerea lui Nicolae Popa, Sorin Ovidiu Vântu anunță în drum către PG că a dat Realitatea TV lui Elan Schwartzenberg.

Sebastian Ghiță era deja manager din octombrie 2010 și potrivit mărturiilor sale din interviu, asumarea rolului de manager fusese o infiltrare la îndemnul Laurei Codruța Kovesi. Tot în interviu, Ghiță mi-a spus că plângerea pentru șantaj a fost făcută în colaborare cu Kovesi, deci era implicată serios, potrivit lui Sebastian Ghiță, atât în arestarea lui Sorin Ovidiu Vântu, cât și în aducerea lui Nicolae Popa. E limpede ca Popa a fost adus cu încălcarea legii, în viteză pentru a se crea o presiune psihologică asupra lui SOV ca să cedeze Realitatea TV, căci Ghiță rămâne în continuare manager sub patronatul neașteptat a lui Schwartzenberg.

Așadar, din dezvăluirile care apar, rezultă că a fost implicat SRI, care nu avea ce căuta acolo. Cred că avionul privat dădea siguranța aducerii exact pe 22, fără nicio peripeție, căci atunci era nevoie, Vântu arestat și venea și vestea năucitoare că e adus Popa și care era suspect că a primut bani de la Vântu cât a fost fugar. Cred că s-a apelat la avion privat pentru că timp de 17 ore era timp să se discute cu Nicolae Popa. Într-un avion de linie nu avea cum să se discute. Știind aceste lucruri, vineri seara, la România Tv, Sebastian Ghiță promisese că va accepta un dialog cu mine. M-am pregătit și spre stupoarea mea, Sebastian Ghiță, ca dovadă că nu e deloc spontan, mi-a spus în direct că nu ține minte când i-am spus datele, și că o să revină după ce își limpezește gândurile a doua zi. Mi-a fost limpede că operațiunea Kovesi o vizează numai pe ea.

La vremea respectivă a implicat SRI și sunt convins că Laura Codruța Kovesi a acționat la ordin și nu în virtutea prieteniei cu Ghiță, ci în virtutea unui plan, iar Ghiță ne crede telenoveliști dacă ne spune că a dat banii de dragul ochilor căprui ai doamnei Kovesi. Se evită pe cât posibil dezvăluirea adevărului, că a fost o operațiune în care Kovesi a fost un pion. Adică nici SRI, nici Băsescu, doar ea.

Nu, era o operațiune condusă de Coldea, a participat și Kovesi, iar operațiunea era de preluare a Realității tv. Așa că e fantezia lui Ghiță sau operațiune? E operațiune, clar!”, a mai spus Ion Cristoiu.